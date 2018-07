© Illustration: Thomke Meyer für DIE ZEIT

Die Sätze könnten beinahe aus dem Bericht eines Revolverblatts der ersten Nachkriegsjahrzehnte stammen: "Plötzlich spürte Krutzler eine fremde Hand, die seine Schulter fasste. Ohne einen Gedanken zu fassen, drehte er sich um und zertrümmerte das Gesicht von Seibold mit einem Schlag. Er stach mit dem Messer zehnmal in seinen Hals. Und schloss die Sache mit acht Herzstichen ab. Es war Notwehr. An jeden Lügendetektor könnten sie ihn hängen. Keine Regung würden sie spüren. Und warum? Weil es die Wahrheit war."

So steht es in dem Unterweltepos Schwere Knochen von David Schalko. Das reale Vorbild für den brutalen Mörder Krutzler hieß Josef Krista, dem die Medien seinerzeit als "Notwehr-Krista" huldigten. Das mit der Notwehr stimmte. Ein halbes Dutzend Mal kam er mit dieser Rechtfertigung davon.

Der Roman von David Schalko ist natürlich Fiktion, aber sogar in manchen abenteuerlichen Details orientiert er sich an einer Wirklichkeit, in der Kriminelle noch Nadelstreifanzüge trugen: an dubiosen Lokalen samt ihren Insassen, an den Ritualen von Spielern und Zuhältern, an ungeschriebenen Gesetzen, die umso drastischer durchgesetzt werden. "Selbst die Hure ohne Beine gab es tatsächlich", sagt Schalko: "Sie war eine der erfolgreichsten von Wien."

Der Schriftsteller trägt in vielen Passagen seiner Erzählung genauso dick auf, wie in einschlägigen Kreisen noch heute über die Blütezeit der Wiener Unterwelt fabuliert wird. Brutale Mythen werden blumig beinahe in eine Comic-Realität gesteigert, während die Wahrheitskörnchen darin zunehmend schrumpfen: Oral History aus dem Mund von Stammgästen in Branntweinbuden sind keine wissenschaftliche Arbeit.

Videolesung - David Schalko liest aus »Schwere Knochen« Die Mitglieder einer Ganovenbande verlernen im KZ den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Zurück in Wien kontrollieren sie die Unterwelt, bis aus Freunden Feinde werden. © Foto: Zehnseiten

Als zuverlässigste Quelle in diesem Sumpf von Legenden und Protzerei gilt das 1993 erschienene Buch Wiener Blut des Soziologen Robert Geher. Doch auch diese Darstellung ist ein unsystematisches Konvolut, dem es an einer durchgehenden Linie und an direkten Zusammenhängen mangelt. Noch lebende Zeitzeugen widersprechen einander, was teilweise mit unterschiedlichen Freund- beziehungsweise Feindschaften, teilweise auch mit fortgeschrittenem Alter zu tun hat. Sucht man im Internet nach den einschlägigen Namen, landet man bezeichnenderweise bald in einem Seniorenforum. Ein matschiger Boden, diese Unterwelt, die oft in Romantizismen zwischen Dritter Mann und Kottan ermittelt pendelt. Selbst das Wienerlied ließ sich von den zweifelhaften Nachtgestalten beeindrucken. Das Ergebnis ist eine rare Langspielplatte aus den frühen Siebzigerjahren, die sich mit ihrem Titel selbst erklärt: Dirnen- und Ganovenlieder: Singende, klingende Unterwelt .

Die Mythen über die Wiener Unterwelt reichen weit zurück. Bereits um 1900 beschrieb der Sozialreporter Max Winter das Milieu in der lichtscheuen Szene im Vergnügungsrevier des Praters: da ist die Rede von Stoßpartien, Peitscherlbuam, Burenhäutlstrizzis und deren Madln. Wenig später erarbeitete sich der "Einbrecherkönig" Johann Breitwieser seinen Ruf als Robin Hood von Meidling. 1919 wurde er von der Polizei in seinem Unterschlupf erschossen. Der heute gänzlich vergessene Josef Pecha galt bis zum Zweiten Weltkrieg als berüchtigter Bandenführer, nach Kriegsende blühten das Einbruchs- und Schmuggelwesen der Bande von Benno Blum, der von der amerikanischen Militärpolizei getötet wurde. In der Besatzungszeit teilte sich die Unterwelt die Stadt und den Schwarzen Markt in eigene Bezirke auf. Spirituosen, Zigaretten und Lebensmittel wurden im großen Stil gehandelt. Das alliierte Wien diente als idealer Nährboden für einen Schleichhandel, dessen die Besatzungsmächte nicht mehr Herr wurden. Ihnen fehlten Sprach-, Orts- und Milieukenntnisse. Der unscheinbare, korpulente Hornbrillenträger "Notwehr-Krista" etablierte sich schon damals als Chauffeur von Benno Blum.

Die Kriegserlebnisse hatten die Unterweltler zynisch und nihilistisch geprägt. Fast ist man versucht zu sagen, sogar die Verbrecher hatten ihre Moral verloren. Der in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen tätige Soziologe Andreas Kranebitter erzählt über die in Konzentrationslagern inhaftierten Kriminellen: "Früher standen sie am Rande der Gesellschaft, im Lager bildeten sie die Spitze der Hierarchie – mit einer gehörigen Portion Macht über Menschen ausgestattet, von denen sie vor der Lagerzeit wohl verachtet worden wären. Viele von ihnen waren die heimlichen Könige der Lager, für manche war es die beste Zeit ihres Lebens." Robert Geher ergänzt zu diesem Thema: "Die Berufskriminellen hatten im Konzentrationslager gelernt. Die Lehren der NS-Schergen waren unmissverständlich einfach: Gewalt ist beim Bau der Organisation von Nutzen. Einfache Gesetze und ein strenger Ehrenkodex. Für Zuwiderhandeln immer dieselbe Strafe: Gewalt."

Doch gleichzeitig relativiert Kranebitter: "Die Zahl jener, die der SS nicht als verlängerter Arm dienten, sondern selbst in den Konzentrationslagern starben, übertraf die Gruppe der willfährigen Helfer bei Weitem."