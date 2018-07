Stephan Wulfhorst weiß, dass Deutsche Wellensittiche lieben: Sie sind ihre Hofnarren. © Lia Darjes für DIE ZEIT

Zoohändler – so wie Stephan Wulfhorst seinen Beruf versteht, ist das die falsche Bezeichnung. Der Besitzer des Berliner Zoogeschäfts Fridolin sagt, er handele nicht mit Tieren. Beziehungen stelle er her. Seinen Laden hält der 59-jährige für so etwas wie eine Kontaktbörse. Hierher kommt, wer jemanden mit einem bestimmten Profil kennenlernen möchte: ein kuscheliges Kaninchen, einen treuen Hund, eine eigensinnige Katze. Von den Tieren, sagt Wulfhorst, werde eine wortlose Form der Zuneigung erwartet. Mal 40, mal 50 Kunden betreten jeden Tag das Geschäft. Kunden? Glaubt man Wulfhorst, dann sind es Menschen, die oft etwas Entscheidendes im Leben vermissen.

Schnellbäckerei statt Schreibwarenladen, Wettbüro statt Schneiderei

Da, wo die Zoohandlung steht, hat sich in den vergangenen Jahren viel verändert. In das frühere Schreibwarengeschäft gegenüber ist eine Schnellbäckerei gezogen, der Fleischer hat zugemacht. In der ehemaligen Schneiderei ist jetzt ein Wettbüro, in einem bekannten Nachtclub eine Shisha-Bar. Nur der Zooladen hat sich nicht verändert. Seit 31 Jahren steht das Geschäft an einer Hauptverkehrsachse am Mierendorffplatz in Berlin-Charlottenburg. Als alles anfing, war Stephan Wulfhorst 27 Jahre alt, ein Studienabbrecher, der seine Abende in der Kneipe verbrachte.

Betritt man seinen Laden, lässt man den Lärm der Straße hinter sich. Hinter dem Schaufenster zirpen und zwitschern und zetern die Vögel. Auch das Grau von draußen ist plötzlich verschwunden. Grün ist das Heu in den Kaninchenkäfigen, grün das Katzengras, das in Töpfen wächst. Bis unter die Decke ist der nicht einmal 30 Quadratmeter große Raum vollgestellt mit Futter, Käfigen und Spielzeug. Die Sonnenstrahlen, die durch die Gitterstäbe der Käfige schraffiert werden, tauchen Wulfhorsts Welt in ein schummeriges Licht.

Stephan Wulfhorst steht ruhig an seinem Tresen, neben einer alten Waage, auf der er das selbst gemischte Futter abmisst. Abwartend schaut er seinen Kunden entgegen, eine schmale Gestalt in Hosenträgern, den Oberkörper leicht nach vorn geneigt. Er ist aufmerksam, aber nicht aufdringlich. Nie sieht man ihn sitzen, essen oder trinken.

Die Babys sind zwei Zebrafinken

Einige Menschen, die in sein Geschäft kommen, haben sich vorher gründlich informiert, manche haben sogar Tests im Internet gemacht, deren Fragen so klingen, als hätten Partneragenturen sie entworfen. "Welches Haustier passt zu mir?" Viele wollen von Wulfhorst einen Rat.

Da ist die Frau, die herausfinden will, welches Tier bei ihr und ihren "Babys", wie sie sagt, gut aufgehoben wäre. Für die "Babys" habe sie zu Hause in der Wohnung bereits den Erker hergerichtet. Behutsam fragt Wulfhorst nach den Eigenschaften der "Babys", schaut sich etliche Fotos im Handy der Kundin an, das diese ihm hinhält. So stellt er fest, dass es sich bei den "Babys" um Zebrafinken handelt. Der Kundin verkauft er zwei Kaninchen.

Da ist die Polin, die ihren Sohn als Dolmetscher mitbringt und eine Transportbox sucht, in der sie ihren "Liebling" in die Heimat bringen kann. "Liebling" nenne sie ein "großes Kaninchen, es pinkelt sehr viel", wie der Sohn sagt. Wulfhorsts größte Box erscheint der Polin nicht komfortabel genug.

"Einmal kam eine Frau rein und erkundigte sich, ob die neue Winterkollektion für Hunde schon eingetroffen sei." Stephan Wulfhorst, Besitzer eines Zoogeschäfts

"Viele Kunden kommen auch, um zu plaudern", sagt Wulfhorst. Wie die ältere weißhaarige Dame, eine ehemalige Lehrerin, die Tag für Tag viermal hereinschaut. Für sie hält Wulfhorst einen Stuhl vor dem Tresen bereit. Dort sitzt sie oft eine halbe Stunde lang. Während Wulfhorst Futter mischt, unterhalten sich die beiden, ein Gesprächsfluss aus alten Büchern, Filmen, Vögeln und den Royals, in den sich das Gezwitscher der Sittiche und Kanarien mischt.

Der Zooladen ist das, was der Schriftsteller Franz Hessel einen Kramladen des Glücks genannt hat. Hessel meinte damit das Leben, es spiegelt sich auch in Wulfhorsts Alltag. Er betreibe seinen Laden "besonders für die kleinen Leute", sagt er. Es sind Menschen, die erledigen, "was so anfällt im Kiez". Sie füllen in Supermärkten Regale auf, fahren Straßenbahnen, kellnern in Kneipen. Einige leben von Sozialhilfe. "Einmal kam eine Frau rein und erkundigte sich, ob die neue Winterkollektion für Hunde schon eingetroffen sei. Die hatte sich verlaufen", sagt Wulfhorst.