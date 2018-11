© Petra Bahr

Auf Berge klettern oder sich mit Fahrrädern steile Schotterwege runterstürzen, den Körper in die Wellen werfen oder in einem Boot mit dem Ostwind streiten. Was ist es, das Menschen so reizt, es mit den Gewalten der Natur aufzunehmen? Nicht wie Kapitän Ahab aus "Moby Dick" oder wie Robinson Crusoe, erst recht nicht wie die, die in Fluten oder Dürre um ihr Leben kämpfen – sondern das leichte Kräftemessen mit der Natur als Urlaubsvergnügen? Hinterher erschöpft und mit verbrannten Schultern, aber ohne echte existenzielle Bedrohung, jedenfalls dann, wenn aus dem Übermut keine Lebensgefahr geworden ist?

Vielleicht ist es das, was der alte Immanuel Kant fast mit Psalm im Ton beschrieben hat. Menschen suchen das Schöne und Erhabene in der Natur, um sich klein zu fühlen. Dieses Sichkleinfühlen hat mit dem gebeugten Winzigsein des Alltags nichts zu tun. Kein Wegducken, kein Nichtgesehenwerden, weil andere klüger, schneller oder größer sind. Ein gutartiges Zwergengefühl: Ich kleiner Mensch vor dem Horizont des Unendlichen, das so prachtvoll wie gewaltig ist.

Petra Bahr ist Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover. In ihrer Kolumne hält sie ihren Alltag in Wort und Bild fest.

Die Erfindung des Reisens verdankt sich letztendlich dieser Sehnsucht, dachte der Königsberger vor mehr als 200 Jahren. Das geht natürlich nur gut, wenn der Sicherheitsabstand zur echten Lebensgefahr gewahrt bleibt. Die rote Fahne am Meer und das vorverankerte Seil, der Fahrradhelm und die Schutzkleidung. Wenn alles passt, stellt sich eine Intensität des Lebens im Moment ein, der mit Schönheit zusammengeht, sagt der alte Philosoph. Er hat eben nicht nur über moralische Gesetze nachgedacht. Sein Thema war der Mensch. Das Gefühl, "dass der Mensch in die Welt passe", schreibt er, zieht uns zu Bergen, Meeren und Wüsten.

Die Fragilität der eigenen Existenz zu erfahren gehört offenbar dazu. Außer Atem und verschwitzt trotzt der Mensch für einen Moment den Elementen und weiß doch, dass er ihnen ausgeliefert ist – Intensitätssteigerung des Lebens. Kein Wunder, dass diese Art sportlicher Abenteuer vor 200 Jahren noch in die Nähe von Gotteserfahrungen gerückt wurden. Vielleicht gehören sie genau da hin, trotz der vielen Schatten, die sich längst über diese Art von Naturtourismus legen.