Federleicht: Musiker Andreas Dorau, Regisseur Patrick Wengenroth und Autor Gereon Klug (von links) © Brigitta Jahn

Es ist verdammt schade, dass die Fabrikhallen von Kampnagel in Winterhude stehen und nicht, nur für ein paar Abende im August wenigstens, am Hafen, gegenüber der gelben Zeltblase vom König der Löwen – nämlich dann, wenn auf Kampnagel König der Möwen von Andreas Dorau gegeben wird. Die Gleichzeitigkeit beider Werke stelle man sich doch mal vor, den Circle of Life dort und die Dorausche Quadratur des Kreises hier. Andreas Dorau, so viel darf angenommen werden, wäre begeistert. Der Pastorensohn, der für ein Interview schon mal die Karstadt-Cafeteria vorschlägt, was diesmal aber ausbleibt, weil es kein Interview gibt, nur eben dieses absurde Album und dazu das gewiss noch absurdere Theaterstück, das auf dem absurden Album basiert.

Dorau, dessen Konzept immer war, eigentlich kein Konzept zu haben, hat also ein Konzeptalbum aufgenommen, ausweislich des Klappentextes eine Dramödie in dreizehn Liedern.

Normalerweise vergeht zwischen zwei Dorau-Platten mindestens ein halbes Jahrzehnt, von daher darf man dankbar sein, dass ein Jahr nach Die Liebe und der Ärger der Anderen schon wieder etwas nachkommt. Und während der Vorgänger mit epischer Breite, namhaften Produzenten und wechselnden Stilen ja sogar in den Charts gelandet war, erstmals in Doraus Karriere, wird das dem neuen Werk garantiert nicht passieren.

Dafür hat der Hamburger seinen Duzfreund Gereon Klug in den Ring genötigt, den Texter, Werber und dandyhaften Gründer der Hanseplatte, also noch einen mit zu viel Talent und zu wenig Applaus. Und aus der Doppeldeckung des Liebhabertums drohen uns jetzt diese beiden ewig Unterschätzten mit ihren Fäustchen, vielleicht aber auch nur, um sich in selbige zu lachen.

Es geht – so viel, aber eben auch nicht mehr sei verraten – im König der Möwen um den Hamburger Plattenhändler Hans, der von Zugezogenen und Zutätowierten an den Existenzrand gentrifiziert wird, deshalb einen faustischen Pakt schließt, sich dabei aber verrät und verliert, ins Düstere fällt und in der düstersten aller Nächte nahe dem Wasser und noch näher dem Tod den sagenumwobenen Möwenkönig trifft.

Das werden wieder viele nicht verstehen, noch mehr nicht mögen und die allermeisten sowieso nie mitbekommen, trotzdem (und nicht deshalb) gehört Dorau, selbsterklärter Fan von Dieter Bohlen, verkohlten Würstchen und Sekt mit Wasser, gefeiert. Weil er auf König der Möwen perfektioniert, was er seit je praktiziert: das quasipatentierte Vorgehen, Schönes mit Schrecklichem und Lustiges mit Traurigem zu überblenden.

Ein Narr, wer das noch nicht erkannt und ihn stattdessen einen Blödelbarden geschimpft hat, der Dorau wirklich niemals war, nicht mal in den Achtzigern. Stattdessen: erwachsener Lausbub, also ewiger Pennäler, aber seitengescheitelt, im Oberstudienratskostüm, klassiktraumatisiert, schockrocksozialisiert und discopersifliert, ein Riese, der sich zum Zwerg macht, um unter die polierte Oberfläche zu gucken. Dorau gibt den Komiker wider Willen, also einen, der irre Geschichten erzählt, aber peinlich berührt ist, weil alle nur über den Witz am Ende lachen.

Eigentlich ist er im Herzen Chansonnier, einer, der, wäre er wirklich in Frankreich geboren, längst Heiligenstatus hätte. Hier, in Deutschland, gehörte er wenigstens auf den Sockel gehoben, auf dem Rainald Grebe, Helge Schneider und Sven Regener schon stehen, aber offenbar ist es da oben zu eng, oder die drei dulden keinen Vierten. So bleibt Dorau jedenfalls sein ganz eigenes Genre, dem in jedem Plattenladen ein eigenes Fach zugewiesen werden müsste.

Ernst mit dem Spaß ist es ihm, und gelten darf er als geistiger Vater vieler, die nach ihm kamen, um Ähnliches zu probieren, mal besser, mal schlechter: Peter Licht, Niels Frevert und Funny van Dannen seien genannt, auch Olli Schulz und DJ Koze. Seine und ihre Kunst, das ist eben der Distinktionsgewinn im Albernen, im Betroffenheitston der Sozialreportage, zwischen Schüttelreim und Büttenrede. Man amüsiert sich prächtig, manchmal fast zu Tode.

Und wenn man schon die Floskel verwendet vom Musiker, der sein Publikum abholt, dann sollte bei Dorau mitgedacht werden, dass der sein Publikum irgendwann wieder aussetzt, aber nicht am Ausgangspunkt, sondern weit weg, an einer verwaisten Tankstelle zum Beispiel oder gleich in der seelischen Wüste und auf jeden Fall mit einem leisen Kichern, auf dass der Weg zurück kein leichter wird. Leicht macht es Dorau nämlich niemandem.

Was daran liegen mag, dass es ihm nie leicht gemacht wurde. Ein Kritiker verglich seine Stimme mit einer quäkenden Tröte, was natürlich unfair war, der Tröte gegenüber. Die Texte wurden banal genannt, im Unverständnis die Tatsache ausklammernd, dass Doraus Texte ja absichtlich klingen wie nach einer verbalen Brigitte -Diät. Weil so diese Notgemeinschaftsromantik entsteht, dieses: Ach, das kenne ich, das habe ich auch schon mal erlebt. Dorau hat mal in einem alten Interview gesagt, man sei nie man selbst, man sei immer nur das Puzzle der verschiedenen Dinge, die man imitiere. Zum Glück für uns alle ist Andreas Dorau wenigstens Andreas Dorau. Wer auch immer das ist.



Das Album "König der Möwen" erscheint am 3. August. Die musikalische Dramödie "König der Möwen" ist im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals auf Kampnagel am 9. und 10. August (mit Publikumsgespräch) sowie am 11. und 12. August jeweils um 19 Uhr zu sehen