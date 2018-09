Wie reduziert man den Energieverbrauch eines Hauses? Man gibt ihm eine kompakte Form. Man packt es ein, dämmt die Fassade mit einer möglichst dicken Kunststoffverkleidung. Man kittet die Fugen, verdichtet die Fenster, verglast sie doppelt oder dreifach. Denn draußen, so war das in der Schweiz, dem Land auf mittlerer Breite, Klimazone gemäßigt, über Jahrhunderte: Draußen ist es kalt und nass, drinnen aber, da soll es wohlig warm sein – und neuerdings bitte auch hell. Also möglichst viele und große Fenster. Die Sonne soll rein, scheint ja sowieso zu wenig oft.

Doch das Klima ändert sich, es wird wärmer. Auch in der Schweiz, wo die jährliche Durchschnittstemperatur bereits heute zwei Grad über jener im späten 19. Jahrhundert liegt.

Ein Sommer wie dieser, außergewöhnlich trocken und heiß, wird bald häufiger vorkommen. Das zeigen die Klimamodelle (siehe dazu den Beitrag auf den Seiten 10/11). Und auf einmal scheint, was heute gebaut wird, überhaupt nicht mehr zeitgemäß und so gar nicht zukunftstauglich.

Dabei dachten die Schweizer Ingenieure und Planer an die Zukunft, als sie ihre Normen definierten, die ein Haus und das Wohnen in ihm möglichst klimafreundlich machen sollten. Ohne Ölheizungen im Keller, dafür mit Erdsonden und Wärmepumpen. Kurzum: mit einem möglichst geringen CO₂-Ausstoß. Die Politiker übernahmen diese Vorgaben und schrieben sie ins Energiegesetz: Neubauten, so steht es dort, sollten möglichst wenig Wärme brauchen.

Aber alle haben sie die Zukunft ohne das Klima und dessen Wandel gedacht. Sie stellten sich die Schweiz weiterhin als ein Winterland vor. Draußen die Kälte, drinnen die Wärme.

Der wichtigste Standard ist hierzulande Minergie. In den 1990er-Jahren erdacht und getestet, gehört die Marke heute einem Verein mit Sitz in Bern. Minergie ist zum Synonym für energetisch nachhaltiges Bauen geworden.

Aber erst seit zehn Jahren denkt man bei Minergie auch an Sommer. Also daran, dass Wärme nicht nur aus einem Haus, einer Wohnung raus, sondern auch von draußen reinströmen kann. Dass es in den eigenen vier Wänden nicht nur zu kalt und zu zugig, sondern auch zu heiß und zu stickig sein kann.

Rollläden und Sonnenstoren runter, totale Verdunkelung lautet das Gebot in diesen Hochsommertagen. Aber selbst das hilft bei vielen Neubauten nur bedingt.

Misst man in den Niedrigenergiegebäuden nach, zeigt sich: In ihrem Innern ist es überdurchschnittlich warm. Das ergab eine Studie der Universität Luzern. Grund dafür sind die großen Fenster, meist nach Osten, Westen und Süden ausgerichtet. Dann aber auch die fehlende Beschattung, zum Beispiel durch Balkone. Und vor allem: die Dämmung. In den dick eingepackten Gebäuden kühlen die Räume in der Nacht nur schlecht aus.

Anhand von vier Beispielbauten, zwei alten und zwei neuen, simulierten die Wissenschaftler aus Luzern, wie es sich in den kommenden Jahrzehnten in Schweizer Wohnungen lebt. Ihr Fazit: "Der Anstieg der Überhitzungsstunden bleibt bei den Altbauten deutlich weniger ausgeprägt als bei den Neubauten." Das heißt, in den massiv gebauten Wohnhäusern aus den 1920er- und 1950erJahren steigen die Temperaturen seltener über 26,5 Grad Celsius. Den größten Unterschied machen dabei die Fenster. Besteht die Fassade von Altbauten zu einem Fünftel aus Glas, ist es bei neuen Gebäuden die Hälfte.

In den untersuchten Neubauten sei, schreiben die Forscher, bis in die 2060er-Jahre mit 200, in künftigen Rekordsommern sogar mit 1000 sogenannten Überhitzungsstunden zu rechnen. Zum Vergleich: 2004 waren es gerade mal 27 Stunden, in denen es in den Stuben und Schlafzimmern unangenehm warm wurde.