Lesen Sie hier das türkische Original. Der Text ist für die deutsche Version redaktionell leicht bearbeitet worden.

Seit ich erfahren habe, dass Erdoğan nach Berlin kommt, rechne ich im Geist mit ihm ab. Als ich vor einigen Jahren über seinen illegalen Waffentransport an die Dschihadisten in Syrien berichtet hatte, drohte er, mich nicht davonkommen zu lassen. Ich wurde verhaftet, auf mich wurde geschossen, ich musste ins Exil. Jetzt kommt er her. Könnte ich Erdoğan treffen, verliefe ein Gespräch zwischen ihm und mir dann womöglich wie das folgende Gedankenspiel?

– "Herr Erdoğan, Sie wissen schon, dass Ihre Einladung nach Berlin notgedrungen erfolgt ist? Sie sind sehr unbeliebt in Deutschland: Sie nehmen Journalisten als Geiseln, schanzen Banden Gelder zu, nutzen Moscheen für Propaganda. Würden Sie nicht mit Flüchtlingen erpressen und wäre die Türkei für deutsches Kapital kein gesegneter Markt, gäbe es diesen Besuch wohl kaum."

– "Die Deutschen sind auf uns angewiesen. Sie neiden uns den Erfolg. Den Berliner Flughafen haben sie in zwölf Jahren nicht fertig gekriegt, wir den Istanbuler Flughafen in vier."

– "Es ist einfach, ein Land zu regieren, in dem nicht hinterfragt werden darf, warum stets dieselben regierungsnahen Firmen den Zuschlag für Großprojekte erhalten. Sie sagten, Gewaltenteilung sei in Ihren Augen ein Hindernis. Die jüngste Verfassungsreform schaffte dieses Hindernis ab."

– "In Deutschland brauchte die Koalition fünf Monate zur Regierungsbildung und die Streitereien der Koalitionäre paralysierten während dieser Phase das ganze Land. Wir dagegen können als starke Regierung unmittelbar entscheiden."

– "Die Rede ist von einer Alleinherrschaft, Parlament und Justiz sind außer Kraft, Medien unfrei."

– "Es gibt in der Türkei keinerlei Einschränkungen für die Presse."

– "Ja, weil Sie die gesamte Presse aufgekauft haben. Da braucht es auch keine Intervention mehr. Meine kritischen Kollegen sitzen ohnehin hinter Gittern."

– "Aber du bist draußen. Komm doch heim, wenn du dein Land so liebst."

Can Dündar ist Chefredakteur des von ihm in Deutschland neu gegründeten Webportals #Özgürüz. Er schreibt für DIE ZEIT eine wöchentliche Kolumne über die Krise in der Türkei.

– "Über den Waffendeal habe ich berichtet, weil ich nicht wollte, dass mein geliebtes Land klammheimlich in den Krieg hineingezogen wird. Gäbe es eine unabhängige Justiz, käme ich sofort zurück."

– "Die Richter haben dich doch wieder laufen lassen, nachdem du verhaftet wurdest."

– "Das Verfassungsgericht kam zu dem Schluss, wir hätten unseren Journalistenberuf ausgeübt, und ließ uns frei. Sie weigerten sich, das Urteil anzuerkennen. Und nach dem Putschversuch 2016 ließen Sie unverzüglich die verantwortlichen Richter festnehmen."

– "Wegen Gülen-Anhängerschaft."

– "Die meisten Gülenisten wurden aber doch von Ihrer Regierung eingesetzt."

– "Die meisten sind nach Deutschland geflüchtet. Auch darüber werde ich in Berlin sprechen."

– "Die meisten der nach Deutschland Geflüchteten sind Wissenschaftler, die Sie von den Hochschulen werfen ließen, weil sie eine Friedenspetition unterzeichnet hatten. Sie kamen aus demselben Grund her, aus dem in den Dreißigern jüdische Wissenschaftler in der Türkei Zuflucht suchten."

– "Die flohen vor Hitler. Die Türkei ist aber eine Demokratie."

– "Nur für Ihre Anhänger. Für Ihre Gegner ist sie das weltgrößte Gefängnis."

– "Auch ich war einst im Gefängnis, weil ich ein Gedicht rezitiert hatte. Meine Töchter durften wegen ihrer Kopftücher nicht an die Universität."

– "Wir setzten uns damals für Ihre Meinungsfreiheit ein und für das Recht Ihrer Töchter auf Bildung. Ich sprach mich auch gegen das Redeverbot für Sie in Deutschland aus. Aber Sie nahmen unsere Familien als Geiseln. Das ist der Unterschied: Wir wollen Freiheit für alle, Sie nur für sich."

– "Ich bin von 52 Prozent gewählt."

– "Ja, aber Ihre Widersacher saßen in Haft, und Sie unterwarfen sich im Ausnahmezustand sämtliche Medien und staatlichen Ressourcen. Noch aber ist das Spiel nicht vorbei. Gehen Sie in Berlin doch mal ins Museum: Da werden Sie sehen, dass Despotismus am Ende unterliegt."

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe