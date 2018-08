Um ihre Partei zur Volkspartei zu machen, hat sich Annalena Baerbock Gummihandschuhe angezogen. Sie steht in einer Scheune, hinter ihr stapeln sich Stiegen mit Obst und Gemüse, vor ihr warten Menschen in einer Schlange: eine Dame mit Perlenohrringen und zerschlissenen Schuhen. Ein Mädchen mit Aldi-Tüte. Ein älterer Herr mit Einkaufstrolley.

Es ist ein Samstag im Juni, Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, ist nach Teltow gekommen, einer Kleinstadt in Brandenburg. Immer samstags ist in Teltow Tafel, dann kommen die Rentner und die Aufstocker, die Arbeitslosen und Flüchtlinge, um sich etwas zu essen zu holen. Dann kommt zum Vorschein, was man oft erst auf den zweiten Blick erkennt und was auch in Baerbocks Partei lange Zeit nur am Rande vorkam: Armut.

Baerbock ist nicht die erste Politikerin, die in Teltow bei der Tafel hilft. Die CDU war schon da, die Linkspartei auch, die SPD hat vor der Bundestagswahl mal eine Gulaschkanone aufgebaut. "Irgendwann lassen die sich hier alle blicken", sagt der Chef der Tafel, ein Mann mit Stoppelschnitt und Frotteehandtuch im Nacken. "Spätestens, wenn Wahlkampf ist."

Baerbock ist außerhalb der Wahlkampfsaison gekommen. Sie hat keine Flyer dabei, keine Kulis mit Grünen-Logo. Nur eine Pressefrau, die ab und zu ein paar Handyfotos für die Homepage macht. Baerbock sagt, sie wolle nicht nur in der Berliner Parteizentrale sitzen, sondern rausfahren, sooft es gehe. Auch dorthin, "wo es wehtut", so nennt sie das hier.

Ein Herr mit Einkaufstrolley kommt zu Baerbocks Stand. "Haben Sie Paprika?", fragt er.

"Leider nicht", sagt Baerbock. "Tut mir leid." Sie wühlt in den Gemüsestiegen, zieht ein paar Radieschen hervor, wedelt mit einem Bund Rucola.

"Na jut", sagt der Mann und stopft das Gemüse in seinen Trolley.

Als er geht, klopft ihm der Tafelchef auf die Schulter. "Weeßte, wer dit is?", fragt er. Der Mann schüttelt den Kopf. "Dit is die Frau Baerbock, die Chefin von der grünen Partei!"

Früher wählte, wer arm war, meist die SPD. Doch die Sozialdemokratie ist im freien Fall – und das deutsche Parteiensystem ist durcheinandergeraten. Loyalitäten zerbröseln, Fronten verlagern sich. Mehr als die Hälfte ihrer Wähler sind der SPD in den vergangenen zwei Jahrzehnten abhandengekommen. Um diese Wähler werben nun andere. Die Linkspartei, die AfD – und mehr denn je die Grünen.

Als sich Baerbock im vergangenen Jahr um den Parteivorsitz bewarb, sprach sie nicht nur über klassisch grüne Themen, über Klima- und Asylpolitik. Sie erzählte Geschichten aus ihrer Heimat Brandenburg. Aus Städten wie Frankfurt (Oder) zum Beispiel, wo jedes dritte Kind in Armut aufwächst. Sie sagte Sätze wie: "Soziale Gerechtigkeit gehört für mich ganz oben auf die Tagesordnung." Oder: "Die größte Schande in diesem Land ist die Armut, die keiner sieht."

Auf ihrer Sommertour im August wird Baerbock Städte wie Gera, Leuna und Duisburg besuchen. Das "Zusammenleben in sozialen Brennpunkten" stehe im Fokus ihrer Reise, sagt sie.

Jetzt teilt sie in Teltow Essen aus, in Jeans und Birkenstocks.

Eine ältere Frau kommt herangehumpelt, sie zeigt auf einen Plastikbecher mit gewürfelter Wassermelone. "Einmal davon bitte!", sagt sie.

Baerbock beäugt den Becher, die Melone ist eher braun als rot. "Probieren Sie mal lieber vorher, ob die noch gut ist!"

Die Frau kommt ein Stück näher und senkt die Stimme: "Oh ja, wissen Sie, ich hatte schon so viel Durchfall dieses Jahr, das können Sie sich gar nicht vorstellen!"

Die Frau humpelt davon. Und für einen Moment sieht auch Annalena Baerbock so aus, als würde sie am liebsten verschwinden.