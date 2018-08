Unter den "gegenwärtigen Bedingungen" könne "der Auftrag nicht mehr durchgeführt werden". In der Bundeswehr herrsche Disziplinlosigkeit, die Truppe leide unter "permanenter Überforderung". Ihre Integration in die Gesellschaft werde "höher veranschlagt als der Kampfwert des Soldaten". Kurzum: Die Bundeswehr könne das Land nicht verteidigen, wenn sie sich nicht endlich aus dem Griff der Politik befreie. Die Verfasser der zitierten Sätze, 30 Hauptleute und Kompaniechefs der 7. Panzergrenadier-Division in Unna, sähen sich gezwungen, Alarm zu schlagen.

Binnen wenigen Tagen solidarisierten sich Hunderte weitere Hauptleute mit dem Brandbrief, der nichts anderes war als eine Kampfansage an das, was die Bundeswehr sein sollte: eine demokratische Armee, bestehend aus "Staatsbürgern in Uniform", die der Regierung unterstehen und deren Befehlshaber nicht die Herren eines Staates im Staate sind. Mit der "Politisierung der Armee" müsse Schluss sein, forderte das "Unna-Papier". Die Armee gehöre in die Hand der Generale. Das war im Dezember 1970 – und bestätigte die schlimmsten Befürchtungen jener, die Bonn auf dem Weg zurück nach Weimar sahen.

Natürlich, so lässt sich mit historischem Abstand gelassen feststellen, war Bonn nicht Weimar. Die Bundesrepublik hat sich ihr Militär selbst geschaffen und musste nicht wie die Weimarer Demokratie eine kaiserlich-vordemokratische Armee übernehmen. Aber schaut man näher hin, ist auch die beinahe 70-jährige Geschichte der Bundeswehr zerklüftet und umkämpft, bis hin zu dem Anspruch, das Primat der Politik auszuhebeln.

Mit der Neugründung der beiden deutschen Staaten war in Ost und West das Ziel verbunden, das Erbe von Nationalsozialismus und Militarismus abzustreifen. Entsprechend hatte der Alliierte Kontrollrat am 2. August 1945 in Potsdam alle militärischen Einrichtungen der Wehrmacht "völlig und endgültig" aufgelöst, um den "Hort des Militarismus" auszulöschen. "Der Militarismus ist tot", verkündete Bundeskanzler Konrad Adenauer. Aber schon im Begriff der "Wiederbewaffnung" spürte man etwas anderes, eine Kontinuität des Alten – ganz im Trend der fünfziger Jahre, restaurative Elemente in die junge Republik zu integrieren.

Die Geschichte der Bundeswehr beginnt mit der geheimen Planung vom Oktober 1950, als im Eifelkloster Himmerod ehemalige Generale der Wehrmacht eine Denkschrift für das Bonner Kanzleramt verfassten, die "Magna Charta" der neuen Armee. Die Leitung der Tagung übernahmen bezeichnenderweise zwei ehemalige, an Planung und Durchführung des Vernichtungskrieges beteiligte Generalstäbler der Wehrmacht: Adolf Heusinger und Hans Speidel. Ihnen sollte eine Karriere von der Reichswehr bis in hohe Ämter der Nato gelingen. Wie selbstverständlich galt in Himmerod die Kontinuität zur Wehrmacht: in der Militärstruktur, bei den operativen Maximen und beim Soldatenbild.

Fixiert wurden traditionelle Vorstellungen von militärischer "Ehre" und vom vermeintlichen "Wehrwillen des Volkes". Kein Wunder, leitete die entsprechende Arbeitsgruppe doch der ehemalige NS-General Hermann Foertsch, der sein Konzept des "inneren Gefüges" aus dem Jahr 1942 von der alten auf die "neue Wehrmacht" übertrug – so wurde die künftige Armee damals genannt.

Der Reformer Wolf Graf von Baudissin, der für einen klaren Bruch mit der Zeit vor 1945 eintrat. © Bridgeman Images

Dass in Himmerod ein demokratischer Neuanfang gelungen sei, gehört zu den Entstehungslegenden der Bundeswehr. Die Denkschrift ist ein Dokument der Restauration – von vereinzelt eingestreuten Sätzen abgesehen. Sie stammten von dem jungen ehemaligen Offizier Wolf Graf von Baudissin, der das Konzept der "Inneren Führung" mit dem Leitbild des "Staatsbürgers in Uniform" entwickelte. Zwei dieser eingestreuten Sätze lauteten: Die neuen Streitkräfte seien "ohne Anlehnung an die Formen der alten Wehrmacht" zu gründen. Und: Es müsse ein "Einlasstor der Demokratie in die Streitkräfte" geschaffen werden. Scheinbar harmlose Formulierungen, die jedoch mit Blick auf das traditionelle Fundament aus vordemokratischen Zeiten radikale Anforderungen enthielten: keine eigene Militärjustiz, keine gesellschaftlich-korporative Abkapselung, keine soziale Trennung von Offizieren und Unteroffizieren, kein eigener Herrschaftsanspruch. Stattdessen parlamentarische Kontrolle, pluralistische Öffnung, Karriere durch Bildung. Baudissin forderte, dass die neue Armee auf die freiheitlichen und pluralistischen Werte des Grundgesetzes ausgerichtet werden müsse.

Die Mehrheit der damaligen Experten im Ministerium hatte andere Vorstellungen: Sie verstanden das Militär als gesonderte Welt mit eigenen Werten, abgeschottet von der Gesellschaft und mit dem Anspruch auf Überlegenheit, auch gegenüber der Politik.

Im August 1955 führte dieser Traditionalismus zum Eklat. Mitten hinein in die Debatten um die Wehrgesetze lancierte Heinz Karst, ein Mitarbeiter Baudissins, eine Studie, in der es hieß: Der "Vorrang der Zivilisten" – gemeint waren Minister und Staatssekretär – vor der Generalität sei untragbar. Die parlamentarische Kontrolle wurde abgelehnt, die "Rechtmäßigkeit eines zivil-ministerialen Kontrollrechts über das Militär" nicht akzeptiert. Ein politischer Skandal, wenige Monate bevor die Bundeswehr offiziell gegründet wurde. Durchsetzen aber konnten sich die Traditionalisten nicht: Am 12. November 1955 überreichte der seit Juni amtierende Verteidigungsminister Theodor Blank in der Bonner Ermekeilkaserne die Ernennungsurkunden an die ersten 101 Offiziere und Unteroffiziere.