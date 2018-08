Allein ein paar Falten unter den Augen verraten, dass Claudio Pizarro nicht mehr dreißig ist. Trotz der 33 Grad sitzt seine Frisur tadellos. Darauf hat der Mann, dessen fünfter Wechsel zu Werder Bremen an diesem Tag im Weser-Stadion verkündet wird, immer geachtet. Wehe, beim Zweikampf fasste ihm jemand in die Haare. Typisch Pizarro.

Es ist die bizarrste Geschichte des deutschen Transfer-Sommers: Zwei Monate vor seinem 40. Geburtstag wechselt der Mittelstürmer nach Bremen. Dabei wurde der Rekordtorschütze des Vereins vor einem Jahr bereits verabschiedet. Werders damaliger Trainer Alexander Nouri wollte ihn nicht mehr. Geschäftsführer Frank Baumann begründete das Aus mit "der großen Konkurrenzsituation im Angriff und der jungen Talente, deren Entwicklung wir nicht blockieren möchten".

Wieso braucht Werder Bremen ihn ein Jahr später plötzlich doch? Die Situation im Kader hat sich für Pizarro nicht merklich verbessert. Dank der stürmenden Neuzugänge, der spielstarken Martin Harnik und Yuya Osako, ist Werders Offensive eigentlich üppig bestückt. Der aktuelle Chefcoach Florian Kohlfeldt sagt: "Claudio weiß, dass er nicht zwangsläufig ein Startelf-Kandidat ist." Geschäftsführer Baumann erwartet von Pizarro, dass er den jüngeren Stürmern ein Mentor ist. Doch der Peruaner hat bereits durchblicken lassen, dass er weniger als Pädagoge gekommen sei, er wolle selbst Tore schießen.

Mittlerweile ist Pizarro mit seinen 39 Jahren der älteste Feldspieler der Bundesliga. Er hat mehr Tore geschossen und Spiele absolviert als jeder andere Legionär in der Geschichte der Liga. Kann er noch mal zu Hochleistungen auflaufen? In den vergangenen beiden Spielzeiten schoss er jeweils nur ein Tor. Trotz dieser Zweifel stellt sein Werder-Comeback jedenfalls eine erstaunliche Leistung dar. Viele Profis hören mit Mitte 30 auf, weil sie nicht mehr gut genug oder fit genug sind, weil sich die Verletzungen häufen oder weil sie sich nicht mehr für die Trainingslager motivieren können und nicht so viel Zeit fremdbestimmt weg von zu Hause verbringen wollen. Der Peruaner kann noch in der Bundesliga spielen, davon muss der Verein überzeugt sein, jenseits von jeder Romantik und Nostalgie – und er ist bereit, sich das streng geregelte Leben eines Profifußballers weiter anzutun.

"Pizza", wie sie ihn in Bremen nennen, liebt das Fußballerleben. Von seinen Mitspielern und Trainern hört man immer wieder, wie diszipliniert er sei und wie gut er sich in Mannschaften integrieren könne. "Claudio braucht ungefähr drei Minuten, dann gehört er zu jeder Mannschaft", hat sein ehemaliger Werder-Teamkollege Marco Bode mal über ihn gesagt. Ottmar Hitzfeld, sein Trainer bei Bayern München, sagt der ZEIT: "Ich konnte mich immer auf ihn verlassen. Auch wenn er zu Späßen aufgelegt war, hat er immer seine Leistung gebracht."

Die Disziplin, erzählt Pizarro bei einem Interview mit der ZEIT in der Schiedsrichterkabine des Weser-Stadions, habe er von seinem Vater gelernt. Pizarro senior war die prägende Figur seiner Kindheit. Der Vater war Marineoffizier und wäre auch gerne Fußballspieler geworden. Früh zeigte er dem Sohn, wie man sich und seine Wohnung in Schuss hält, sein Bett richtig macht und seine Hemden selbst bügelt. Egal ob beim Fußball oder Tischtennis, der Senior ließ den Sohn nie gewinnen. Pizarro hat in seinen Anfangsjahren als Profi häufig beim Torjubel salutiert, als Gruß an den Vater.