Henning Mankell ist einer der großen Konsensschriftsteller unserer Zeit gewesen. Das ist beileibe nichts Ehrenrühriges. Er ist einer wie Simenon, wie Roth, wie Irving. Einer, auf den man sich immer einigen kann, der "leicht zu lesen", aber nie seicht, nie trivial ist, erhaben über jeden Kitschverdacht und jede Mode. Es ist immer ein bisschen wie heimkommen, wenn man ein neues Buch von einem solchen Autor aufschlägt.

Ein Konsensschriftsteller zeichnet sich durch ein großes Thema aus (die Identität, Abgründe der bürgerlichen Gesellschaft, Familie), durch eine continuity von Motiven (Bären, Pfeifen, Wetterbeobachtungen), durch Zugänglichkeit (Konsensschriftsteller machen einem die Sprache zum Freund) und nicht zuletzt dadurch, dass im Inneren aller ihrer Werke eine magische Autobiografie steckt. Alle Bücher von Henning Mankell sind auch Bücher über Henning Mankell.

Einen Konsensschriftsteller muss man sich also zugleich als einen sympathischen und als einen problembewussten Menschen vorstellen, was weder für einen avantgardistischen, einen revolutionären oder einen angesagten Schriftsteller noch für einen Meister im Reich der abenteuerlichen Trivialität gelten muss. Henning Mankell ist Henning Mankell, weil wir uns sowohl für ihn selbst als auch für die Probleme, die er vor uns ausbreitet, interessieren. Zum Beispiel die große Enttäuschung über die ausgebliebene Revolution und noch mehr über das gescheiterte Experiment eines fürsorglichen und solidarischen Sozialstaats in Schweden. "Schweden ist von dem Versuch, eine moralische Gesellschaft aufzubauen, zu sozialer Ausbeutung übergegangen. Heute wird unterschieden zwischen nützlichen Menschen und solchen, die nicht gebraucht werden", schreibt Mankell. Und: "Die schändlichste Entwicklung bei den Sozialdemokraten ist die Tatsache, dass sie den Sozialismus zu einer Art Organisation für überflüssige Beamte gemacht haben, die sich auf Kosten der Arbeiter bereichern. Es gibt einen Eingang in diesen Staat, und es gibt einen Ausgang, aber was dazwischenliegt, wissen wir nicht."

Würde man also Henning Mankell als einen "linken" Autor auffassen müssen? Er ist, gewiss, immer engagiert, immer fordernd, immer aufklärerisch gewesen. Er ist politisch in einem anderen als dem vagen Sinne eines "Alles ist politisch", insofern er auch noch in seinen Wallander-Kriminalromanen, die seine weltweite Popularität begründeten, stets nach dem Zusammenhang von individuellem Leben, ökonomischen Verhältnissen und politischer Macht fragt. Alle seine Figuren sind präzise beobachtete, vollkommen individuelle und deshalb nie zu Ende zu erklärende Menschen und zugleich Vertreter oder Geschöpfe oder Symptome eines Staates: "Das Bild von Oskar, das nie vollständig wird, ist unauflöslich mit dem Staat verbunden, in dem Oskar gelebt hat."

Die drei zitierten Passagen stammen aus Henning Mankells erstem Roman Der Sprengmeister aus dem Jahr 1973, der nun endlich, drei Jahre nach Mankells Tod 2015, auch bei uns erschienen ist. Ein kürzeres Werk, noch ohne den epischen Atem einiger seiner späteren Werke, vielleicht nicht einmal wirklich ein Roman, sondern eher eine Sammlung von Skizzen, Beobachtungen, eine Begegnung eines Erzählers mit einem alten Mann, der sich an die Stationen seines Lebens erinnert, manchmal lückenhaft, manchmal sogar fehlerhaft. Ein exemplarischer Arbeiter, der in ärmlichsten Verhältnissen heranwächst, dem Ethos der Arbeit und dann der unerschütterlichen Hoffnung auf die Revolution verpflichtet, Oskar Johansson, 1888–1969, der einst als Sprengmeister in einem schlecht bezahlten und gefährlichen Alltag der Industrialisierung tätig war, der bei einem Unfall ein Auge und einen Arm verlor, der eine Frau fand und sie verlor, der erst Sozialdemokrat, dann Kommunist war, der Kinder bekam, die sich mit den Verhältnissen arrangierten und sich nun für Bürger halten.

Oskar, der fast alles in seinem Leben für nichts Besonderes hält, erzählt, und der Erzähler denkt über Erzählen nach, und Oskar ist schon nach einem knappen Drittel des Buches tot und befreit damit vielleicht erst den Erzähler dazu, seine Geschichte, wie man so sagt, flüssig zu erzählen. Als müsse der Erzähler Oskar eine Stimme geben, der nicht Subjekt der Geschichte, nicht einmal seiner eigenen Geschichte hat werden können. "Er hat nicht das Gefühl, er hätte an den Veränderungen teilgehabt. Sie sind geschehen und haben das Leben beeinflusst. Aber er hat sie nicht selbst mitgestaltet. Der Arbeiter ist ein Bürger des Staates, aber es sind andere Kräfte, die diesen vorantreiben und verändern. Das ist der Kern von Oskars Rede über seine Unscheinbarkeit."

Natürlich kann man Der Sprengmeister daraufhin betrachten, was er alles schon vom kommenden Großwerk enthält. Einen Wechsel in den Zeiten zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsform. Eine Vorliebe für durchaus makabre Details. Den Perspektivwechsel und natürlich ein Faible für die Beschreibung des Wetters, Nebel und Regen, für Menschen (genauer gesagt: Männer), die in mehr oder weniger selbst gewählter Einsamkeit leben. Das Vergnügen an der Detailbeobachtung: "Zwei braune Küchenstühle, der Gartentisch mit der grünen Tischdecke. Der Spirituskocher, die Petroleumlampe, das Transistorradio, das Kartenspiel, die Brille, das Portemonnaie." Immer wieder dieses schwierige Unterfangen, "gegenwärtig" zu erzählen, in einer Weise, dass man noch nicht unterscheiden kann, was bedeutsam ist und was nicht. Randwahrnehmung. Ein Wechsel von innerer und äußerer Perspektive, eine Aufforderung wie aus dem Inneren oder dem erzählerischen Off: "Elly, jetzt musst du antworten." Ganz direkt tauchen in Mankells späteren Romanen immer wieder Motive und Bilder aus Der Sprengmeister auf, besonders natürlich in Die italienischen Schuhe, der sich streckenweise wie ein opulenteres Remake liest.