Wer waren noch gleich die Drusen? Manche Islamgelehrte sagen, sie seien Muslime, andere sagen, sie seien genau das nicht. Tatsache ist, dass die monotheistische Religion der Drusen im 11. Jahrhundert als Abspaltung vom schiitischen Islam entstand. Ihr Symbol ist ein fünfzackiger Stern in den Farben Grün, Rot, Gelb, Blau und Weiß. Ihre wichtigste Heilige Schrift trägt den schönen Titel Sendschreiben der Weisheit. Drusen sind Mystiker, das heißt, sie pflegen einen Glauben der Innerlichkeit und des individuellen Gottesbezugs, auch glauben sie an Seelenwanderung nach dem Tod. Dass man sie in Europa kaum kennt, ist kein Wunder, denn zu ihrer Tradition gehört es, die eigenen Lehren geheim zu halten und einen Übertritt Außenstehender zum drusischen Glauben nicht zu erlauben.

Evelyn Finger leitet das ZEIT-Ressort Glauben & Zweifeln

Nun jedoch wird man sie in Europa kennenlernen, und zwar auf dieselbe traurige Weise, wie man zuletzt die Jesiden (im Irak) und die Rohingya (in Myanmar) kennenlernte: als verfolgte religiöse Minderheit. Drusen leben heute vor allem in Syrien, im Libanon und in Israel. Vergangene Woche wurden im Süden Syriens über 200 Menschen durch Anschläge der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" getötet, die meisten davon Drusen. Außerdem wurden mindestens 36 drusische Frauen und Kinder entführt. Warum trifft es jetzt ausgerechnet diese Religion?

Einige Nachrichtenagenturen berichteten, die Drusen seien im Verlauf des syrischen Bürgerkrieges unbehelligt geblieben, weil sie sich neutral verhielten. Tatsächlich hat der Krieg in Syrien die Gemeinde gespalten. Einer der ersten hochrangigen Soldaten, der wegen Assads blutiger Repression der Proteste gegen die Regierung desertierte, war der drusische Offizier Chaldun Seineddin. Andere Drusen dagegen unterstützten aktiv den Präsidenten.

Die Vorkriegssituation: Mit 700.000 Gläubigen stellten die Drusen in Syrien rund drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Seit 2012 waren sie in Suweida, Idlib und Damaskus immer wieder blutigen Anschlägen von Dschihadisten ausgesetzt, die sie als "Ungläubige" verfemten. Der drusische Geistliche Scheich Wahid al-Balus, der 2015 bei einem Anschlag in Suweida getötet wurde, hatte gefordert, dass wehrpflichtige Drusen nur zur Verteidigung ihrer Heimatregion eingesetzt werden sollten. Assads Regierung zog sie auch nicht zum Wehrdienst ein, wenn sie in eigenen Milizen kämpften. Aber das hieß halt: nicht gegen Assad.

Vielleicht sind sie deshalb nun Zielscheibe des IS. Doch wer ihr Schicksal tiefer verstehen will, wird sich mit ihrer Religion befassen müssen. Mit ihrer eigenständigen Interpretation des Koran. Mit ihrer Lehre von der Reinkarnation, die Missionierung verbietet. Mit ihrem Gebot, andere Religionen so zu akzeptieren, wie sie sind.

Bei den Religionskonflikten unserer Zeit gab es bisher ein populäres Mittel, sie als solche zu ignorieren: nämlich zu leugnen, sie hätten etwas mit Religion zu tun. Man sagte gern, ein Konflikt sei in Wahrheit politisch, allenfalls werde die Religion missbraucht. Wie die jüngere Geschichte der Jesiden, der Rohingya und nun der Drusen zeigt, wird man künftig doch fragen müssen: Welche Religion wird hier verfolgt? Wer glaubt, wen wegen welchen Glaubens hassen zu müssen? Es wird nicht genügen, zu sagen, jede Religion sei im Grunde friedlich. Man wird auch das Trennende der Religionen benennen müssen, wenn man sich auf das Gemeinsame einigen will.