In Saarbrücken und Mainz keimt die Hoffnung. Tesla, der Elektroautopionier aus Kalifornien, will eine "Giga-Fabrik" in Europa bauen. Ende des Jahres soll der Standort für das neue Werk benannt werden. Dort sollen dann Fahrzeuge und die dazu passenden Akkus gefertigt werden. Unternehmenschef Elon Musk persönlich hat die Hoffnungen genährt, als er vor einigen Wochen twitterte, ein Standort an der Grenze zu Frankreich wäre eine "leading choice", also in der engeren Wahl. Kontakte zwischen den Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Tesla gab es schon, doch auch die Niederlande, wo Tesla bislang seine Autos für Europa umrüstet, sind noch im Spiel.

Die erste E-Auto-Fabrik in Deutschland wäre es nicht, der Titel gebührt BMW in Leipzig. Trotzdem wäre eine Tesla-Fabrik in Deutschland ein Ding. Zum einen, weil erstmals seit langer Zeit ein ausländischer Autobauer es wagte, ein Werk im Stammland von BMW, Daimler, VW, Audi und Porsche zu errichten. Zum anderen, weil Teslas Produktionsstrategie sich in doppelter Hinsicht von derjenigen der großen deutschen Konkurrenten unterscheidet.

Erstens: Bei Tesla erfolgt der Bau des E-Fahrzeugs und der Batterien (inklusive Zellen) parallel im Verbund, während die deutschen Hersteller bislang die Zellen in Asien zukaufen.

Zweitens: Die deutschen Hersteller produzieren ihre Modelle auf äußerst flexiblen Anlagen, sodass jedes Exemplar anders vom Band läuft. Motor, Getriebe, Sitze, Assistenzsysteme und viele Extras können individuell konfiguriert werden. Das schränkt die Automatisierung zu einem gewissen Grad ein. Tesla dagegen setzt in seiner neuen kalifornischen Fabrik für sein kleines Modell 3 auf weitgehend einheitliche, aber komplett ausgestattete Fahrzeuge. Die Hardware für teure Extras ist in jedem Auto drin, die Software (etwa Autopilot, Sitzheizung) muss gegen Gebühr freigeschaltet werden. Das erlaubt einen höheren Automatisierungsgrad – zumindest in der Theorie.

In der Praxis gibt es massive Probleme. Und genau deshalb sollten sich die Regionalpolitiker in Saarbrücken und Mainz nicht zu früh freuen, denn der Autobauer Tesla, der auch noch ein Werk in China plant, könnte damit überfordert sein.

Mit dem seit vergangenem Jahr gefertigten kleinen Tesla, für den 400.000 Kunden je 1000 Dollar angezahlt haben, wollte Musk den Sprung vom Nischenhersteller zum Massenfertiger schaffen. Doch trotz vollmundiger Versprechen gelang es erst mit einem halben Jahr Verspätung, die angekündigten 5000 Autos pro Woche zu fertigen. Und das obwohl Tesla sich sogar einen Maschinenbauer aus Prüm in der Eifel gekauft hatte, der auf Anlagen zur Produktionsautomatisierung spezialisiert ist.

Musk wollte zu viel, zu schnell.

Derweil wuchsen offenbar die finanziellen Probleme. Musk will Tausende Jobs einsparen. Ein ehemaliger Techniker zeigte Tesla bei der Börsenaufsicht an, weil angeblich unsichere Teile in neue Autos eingebaut wurden. Und wie das Wall Street Journal jüngst berichtete, schrieb Tesla an Zulieferer Briefe, um nachträglich Rabatte auf bezahlte Rechnungen zu bekommen.

Die vielen negativen Botschaften zeigten bei den Anlegern Wirkung. In den vergangenen sechs Wochen sackte der Kurs der Tesla-Aktie massiv ab: Von 390 auf 290 US-Dollar Anfang dieser Woche. Schon wetten bekannte Investmentbanker gegen das Tesla-Papier. Dabei ist Tesla dringend auf den Goodwill der Aktionäre angewiesen. Schließlich hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2003 noch keinen Gewinn gemacht. Die Verluste wurden zuletzt immer höher. Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2018 werden in dieser Woche (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) vorgestellt. Immerhin konnte Tesla seine Auslieferungen im ersten Halbjahr dieses Jahres auf gut 70.000 Autos deutlich steigern. Im Gesamtjahr 2017 waren es gut 100.000 Fahrzeuge. Für das zweite Halbjahr hat Musk – wieder mal – Gewinne versprochen.

Bis ein mögliches Tesla-Werk in Deutschland in einigen Jahren produziert, dürfte sich die Konkurrenzlage in Europa aber deutlich geändert haben. In wenigen Monaten bringen Mercedes und Audi ihre batteriebetriebenen Tesla-Fighter auf den Markt, auch BMW und VW haben bis 2020 neue, attraktive E-Autos mit großer Reichweite versprochen. Spätestens dann dürfte der Tesla-Vorsprung aufgezehrt sein. Denn noch ist Tesla rund 50 Milliarden Dollar an der Börse wert. Zum Vergleich: BMW bringt es auf gut 58 Milliarden Euro, verkauft aber fast 20-mal so viele Autos, erzielt satte Gewinne und zahlt regelmäßig schöne Dividenden. Man darf gespannt sein, ob sich Musk noch lange halten kann. Schnell mal 200 sündhaft teure Tesla-Surfbretter zu verkaufen, wie gerade geschehen, wird nicht reichen.