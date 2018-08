Der Gedanke ist ein lieber alter Hut: der eigenen Gegenwart, die einem immer unübersichtlicher erscheint, über die Unterhaltungsindustrie auf die Schliche zu kommen. Als würden Quizshows und Dschungelcamps etwas Unaussprechliches bergen, eine Wahrheit, der man vor Angst oder Scham nie direkt ins Gesicht blicken könnte. Erst die Maske macht das Dahinter zumutbar, das wusste schon die Antike. Wer wie die Autorin dieses Textes in den Sechziger- und Siebzigerjahren groß wurde, trug Karokleidchen (hassenswert), weiße Kniestrümpfe (kratzend) und Lackschuhe (toll), spielte Blockflöte, war in Chris Roberts verliebt – und schaute Fernsehen. Politik, so lernte sie dort, war etwas für Erwachsene, für ernste, uralte Männer in steingrauen Anzügen. Komisch nur, dass andere, ähnliche Männer in den Fernsehapparaten auch lustig sein konnten, mal sah man sie auf einer Rutsche rutschend, nach kleinen Bällen in der Luft haschend, mal durften sie eine Maschine mit zerbrochenem Porzellan füttern, und am anderen Ende kam heiles Geschirr heraus, der Traum einer jeden kindlichen Missetäterin. Überhaupt kamen sich Erwachsene und Kinder an diesen Abenden, meist waren es Samstage, sehr nah. Zum Erstaunen für beide.

Auch Regina Schilling, die Regisseurin des ARD-Dokumentarfilms Kulenkampffs Schuhe, trug Karokleidchen und spielte Flöte. Unsere Kinderfotos gleichen sich in einem Maß, das nahelegt, dass die Welt damals eben doch überschaubarer gewesen sein muss, Wirtschaftswunder hin, Kubakrise her. Schillings Vater ist älter, Jahrgang 1925, und das beschert dem Film eine Engführung von Persönlichem und Politischem, von Familien- und Fernsehgeschichte, die berührt. Jener Vater, ein am Ende hoch verschuldeter Drogist, war als junger Mann noch "im Krieg", wie es hieß. Die Generation teilt er folglich mit jenen Showmastern der frühen Fernsehzeit, die helfen sollten und halfen, die Last der Vergangenheit für ein paar Stunden zu vergessen: mit Hans-Joachim Kulenkampff (Einer wird gewinnen), Peter Alexander (Die Peter-Alexander-Show) und Hans Rosenthal (Dalli Dalli). Die Samstagabende, sagt Schilling, seien für ihren Vater die reinste Therapie gewesen.

Der Großbürgersohn Kulenkampff schnitt sich an der Ostfront vier erfrorene Zehen ab. Seither humpelte er leicht, was die Eleganz seiner Körpersprache – das Zupfen an den Manschetten, die jovial nach vorn gebeugte Schulter – auf kühne Weise verstärkte. Der Wiener Alexander diente bei der Kriegsmarine und sang später sentimentale Balladen über Sonnenstrahlen auf Ruinen und Spatzen "in den Resten von den Ästen". Und der Berliner Jude Rosenthal überlebte die letzten Kriegsjahre in einem Laubenpieperversteck und wehrte sich vergeblich dagegen, dass die 75. Dalli Dalli -Sendung ausgerechnet auf den 9. November 1978 fiel, das erste bundesrepublikanische Gedenken an die Pogromnacht. Rosenthal trug an diesem Abend Schwarz. Für alle drei gilt (und für Schillings Vater mit), was Adolf Hitler 1938 der deutschen Jugend wünschte: eine Erziehung hin zum Nationalsozialismus, von der sie nicht mehr frei würde "ihr ganzes Leben".

Regina Schilling hat tief in die Archive gegriffen, der Zeitgeschichte wie des Fernsehens, und dass sie das Material lediglich montieren musste und ohne weiteren Füllstoff auskam, spricht für sich. Ihr Vater stirbt früh, an seinem zweiten Herzinfarkt. Dass Martin Jente, "Kulis" legendärer Butler in Einer wird gewinnen, im richtigen Leben SS-Hauptscharführer und Adjutant im Führerhauptquartier gewesen ist, kommt erst 1996 heraus, nach seinem Tod. Lackschuhe habe ich übrigens nie bekommen. Die fand meine Mutter spießig.



"Kulenkampffs Schuhe" läuft am 8. August in der ARD