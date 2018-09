Auch diese Nacht hat Samuel Gründler wenig geschlafen. Der Fische wegen. Der Äsche wegen. Der Biologe des Schweizerischen Fischereiverbandes tut, was er kann, damit die Tragödie doch noch abgewendet werden kann, vor der sein Verband seit ein paar Tagen warnt: Das große Fischsterben, das jeden Tag beginnen könnte, wenn es nicht bald kühler wird – oder wenn wenigstens der Wind dreht.

Im Hitzesommer 2003 starben allein im Rhein 50.000 Äschen, beinahe die ganze Population wurde dahingerafft. Der Fluss hatte sich damals bis auf vier Meter Tiefe auf fast 26 Grad erwärmt. In der ganzen Schweiz waren die Bäche auf 245 Kilometern ausgetrocknet.

Und auch jetzt versiegen Gewässer, sinken die Pegel und steigen die Wassertemperaturen. 26,4 Grad wurden am Montag in Stein am Rhein, dort wo der Rhein aus dem Untersee fließt, gemessen. "Wir sind über dem kritischen Bereich, jeder Tag kann tödlich sein", sagt Gründler. Fatal ist auch, dass der Wind aus dem Osten warmes Oberflächenwasser aus dem See in den Rhein führt und die Erwärmung damit zusätzlich beschleunigt.

In Zürich ist man auf den Notfall vorbereitet: Die Boote, mit denen die toten Fische geborgen werden würden, sind bereit. Doch wie lange es noch dauert – und ob tatsächlich etwas passiert, das weiß niemand. Denkbar ist auch, dass sich die Fische in den vergangenen Jahren an höhere Temperaturen angepasst haben.

Klar ist: Fische, die zur Gattung der Salmonidae gehören, also Äschen und Bachforellen, sind auf kühles Wasser angewiesen, weil der Sauerstoffgehalt darin höher ist. Ihnen geht buchstäblich der Schnauf aus, wenn die Wassertemperaturen über längere Zeit nicht unter 25 Grad sinken.

Manche Fische profitieren aber auch von den veränderten Bedingungen. Karpfenartige wie der Döbel, in der Schweiz als Alet bezeichnet, haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Diese "anspruchslosen Allrounder", wie Gründler sie nennt, diese "Straßentauben der Fische, fressen alles, was sie finden, und leben putzmunter, egal wie warm es ist". Und auch der Wels breitet sich immer weiter aus.

Warum also sollen die empfindlichen Fische überhaupt gerettet werden? Warum spannen Fischer nun große Netze am Rheinufer auf, damit die Äschen dort Schatten finden? Warum vergrößern Bagger in Diessenhofen Bachzuläufe, um kühlende Zonen am Ufer zu schaffen? Und warum schickt der Kanton Zürich seine Angestellten nach Ellikon, damit sie Badegäste mit Hinweistafeln bitten, nicht dort zu schwimmen, wo Grundwasser von unten ins Flussbett dringt und die vielleicht rettende Kühlung bringt? Warum so viel Aufwand für einen Fisch, dessen Ende im Schweizer Mittelland womöglich ohnehin nicht mehr aufzuhalten ist?

Die Äsche ist nicht irgendein Fisch. Zum einen verfügt die Schweiz in Mitteleuropa über bedeutende Äschenpopulationen. Jene im Rhein zählt zu den größten überhaupt. Weitere finden sich in Aare, Reuss oder im Inn. Verschwindet eine Art, verändert sich das gesamte Ökosystem, die Biodiversität leidet.