Die einstige Rotenturmbastei im März 1858: An ihrer Stelle befindet sich heute der Franz-Josefs-Kai. © Österreichische Nationalbibliothek

Die Österreichische Nationalbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 650-jähriges Bestehen. Jeden Monat stellen wir in dieser Serie ein Objekt aus ihrer Sammlung vor.

Stadtplaner machen sich nicht immer beliebt. Das gilt schon, wenn sie kleine Veränderungen im Stadtbild vornehmen wollen, wie etwa den Bau neuer Fahrradwege. Umso größer ist der Unmut über Großprojekte, beispielsweise den radikalsten Umbau, den Wien je erlebt hat: Vor mehr als 150 Jahren beschließt Kaiser Franz Joseph den Bau der Ringstraße, für den der Abriss all jener Stadtmauern und Basteien nötig wird, deren Grundfesten schon in der Ära des Kelten- und Römerlagers Vindobona entstanden sind.

Im Jahr 1858 ist das Ende der Fortifikationen gekommen. Begleiten lässt der Monarch sein Prestigeprojekt von der k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei: Sie nimmt Bilder der Stadt vor, während und nach den Abbrucharbeiten auf Salzpapier auf.

Es ist das erste Mal, dass nicht mehr Maler oder Kupferstecher den urbanen Raum wiedergeben, so wie sie ihn sehen, sondern fotografische Werke einen konkreten Augenblick dokumentieren. Erst wenige Jahre zuvor, 1841, hat der Engländer Henry Fox Talbot die Salzpapiertechnik vorgestellt. Es ist das erste Negativ-Positiv-Verfahren in der Fotografie, das ihr den Weg zur Vervielfältigung und zum Massenmedium ebnet. Talbot nutzt mit Silberchlorid imprägniertes und daher lichtempfindliches Papier als Negativ, das er mit Wachs überzieht und haltbar macht. Zehn Jahre später werden bereits Glasplatten verwendet. Für die positive Kopie wird ein Blatt aufgelegt, die Kopierarbeit erledigt das Tageslicht.

Freilich ist diese Technik aufwendig und vor allem empfindlich. Gut erhaltene Salzpapierabzüge sind heute dementsprechend rar. Eine dieser ersten fotografisch festgehaltenen Ansichten Wiens ist jener Salzpapierabzug, der das Rotenturmtor und die Gonzagabastei kurz vor ihrer Schleifung im März 1858 zeigt. 37 mal 57 Zentimeter ist das Foto groß, das nun im Rahmen der Jubiläumsschau in der Österreichischen Nationalbibliothek zu sehen ist: eine weite, panoramische Ansicht, die in großer Höhe aufgenommen worden sein muss.

Mit der fotografischen Aneignung der Welt betritt die Staatsdruckerei Neuland. Ihre Aufgabe war eigentlich der Druck von bürokratischen und juridischen Unterlagen und von Geldscheinen. Aber der neue Direktor Alois Auer entwickelt das Haus seit den 1840er-Jahren weiter zu einem "polygrafischen Institut". Bald bekommt auch die Fotografie eine eigene Abteilung, in der Österreichs Lichtbild-Pioniere tätig werden.

Wer die Basteien fotografiert hat, ist nicht gesichert. Der breite Mauerwall mit acht Toren und zehn Basteien sollte die Stadt einst schützen. Ferdinand I. hatte die alte Stadtmauer nach der ersten Türkenbelagerung im Jahr 1529 ausbauen lassen. Allerdings wurde sein Plan nie ganz zu Ende gebracht. Kaiser Joseph II. ließ 1785 die Anlage zu etwas Ähnlichem wie dem ersten Naherholungsgebiet der Wiener umgestalten, mit Alleen und Gärten, Limonadenhütten, Sitzgelegenheiten und bald auch Straßenlaternen.

Fünf der Basteien ließ bereits Napoleon im Jahr 1809 sprengen. Der Wiederaufbau einige Jahre später änderte wenig an der Tatsache, dass ihre Schutzfunktion obsolet geworden ist und die Mauern sowie das Glacis – ein unverbauter Bereich vor den Stadtmauern, der als freies Schussfeld dienen sollte – nur mehr zum Freizeitvergnügen genutzt werden. So beliebt dies bei den Wienern auch ist, so unpraktisch und staufördernd sind Mauern und Tore für die rasant wachsende Stadt. Mit einer Metropole, wie Kaiser Franz Joseph seine Residenzstadt sehen will, hat die mittelalterliche Befestigung wenig gemein, also lässt er an ihre Stelle den repräsentativen Ring setzen.

Die abrupte Veränderung findet im Volk anfangs wenig Gegenliebe. "Seit die neue Bau-Aera mit ihrem Verschönerungs-Vandalismus über Wien hereingebrochen ist, bleibt man immer länger stehen in den engen Gassen und sieht immer zärtlicher hinauf zu den alten Häusern, die man kennt und vielleicht schon nächstens nicht mehr sehen wird", schreibt der Feuilletonist Daniel Spitzer 1879 über das Verschwinden jenes alten Wiens, das heute nur mehr auf den fragilen, sepiafarbenen Fotografien zu sehen ist.

Das Original des Salzpapierabzugs ist bis 31. August im Prunksaal der Nationalbibliothek ausgestellt. Am 23. August findet ein Vortrag hierzu statt