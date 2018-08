Trauer gehört zu jenen Gefühlen, die das Kino nur schwer vermitteln kann. Wut ist dramatisch, Liebe impulsiv, Zorn ekstatisch. Aber Trauer? Sie ist still und stumm. Sie stellt viele Fragen und gibt doch kaum Antworten. Sie klingt wie ein Schrei ohne Hall, sie ist widerspenstig und in sich gekehrt. Umso effektvoller ist es da, wenn es einer Filmemacherin gelingt, genau dieses leise, tumb machende Gefühl so einzufangen, dass es mitreißt. Dass es berührt, ohne pathetisch, kitschig oder gar lähmend zu wirken.

Ebendies ist der 32-jährigen Regisseurin Carla Simón gelungen. Die Frau aus Barcelona verarbeitet in ihrem Spielfilmdebüt Fridas Sommer, für das sie auf der Berlinale 2017 den Preis für das beste Erstlingswerk gewann, ihren Schmerz und ihre Verlusterfahrung nach dem Tod ihrer Eltern, die 1993 an den Spätfolgen einer mit dem HI-Virus infizierten Heroinnadel gestorben sind – wie ungefähr 50.000 andere Spanier in den Neunzigerjahren. Damals verwandelte sich die Gesellschaft nach jahrzehntelanger Diktatur und bleierner Übergangsphase mehr und mehr in eine richtige Demokratie, in der viele junge Spanier die neu gewonnene Freiheit mit rauschhafter Ekstase verwechselten. Doch all das erfährt man nur zwischen den Zeilen.

Der Film konzentriert sich nämlich ausschließlich auf die kleine Welt der sechsjährigen Frida, die von alldem nichts versteht: nichts von der Franco-Diktatur, nichts vom Leben und noch viel weniger vom Tod. Sie wundert sich nur, warum die Eltern plötzlich weg sind; warum die Mutter einer Spielkameradin sie wie eine Ausgestoßene behandelt und, als Frida beim Spielen ihr Knie aufschlägt, sich von ihrem Blut wie vor Hexengift wegwendet.

Noch mehr aber irritiert die junge Frida, dass sie plötzlich umziehen muss. Sie wird ins Landhaus des Onkels, seiner Frau und der vierjährigen Cousine Anna gebracht, nach Garrotxa, in den gebirgigen Teil Kataloniens. Der Film handelt davon, wie Frida, gespielt von Laia Artigas, ihren Platz in der neuen Familie findet; wie sie hineingestoßen wird in ein völlig fremdes Leben. Das Besondere an diesem Film ist sein authentischer Blick auf Fridas Trauerverarbeitung, das sensible Herantasten an ein traumatisiertes und doch zäh und mutig agierendes Kind. Denn am Anfang von Fridas Schockerfahrung steht nicht Resignation und Selbstaufgabe, sondern vor allem Wut, Trotz und der Wille, sich die neue Realität zurechtzubiegen oder besser noch: sie gar nicht erst zu akzeptieren.

Dieser Film nimmt sich viel Zeit für diese Annäherung und schafft es mit dem Medium Kino, das komplizierte Gefühl der Trauer einzufangen, zumindest wenn man seine poetische Qualität versteht. Diese Qualität zeigt sich bei Frida nicht in Sprechakten, sondern vor allem in langen Blicken, Gesten, Mimik und erratischen Aktionen; in stillen Zeichen des Unverständnisses, der Verweigerung und des Trotzes. Die Kamera lässt die Bilder sprechen, ohne viele Schnitte oder Schwenks zuzulassen. Etwa wenn Frida sich schminkt, eine Schokozigarette in den Mund steckt und sich in den Körper der verstorbenen Mutter zwanghaft einfühlt. Oder wenn sie spätnachts die Schuhe anzieht und das Haus der neuen Eltern verlässt, um in die Heimatstadt Barcelona zu trampen und in ihr altes Zuhause zurückzukehren. Oder wenn sie die vierjährige Cousine Anna (Paula Robles) in einen reißenden Fluss locken will, halb ahnend, halb wissend, dass dieser Schritt den Tod des kleinen Mädchens bedeuten würde, für Frida aber die konkurrenzlose Liebe der neuen Eltern.

All diese Szenen werden nicht weiter erklärt. Sie stehen für sich selbst und sind in ihrer verschlüsselten Poesie kleine Rätsel, die ins Reich des Unbewussten gehören. Vielleicht wirkt dieser Film deshalb so realistisch wie schmerzvoll, wie ein kleiner Stich ins Herz, der schonungslos offenbart, wie verletzlich der Mensch ist, wenn er seine Eltern, sein Zuhause, seine kleine geschützte Welt verliert. Es ist ein Vorgeschmack auf die existenzielle Einsamkeit, die vor keinem Menschenleben haltmacht.