Trump hat die EU als "Feind" bezeichnet, wie konnte man sich da einigen?

Beide Seiten wollten unbedingt einen Deal. Donald Trump war im eigenen Land unter Druck geraten, denn die EU hat seine Strafzölle nicht einfach hingenommen, sondern mit Gegenmaßnahmen reagiert. Die zeigen nun zunehmend Wirkung: Unternehmen wie Harley Davidson klagen über Absatzprobleme in Europa, die amerikanischen Bauern werden ihre Waren nicht los. Sollte es im großen Stil zu Umsatzeinbrüchen und Stellenstreichungen kommen, muss der Präsident fürchten, dass die Kandidaten seiner Partei bei den Kongresswahlen im Herbst die Quittung bekommen. Hinzu kommt, dass die Vergeltungszölle vor allem solche Bundesstaaten treffen, bei denen Trump bei der Präsidentschaftswahl eine Mehrheit holte. Und die von ihm erwarten, dass sie von ihrer Wahl nun profitieren.

Jean-Claude Juncker wiederum drohte Gegenwind aus den europäischen Hauptstädten, wenn Trump tatsächlich wie angekündigt Strafzölle auf Autos und Fahrzeugteile aus der EU verhängt hätte. In Deutschland, aber auch in osteuropäischen Ländern wie der Slowakei, Ungarn oder der Tschechischen Republik – wo viele Zulieferbetriebe der deutschen Hersteller ihren Sitz haben – wäre das Studien zufolge mit erheblichen Arbeitsplatzverlusten verbunden.

Die Vereinbarung bot Trump und Juncker die Chance, ohne Gesichtsverlust eine Eskalation des Handelskriegs vorerst abzuwenden. Die USA verzichten auf die Einführung der Autozölle, die EU verspricht, mehr Sojabohnen und Flüssiggas aus den USA einzuführen – und beide Seiten verpflichten sich, zu prüfen, inwieweit sich Zölle im transatlantischen Handel abbauen lassen.

Müssen die Europäer jetzt mehr amerikanische Sojabohnen kaufen?

Nein, und das ist der Clou dieser Abmachung. Sie verpflichtet in Wahrheit zu nichts. Es gibt in der EU überhaupt keine Einfuhrzölle auf amerika- nische Sojabohnen, und Jean-Claude Juncker kann auch nicht dafür sorgen, dass mehr Soja importiert wird. Die Bohne kommt in Europa vor allem ins Viehfutter. Das bedeutet, Bauern und Futtermittelkonzerne und nicht die Europäische Kommission oder die Regierungen der Mitgliedsstaaten entscheiden, wie viel davon gekauft wird.

Zwar wurden zuletzt tatsächlich mehr amerikanische Sojabohnen nach Europa verschifft. Das liegt aber vor allem daran, dass China – bisher der mit Abstand größte Kunde der amerikanischen Farmer – wegen des Handelsstreits weniger Soja aus den USA kauft und stattdessen Bohnen aus Brasilien und Argentinien bezieht, weshalb amerikanisches Soja billiger und damit attraktiver für europäische Abnehmer wird.

Mit anderen Worten: Den Sojaimport der EU regeln schlicht die Marktkräfte, und die wirken aus Sicht von Donald Trump gerade in die richtige Richtung. Das kann sich aber jederzeit wieder ändern. Ganz ähnlich ist die Lage beim Flüssiggas. Um es in Europa zu vertreiben, sind spezielle Terminals nötig, von denen neue gebaut werden sollen, wie Juncker und Trump vereinbart haben. Das war aber ohnehin geplant.

Donald Trump hat also von Jean-Claude Juncker als direkte Gegenleistung für den Verzicht auf die Autozölle eine politische Willenserklärung erhalten, die lediglich Symbolcharakter hat. Dass der amerikanische Präsident sich darauf eingelassen hat, hat selbst Juncker – wie in Brüssel zu hören ist – verwundert.

Sind die Autozölle damit endgültig vom Tisch?

Das ist unwahrscheinlich, denn Trump hat kein Problem damit, Absprachen rückgängig zu machen. Das hat eindrucksvoll der Verlauf der Verhandlungen mit der chinesischen Regierung vor einigen Wochen gezeigt. Nur wenige Tage nachdem Trumps Finanzminister Steven Mnuchin noch von einem bevorstehenden Durchbruch mit den Chinesen gesprochen hatte, kündigte Trump neue Zölle auf Einfuhren aus dem Land an und erklärte die Gespräche für gescheitert.