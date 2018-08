Der Mann, der an diesem Donnerstagmittag übermüdet in einem Berliner Comicladen steht, kokettiert, wenn er zu dem Fotografen sagt, dass er eigentlich nicht so der Typ sei, der für Fotos posiere. Denn kaum hat er das gesagt, kneift er die Augen zusammen, sagt "böse", reißt die Augen auf, sagt "erstaunt". Genau so, denkt man, geht Posieren. Und weil es ja auch noch den Mund gibt, der geschlossen lächeln kann und geöffnet, sodass man Zähne sieht oder auch nicht, macht der Mann, der Jacob Blackstock heißt, weiter. Kommentiert, während er sein Gesicht verzieht, welche Emotion der jeweilige Ausdruck transportiert, hält kurz fürs Foto inne, posiert weiter.

Blackstock ist 42 Jahre alt, und man kann sagen, dass er fast sein gesamtes Leben damit verbracht hat, die Mimik des Menschen zu analysieren. Er formte ein Geschäft daraus. Mithilfe seiner App namens Bitmoji kann jeder das machen, zumindest ein bisschen, was Blackstock macht, seit er einen Stift halten kann: Menschen in Comicfiguren verwandeln. Bitmoji ermöglicht es, eine Cartoon-Version seiner selbst zu kreieren, einen Avatar, und diesen online zu versenden, via Snapchat oder Gmail zum Beispiel. Und auf der Dating-App Tinder.

Als er sechs Jahre alt ist, melden die Eltern ihn für einen Animationskurs an

Die App hat Jacob Blackstock, unsortiertes Haar, sehr buntes Hemd, zu einem reichen Mann gemacht: 2016 übernahm Snap, das Unternehmen hinter Snapchat, Blackstocks Idee für 100 Millionen Dollar. Im selben Jahr wuchs die Beliebtheit von Bitmoji rasant, Ende 2017 verkündete Apple, Bitmoji sei die am häufigsten heruntergeladene App weltweit. "Comics sind eine Universalsprache", sagt Blackstock.

Am Tag zuvor hat Blackstock darüber auch auf dem Tech Open Air, TOA, in Berlin gesprochen. Drei Dosen Red Bull trank er, um wach zu bleiben, der Zeitunterschied zu Toronto, wo Blackstock lebt und arbeitet, beträgt sechs Stunden. Gerade ist es dort kurz nach sechs Uhr morgens. Bevor er weiterspricht, braucht Blackstock auch noch einen Kaffee.

Vielleicht liegt es am Jetlag, dass er wirkt wie zufällig abgesetzt in einer Stadt, in der er das letzte Mal mit seinen Eltern war, das war 1979. Während die Pressefrau Latte macchiato organisiert, stöbert er durch die Hefte, entdeckt einen Band, den er aus seiner Kindheit kennt: Robert Crumb heißt der Zeichner, Blackstocks Eltern besaßen einige Comics von ihm. "Sehr verrücktes Zeug, was der macht", sagt Blackstock, "dirty stuff!" Crumb zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Underground-Comics-Bewegung. Crumb habe ihn inspiriert, sagt Blackstock. Der Satz überrascht, ist Bitmoji doch genau das Gegenteil von Underground: Die App richtet sich an die breite Masse, provoziert nicht, eckt nicht an. Privat aber setzt sich Blackstock vom Mainstream ab.

"Die Zukunft wird eine Mischung aus Realität und Imagination sein, in der Kunst und Technologie mehr und mehr verschmelzen." Jacob Blackstock

Seine Eltern beschreibt er als Hippies, sie sind keine Künstler von Beruf, aber so künstlerisch begabt, dass die Mutter ihren zwei Söhnen Kinderbücher gestaltete. Jacob wollte nicht nur lesen, er wollte selbst zeichnen. Malte Blatt für Blatt voll, die Wände, manches Möbelstück. Als er sechs war, meldeten seine Eltern ihn für einen Animationskurs an.

Alle Kinder malen, doch je älter sie werden, desto weniger begeistern sie sich dafür. Die meisten malen höchstens noch im Schulunterricht und auch nur, weil sie müssen. Blackstock war anders. Er malte gerne. Exzessiv. Besorgte sich Comics, die er immer und immer wieder kopierte, kreierte bücherweise eigene Figuren. Immerzu malte er, auch während der Unterrichtsstunden, die Schule langweilte ihn so sehr. "Ich musste mich irgendwie selbst unterhalten", sagt er heute. Den Physiklehrer, der Star Trek mag, karikiert Blackstock also in einer Star Trek- Uniform. Seine Klassenkameraden sind begeistert, die Lehrer sind es nicht. Einer der Klassenkameraden ist Dorian Baldwin, er ist Blackstocks Freund, die beiden werden – fast ein Jahrzehnt später – Geschäftspartner sein.

Blackstock mag es nicht so gerne, Fragen gestellt zu bekommen, viel lieber hat er es, ungebremst über seine Vision sprechen zu können. Dann wirkt der müde Mann mit einem Mal wie wachgeknipst. Die Sätze, die er dann sagt, sind groß, sehr groß, "Unsere Mission ist es, eine neue Welt zu erschaffen", zum Beispiel, oder: "Bitmojis können die Welt verändern."

"Ich wusste, dass ich es allein hinkriegen muss."

Man kann diese Aussagen größenwahnsinnig finden. Lächerlich vielleicht auch. Man kann sich aber auch an den großen Träumer Walt Disney erinnern, der überzeugt davon war, dass Zeichentrick in Spielfilmlänge funktioniert (und damit so viele Oscars gewann wie kein anderer Filmschaffender bislang). Der daran glaubte, dass Menschen gezeichnete Figuren so sehr lieben werden, dass sie Eintritt zahlen, um Zeit in Disneys Welt zu verbringen. "Wir werden in einer Cartoon-Welt leben", da ist sich Blackstock sicher. "Die Zukunft wird eine Mischung aus Realität und Imagination sein, in der Kunst und Technologie mehr und mehr verschmelzen."

So wie er sich das Zeichnen beibrachte und zum Künstler wurde, lernte er, das Gezeichnete in Computerpixel zu übertragen. Nach der Schule beschloss er, einen Cartoon zu machen, "Griddleville" sollte der heißen. Er sprach bei Produzenten vor, die seine Idee mochten, doch dieses anders haben wollten und jenes gar nicht, "sie machten meine Idee schlechter und schlechter", erinnert sich Blackstock. "Ich wusste, dass ich es allein hinkriegen muss." Er besorgte sich einen Stapel Bücher über klassische Animation, einen anderen über Software. Sperrte sich ein halbes Jahr lang ein, um sich selbst beizubringen, was er für so einen Film brauchen würde. Dann begann er. Vier Minuten brauchte er für die Story. Acht Monate, so schätzte er, würde es dauern, das alles zu zeichnen.