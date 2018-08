51 Jahre hat Jochen Engel bei der Post gearbeitet, 44 davon brachte er den Menschen im Blankeneser Treppenviertel ihre Briefe. Mit fast allen dort ist er seit Langem per Du. Die Damen begrüßt er mit "Moin min Deern", die Kinder mit High-Five-Handschlag. Seit Kurzem ist er im Ruhestand, bald erscheint ein Buch über ihn – bei uns blickt er zurück auf eine bewegte Zeit.

DIE ZEIT: Herr Engel, dürfen wir mal Ihre Waden sehen?

Jochen Engel: (schlägt sich auf Wade und Schenkel) Kein Fett dran! Meine Frau sagt immer: "Wenn du mich stößt, kriege ich blaue Flecken!" Das jahrelange Auf und Ab hat Spuren hinterlassen.

ZEIT: Haben Sie je gezählt, wie viele Stufen Sie in den 44 Jahren gestiegen sind?

Engel: Das müssen einige Mount-Everest-Besteigungen gewesen sein. Ich habe das vor Jahren ausgerechnet: mehr als 5400 Stufen pro Tag. Bei 44 Jahren wären das insgesamt mehr als 50 Millionen.

ZEIT: Ist das Treppenviertel für einen Briefträger Segen oder Fluch?

Engel: Ein Segen! Außer wenn’s zu heiß wird: Bei 30 Grad steigt die Temperatur in den windstillen Winkeln auf 50.

ZEIT: Und dann die schwere Tragetasche über der Schulter.

Engel: Genau! Es heißt immer, heute werden weniger Briefe geschrieben. Davon merke ich nichts. Donnerstags trug ich auch noch die ZEIT, da kam man schon ins Schwitzen. Wir Postboten malochen ja ganz schön. Die meisten denken, wir kriegen morgens unsere Post, und los geht’s. Die Realität ist: Um vier Uhr aufstehen, um fünf Uhr losgehen, um sechs Uhr Post sortieren – und dann erst ziehen wir los.

ZEIT: Die Frage müssen wir natürlich stellen: Wie viele Hundebisse mussten Sie ertragen?

Engel: Klar kläffen einige, vor allem die Giftzwerge im Handtaschenformat. Einer ist jetzt gestorben – endlich Ruhe! Aber ich hatte oft Leckerlis dabei. Erwischt hat mich in all den Jahren nur ein einziger, am Oberarm. Ein ganz junger, der wollte nur spielen. Ich musste meine Tetanusimpfung auffrischen. Sonst gibt’s noch jede Menge Hasen und Meerschweinchen. Und einen Hahn, der kräht nur, beißt aber nicht.

ZEIT: Wie kamen Sie zum Treppenviertel?

Engel: Am ersten Tag kam mein Chef und fragte, ob ich das Treppenviertel übernehmen will. Ich so: "Klar, kein Problem!" Ich kannte mich aber überhaupt nicht aus, ich musste ständig irgendwo klingeln, um zu fragen, wo ich eigentlich bin.

ZEIT: Wie haben Sie die Treppenviertelbewohner kennengelernt?

Engel: Ich schnacke viel mit den Leuten, da kriege ich einiges über ihr Familienleben mit. Oma erzählt dann vom kranken Enkel, vom verstorbenen Mann. Manche kenne ich seit 40 Jahren, da wirst du mehr oder weniger Teil der Familie. Wenn was ist, riefen die bei mir an: "Jochen, kannste mal ums Haus rumgucken, wir sind ein paar Tage weg." Und wenn Oma Briefmarken oder Geld brauchte, brachte ich ihr das mit, oder ich habe ihr den Müllsack an die Straße getragen.

ZEIT: Haben sich die Menschen in den letzten 44 Jahren verändert?

Engel: Hier leben noch einige vom alten Schlag. Eine Familie kenne ich in der sechsten Generation. Der Urgroßvater holte früher regelmäßig ’ne Schachtel Pralinen bei der Konditorei Müller, den Laden gibt’s heute gar nicht mehr. Auf seinem Rückweg über die Strandtreppe sagte er mir stets: "Zwei darfste dir nehmen, der Rest ist für meine Frau." Das Verhältnis zu den Zugezogenen ist nicht ganz so herzlich. Manche sind arrogante Neureiche, die fahren ein dickes Auto, grüßen nicht, glauben, sie seien was Besseres. Aber das ist die Minderheit.