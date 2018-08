Kolonialismus, das klingt nach Kaiser Wilhelm und Tropenhelm, nach ausgestopften Elefantenfüßen und in Öl gemalten Szenen vom Sklavinnenmarkt. Allenfalls, so scheint es, ist vom Kolonialismus nur noch sein kulturelles Echo übrig, etwa wenn über Pippi Langstrumpfs Südseekönig oder die Mohren-Apotheken gestritten wird.

Doch das täuscht. Der Kolonialismus wirkt in der politischen Gegenwart fort. Dschihad, Krieg, Hunger, Migration, Umweltkrisen – keines dieser harten Themen von heute ist zu verstehen ohne die Kolonialgeschichte.

Nehmen wir als Beispiel das iranische Regime, das derzeit den Nahen Osten destabilisiert. Wie kam es zur iranischen Revolution von 1978/79 und zur Herrschaft der Mullahs? Erklären lässt es sich nicht ohne die vorhergegangene Dominanz des amerikanischen und britischen Neokolonialismus im Land.

Es ist auch kein Zufall, dass der Dschihad seine Basis dort hat, wo einst Kolonialkriege geführt wurden – in Afghanistan und in Pakistan, in der Levante oder auf dem Kaukasus. Oder in jenen Ghettos des globalen Nordens, in denen heute die Nachkommen der Kolonisierten leben. Ebenso wenig zufällig ist es, dass die in den globalen Norden ziehenden Migranten überwiegend aus dessen ehemaligen Kolonien stammen.

Mit anderen Worten: Der Kolonialismus ist der große Bumerang, der auf seine Herkunftsländer zufliegt. Auch auf Deutschland?

Die deutschen Kolonien Kaiser Wilhelm II. ließ teile Afrikas und Südostasiens besetzen Quelle: Deutsches Historisches Museum, Berlin © ZEIT-Grafik

Verglichen mit den großen Kolonialmächten herrschten die Deutschen zwar nur kurze Zeit und über ein kleines Gebiet, aber es gelang ihnen, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Der Installation der deutschen Kolonialregime in Afrika folgten die Aufstände der Herero und Nama in Südwestafrika (1904 bis 1908) und der Maji-Maji-Aufstand in Ostafrika, die von den Deutschen mit Vernichtungsabsicht niedergeschlagen wurden: der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts.

Im Gedächtnis der heutigen Deutschen spielt dieser Genozid keine Rolle. Das ist auch erklärlich, denn wer in die deutsche Geschichte zurückblickt, sieht in allesverdrängender Fürchterlichkeit das Großverbrechen der Hitlerdeutschen.

Kolonialismus Na, wie fühlt sich das an? "In dieser Umkehrung der von deutschen 'Rassenanthropologen' unternommenen Begutachtungen afrikanischer Völker vermisst eine Nachfahrin des von der deutschen Kolonialmacht verfolgten Nama-Volkes eine der Darstellerinnen." So beschreibt der Fotokünstler Marc Erwin Babej das obere Bild, das Teil seines Projekts Unser Afrika ist. Die Arbeit entstand in Namibia (früher Deutsch-Südwestafrika) an Originalschauplätzen. Mit schwarzen und weißen Darstellerinnen, konsequent in Schwarz-Weiß fotografiert, inszenierte Babej Motive, die vor allem mit Perspektivumkehrungen alte Sehgewohnheiten entlarven sollen. "Eines meiner Hauptziele für Unser Afrika war, mehr Aufmerksamkeit auf das politisch und gesellschaftlich vernachlässigte Thema der deutschen Kolonialgeschichte, insbesondere den Völkermord an den Herero und Nama, zu lenken", so Babej.

Dass sich die Deutschen, nicht ohne innere Widerstände, der Erinnerung an die Schoah stellen, ist eine Leistung. Nur berechtigt sie zu nichts und erst recht nicht dazu, sich den Blick auf den deutschen Völkermord in Afrika zu ersparen. Oder auf das Wüten des Grafen Alfred von Waldersee im kolonisierten China, der an der Niederschlagung des Boxeraufstands teilnahm und das Programm der "Hunnenrede" von Wilhelm II. umsetzte, die dieser im Jahr 1900 gehalten hatte: "Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen!" – auf dass es "niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!"

In China ist die kolonialistische Demütigung noch gut in Erinnerung, und die Strategie der heutigen chinesischen Führung ist nicht zu verstehen ohne ihren Grundsatz, dass China nie wieder Fußabtreter fremder Mächte sein darf.

Die Niederlage im Ersten Weltkrieg machte der deutschen Kolonialherrlichkeit ein Ende. Die 30 Jahre seien ein "Verlustgeschäft" gewesen, hatten Kritiker immer wieder bemängelt. Der deutsche Staat habe enorme Summen aufgewendet, Gewinne seien indes in privater Hand geblieben – und beeindruckend seien die nicht gewesen. Damit scheint die These widerlegt zu sein, Deutschland habe vom Kolonialismus nachhaltig profitiert.