Waagerecht:

6 Nicht ihre Hörner sind der Grund, sie für charmante Vergleiche heranzuziehen 10 Längst kein Exot mehr an der Saftschorlebar 15 Selten gehört als Besserungswunsch, stets im Blick des Werdegangverfolgers 17 Tempel für Freunde der Musen 18 Geständnisse? Forderung von Tobenden an Toneventenden! 20 Bock-Benennung kann die nicht rühren, Bürsten-Titel nicht kratzen 21 Angestellte stellen sich’s gern voran – und für die Freizeit vergnüglich vor 23 Brachte die Physik weiter: recht allgemeiner Aufruf wider die Untätigkeit 24 Nimmt Ballungsraum in Anspruch, geht dramatischen Handel ein 26 Pfad, der von Osten her in die Transzendenz führt 27 Megazentrum für Gigavolk 28 Zu Ferienzeiten – wie ohnehin – in Küstengebieten zu bemerken 29 Golferglück wie ein Überflieger in den States 30 Schlagstarkenstärkeübersicht 33 Legte Grundsteine für zahlreiche Couchaufenthalte 35 Mehr als nur ein Krümel vom Kuchen der Ewigkeit 37 Steckt hinter der Aufstampfkraft unter den verschränkten Armen 39 Für Geschäftsreiselustige: pure Schikane! 44 Der Nimmer-King inmitten der Islas um Formentera 45 In Yokohama verwendet wie der 8 senkrecht in Tirana 46 Gibt nebst Leitung den Einsatzbereich der 2 senkrecht vor 47 Bringt manchen in Erklärungsnot: Treffer, aber nicht Zähler 48 Hat oft ein imbisschen Imbrotzeit vor sich nach gewisser Amspießweile 49 Weniger umfangreiche Kasten? Kunst auch für die kleine Bühne!

Senkrecht:

1 Quarzbier? Taugt zum luftigen Auftritt 2 Kurz: erlaubt rauchfreie Reisegestaltung 3 Von Labrador bis zu den Rockies dehnt sich ihr Stammland 4 Dass andere ihn tätigen, nährt solchen Mann 5 Länger schon Pelz-Art als Designer-Business 6 In Belehrtenkreisen Anlass, 7 senkrecht zu fertigen 7 Es liegt in der Karikaturnatur, dass die stets was von der Über-Art haben 8 Stromstarker in Waalverwandtschaft 9 Teil vom Skopje-Umland: in Japanhistorie höchst bedeutsam 11 Früher Schritt auf dem Weg zum kühlen Blonden 12 Gleich leichter nach einem Sich-"Los!"-Sagen 13 Genug jetzt! Das war der letzte Nudelreim! 14 Formuliert in der Absicht zu erklären, sicher reich an Absichtserklärungen 16 Sind drauf und dran, dicht an dicht Verteidigungsreihen gegen das Wetter zu bilden 18 Für die Bahn ein E zu viel, für den Beobachter ein E zu wenig: Brauchbares mehr oder minder 19 Prototyptypisch; er wird’s wieder und wieder 22 Solche Bücher: eine Sache für Autor Jedermann 25 Besitzanzeigendes Element jeder Auseinandersetzung 31 Ein Antwortfinden zur Alles-senkrecht?-Frage 32 Z. B. in Hollywood bringt man ihn raus – oder ins Kino 34 Ein ganzer Mann, dennoch kleiner Teil der Frage nur 36 Lateiners 25 senkrecht – heiße Wirkungsstätte 38 Ein Antwortfinden zur Wohin-entschwunden?-Frage 40 Teil des Schneemanns, der erläutert, ob er zur Jahreszeit passt 41 Einen überragenden kennt man von Ballveranstaltungen her 42 Kurz: gehört zu den 38 senkrecht, die wenigen erlauben, auf alle anderen herabzuschauen 43 So viel wie 42 senkrecht, übersetzt für den britischen Suppenkasper 44 Am Rande von zentralem Interesse für Italia-Urlauber

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite das Lösungswort der Woche (30 waagerecht)! Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Kleidungsstücks (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus KAE, einer HOSE im Bild und BEL ergibt sich KAESEHOBEL.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 5 war Dienstag, der 14. August 2018

Teilnahmeschluss für die Folge 5 war Dienstag, der 14. August 2018

Aus allen richtigen Einsendungen werden die Gewinner durch das Los ermittelt, schriftlich verständigt, und ihre Namen werden vom 21. August 2018 an unter www.zeit.de/sommerpreisraetsel veröffentlicht. Die Lösung finden Sie in der ZEIT Nr. 34/18 vom 16. August 2018.

1. Preis: Drei Nächte im Schlosshotel Hohenhaus

In Holzhausen, nahe an der Grenze zu Thüringen, liegt das Schlosshotel Hohenhaus. Sie wohnen zu zweit im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Der Gastgeber und Küchenchef Peter Niemann lädt Sie zu einem 5-Gang-Gourmetmenü ins neu eröffnete Restaurant La Vallée Verte ein. Sehr raffiniert verbindet er hier bretonische mit regionalen Produkten

2. Preis: Rollei City Traveler Stativ und Rollei Actioncam 530

Perfekt für den Ausflug: Mit nur 799 Gramm und einem Packmaß von 39 cm passt das Carbon-Stativ in jeden Rucksack. Die Actioncam 530 mit 4K-Videoauflösung und dem Super-Weitwinkel-Objektiv nimmt im 170°-Bereich alles auf







3. bis 7. Preis: Je ein Reiseführer "Mecklenburg-Vorpommern"

Das Reisebuch von Sabine Becht und Sven Talaron aus dem Michael Müller Verlag enthält bewährte, aber auch unerwartete Tipps (Useriner See!) und eine herausnehmbare Faltkarte







Lösung von Nr. 2442 (Sommerpreisrätsel Folge 3, ZEITmagazin Nr. 30/2018):

Waagerecht:

7 WESENSART 12 Uderzo & Goscinny, "ASTERIX" 14 Open-Air-FESTIVAL 16 AESTE 18 DALBE 21 zerplatzende SEIFENBLASE 22 (blasser, "bildschirmgebräunter") NERD 23 TREND 24 island = Insel (engl.) und Staat ISLAND 26 EEN = ein (ndld.) 27 AUSSENJALOUSIE mit Jeans 28 UNLUST 30 "Ohne Fleiß kein PREIS" 32 Hosen-TRAEGER 35 ABGRUND und ab Grund 38 LIE = Lüge (engl.) 39 "Bar-Kasse" und BARKASSE 44 Lagerlöf, "NILS Holgersson" 45 SPINNE 46 NIET in Niet-zsche 47 ESSEN in Speisekarten und Stadt 48 MET in Cre-met-orte, Elf-met-er 49 BEENDEN 50 ZIGARRE

Senkrecht:

1 spanische PESETEN 2 REIFE 3 GRAL (Artussage) 4 Meghan Trainor, "All about that BASS" 5 Ode und "OEDE!" 6 Oscar Wilde, "Das BILDNIS des Dorian Gray" 7 Weste + Uropa = WESTEUROPA 8 STIRN 9 SANDSTRAND 10 Schwäbische, Fränkische ALB in Lok-alb-latt 11 Boston TEA Party 13 STEILPASS 15 Planet und Göttin VENUS 17 James ENSOR 19 Sara rückw.: ARAS 20 BADEINSEL 25 LUEGNER 27 AUGEN 29 Hunde- und Fluss LEINE 31 IRIN in Caip-irin-ha 33 ALIBI 34 EBENE 36 BESAN 37 Schauspieler Christian ULMEN ("Tatort") 40 RIED 41 KEN in Ken-tern 42 ATZE Schröder 43 SEI = sechs (ital.)