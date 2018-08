Auf dem Weg zum Strand suchen die Kinder nach Eidechsen, die ins Gebüsch huschen, wenn wir uns nähern, und die sie bisher nur aus Kinderbüchern kannten. Rentnerpärchen haben sich auf Campingstühlen in den Schatten der Bäume gesetzt, andere spielen in größeren Gruppen Boule und benutzen Schnüre mit Magneten, um sich nicht so tief nach den Kugeln bücken zu müssen. Ich sehe sogar meinen ersten Rentner mit AC/DC-T-Shirt, offenbar werde ich selbst alt. Der Weg schlängelt sich zwischen Gebäuden mit Ferienapartments durch, deren Betonfassaden nicht einfach rechteckig gerastert sind, sondern verschiedenste geometrische Figuren variieren, Halbkreise, Ellipsen, elegante Schwünge. Auch die Gehwegplatten haben ein Wellenmuster eingekratzt bekommen, wie um daran zu erinnern, dass wir alle wegen des Meers hier sind, in La Grande-Motte, einem einzigartigen Badeort südöstlich von Montpellier an der Küste des Languedoc.

Der Strand ist kilometerlang, und fast so weit muss man auch ins Meer gehen, um wenigstens bis zum Hals im Wasser zu stehen. Wenn man sich umdreht, sieht man die Skyline von La Grande-Motte vor dem Hintergrund der Berge am Horizont. Sie soll in ihrem Auf und Ab ein sanftes Echo auf die Cevennen sein. Aber vor allem erkennt man vom Wasser aus erstmals in voller Breite das architektonische Abenteuer des Ortes. Die Mischung von pyramidal gestuften und muschelartig geschwungenen Großbauten aus geweißtem Beton könnte einen anspringen wie eine Monumentalsünde aus den Zeiten des frühen Massentourismus. Doch heute, gut 50 Jahre nach der Gründung von La Grande-Motte inmitten einer unbesiedelten, von Winden gebeutelten Landschaft, schätzt man eher die liebenswerten, die spielerischen und natürlich auch die retroschicken Seiten dieses Monsterprojekts, bei dem ein einziger Architekt über Jahrzehnte eine Art lyrischen Rationalismus durchsetzen konnte und vom Trafohäuschen über die Straßenlaterne bis zum Hotelgebäude alle Formen aufeinander Bezug nehmen ließ.

Als ich im vergangenen Jahr zum ersten Mal mit meiner Familie hierher in den Urlaub kam, wusste ich noch nichts von der Geschichte des Ortes. Doch mir fiel gleich auf, dass in La Grande-Motte etwas anders war als in anderen Ferienorten am Meer. Man sah der Architektur einen Überschuss an Gestaltungswillen an, nichts schien hier zufällig. Wir fühlten uns wohl – wenn auch vielleicht aus unterschiedlichen Gründen.

Die Kinder interessieren sich nicht für Architektur, sie suchen im flachen Wasser nach Krabben und Muscheln, vor Sonnenbrand sind sie durch Sonnencreme "mit mineralischem Reflektorsystem" geschützt, die kaum einzieht, sodass sie aussehen wie weiß angemalt, dazu tragen sie UV-Shirts und Mützen mit verlängertem Nacken wie bei einer Sahara-Expedition. Tatsächlich machen wir täglich eine Expedition zu den Wellenbrecher-Steinhaufen, wo Einheimische mit mehreren Ruten gleichzeitig angeln (was mir den Fischen gegenüber unfair vorkommt). Zwischen den Steinen liegen Verpackungen interessant aussehender Wurmmischungen.

Die Würmer, die mich am meisten interessieren, sind große s-förmige Betonelemente, die im ganzen Ort als Poller dienen. Aus sie sind speziell für die Grande-Motte entworfen worden – als Folge eines grundlegenden ethischen Hin-und-Hers. Jean Balladur, der Chefarchitekt des Orts, war ein bekennender Humanist. Als er mit seinem Team die Frage der Bordsteinhöhen diskutierte, kam darin ein moralisches Urteil über die menschliche Natur zum Ausdruck. Sollte man davon ausgehen, der Mensch sei "schlecht", also auch der Autofahrer, und man brauche deshalb 30 Zentimeter hohe Bordsteinkanten, um die Bürgersteige vor Parksündern zu schützen; oder sollte man den Menschen vertrauen und auf so hohe Bordsteinkanten verzichten? Man entschied sich zunächst für neun Zentimeter hohe Bordsteinkanten, musste aber bald einsehen, dass die Autofahrer das als Einladung begriffen, auf den Gehwegen zu parken. Deshalb wurde das s-förmige Betonelement entworfen, mit der Bezeichnung "BBB – Bordure – Banc – Béton" und dem Spitznamen "BB" (in Anspielung auf Brigitte Bardot). Dieses Stadtmöbel sieht man heute im ganzen Ort, und die Art, wie es verwittert, wie es angemalt wurde oder zugewuchert ist, würde eine schöne Fotoserie ergeben.

Humanismus, Demokratie und Schönheit sind vielleicht nicht das Erste, was einem Urlauber zur Grande-Motte einfallen mag, schon des vielen Betons wegen. Und doch kommt man bei diesem Urlaubsort nicht ohne große Worte aus, sobald man nur ein wenig zurückblickt. Massentourismus ist ein böses Wort für die Tatsache, dass die Sommerfrische ab den Fünfzigerjahren demokratisiert wurde. Bezahlter Urlaub und die explosionsartige Verbreitung privater Automobile ließen neue Ferienorte für Mittelklasse und Arbeiter entstehen. In den Sechzigerjahren hatte Spanien in diesem Bereich einen Vorsprung, die Touristen aus Nordeuropa passierten Frankreich auf der Autobahn und fuhren weiter an die Costa Brava und die Costa del Sol. Frankreich wollte vom Markt profitieren, deshalb beschloss die Regierung unter de Gaulle, an der Küste des Languedoc mehrere Touristenzentren zu errichten, auch um eine unkontrollierte Bebauung der gesamten Küste zu verhindern. Eines dieser Zentren ist die Grande-Motte.