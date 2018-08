Monika Schorn sitzt in ihrem Dienstzimmer, auf dem Schreibtisch stapeln sich rosafarbene Akten. Sie erzählt von einem 19-Jährigen, der etliche Straftaten begangen hat. Er zog sich eine Sturmhaube über und bedrohte Kinder mit einem Messer, er brach in Wohnungen ein. Monika Schorn musste entscheiden, ob eine Jugendstrafe gegen ihn zu verhängen und zu vollstrecken war. Schließlich verurteilte sie ihn zu einem Jahr und sechs Monaten Jugendstrafe. Er muss die Strafe jedoch nicht sofort verbüßen, sondern bleibt vorerst in Freiheit – unter erheblichen Auflagen.

DIE ZEIT: Dieser junge Mann könnte weiter Straftaten begehen. Besorgt Sie das nicht?

Monika Schorn: Natürlich! Aber ich habe mir meine Entscheidung gründlich überlegt. Im Jugendstrafrecht gibt es die Möglichkeit der sogenannten Vorbewährung, das heißt: Eine Jugendstrafe wird verhängt, aber nicht sofort vollstreckt. Man kann ein halbes Jahr abwarten. In dieser Zeit wird der Verurteilte genau beobachtet und muss viele Weisungen und Auflagen erfüllen. Nur wenn er sich positiv entwickelt, kann das dazu führen, dass er die Jugendstrafe letztlich nicht verbüßen muss. Dann wird die Strafe zur Bewährung ausgesetzt.

ZEIT: Was genau muss er tun?

Schorn: In der ersten Zeit hatte er sich unter anderem alle zwei Wochen im Gericht einzufinden, um über seine Fortschritte zu berichten. Er darf selbstverständlich keine weiteren Straftaten begehen und muss intensiv mit dem Bewährungshelfer zusammenarbeiten. Bislang klappt das gut.

ZEIT: Warum haben Sie so entschieden?

Schorn: Weil er sich seit der letzten Tat positiv entwickelt hat. Ich glaube, dass er sich ernsthaft ändern will. Er sieht ein, dass er Unrecht getan hat, und reflektiert sein Verhalten, das natürlich auch mit seiner Biografie zu tun hat. Seine Mutter war schwer drogenabhängig, halbtot wurde er gerettet und kam zu Adoptiveltern – beide Akademiker mit den besten Absichten. Doch es lief alles aus dem Ruder; der Junge war psychiatrisch auffällig. Zuletzt haben sie ihn vor die Tür gesetzt.

ZEIT: Bewahrt ein schweres Schicksal also vor Strafe?

Schorn: Nein. Aber Straftaten können Ausdruck und Folge desolater Lebensumstände sein. Eine Sanktion, die das unberücksichtigt lässt, kann nicht gerecht sein.

ZEIT: Mit 19 Jahren erfährt man rechtlich eigentlich keine Sonderbehandlung mehr. Als Straftäter kann man jedoch darauf hoffen, bis als 21-Jähriger wie ein Jugendlicher behandelt zu werden.

Schorn: Wenn bei einem sogenannten Heranwachsenden noch in größerem Umfang Entwicklungskräfte wirken, wie es für einen Jugendlichen typisch ist, wende ich Jugendstrafrecht an. Das prüfe ich selbstverständlich in jedem Einzelfall sorgfältig. Man sollte aber nicht davon ausgehen, dass das Jugendstrafrecht immer milder ist. Es eröffnet dem Richter viel mehr Möglichkeiten als das Erwachsenenstrafrecht.

ZEIT: Wie stellen Sie fest, ob es noch Entwicklungsraum gibt?

Schorn: Das ist gar nicht so einfach. Ein Kriterium kann zum Beispiel sein, was für eine Einstellung der Heranwachsende zu Schule und Arbeit hat. Ob er eine realistische Lebensplanung erkennen lässt oder nur im Augenblick lebt. Ob er eigenständig ist oder eher etwas Hilfloses ausstrahlt.

ZEIT: In Hamburg scheint die Justiz bei der Anwendung von Jugendstrafrecht sehr großzügig zu sein. Im Jahr 2016 wurden 732 Heranwachsende nach Jugendstrafrecht, aber nur 78 nach allgemeinem Strafrecht verurteilt. Zum Vergleich: In allen ostdeutschen Bundesländern ergingen mehr Urteile nach allgemeinem Strafrecht.

Schorn: Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass im Zweifel Jugendstrafrecht angewendet werden sollte. Wir sind hier offenbar besonders vorsichtig. Sicher aber sind die Zahlen auch dadurch bedingt, dass in Ballungsräumen wie Hamburg bis ins Jahr 2016 besonders viele minderjährige unbegleitete Flüchtlinge lebten und zu Heranwachsenden wurden.