Im archäologischen Museum der Stadt Bozen liegt die Leiche eines Mannes, dessen Schicksal mir immer, egal, um welche menschlichen Sonderbarkeiten es gehen mag, als leuchtende Parabel darauf erscheint. Also ging ich ihn besuchen. Lange hatte ich damit gewartet, dabei hatte ich bereits eine Sache mit ihm gemeinsam: Fomes fomentarius. Doch dazu später Genaueres.

Beginnen wir am Anfang, im Jahr 1991. Sand aus der Sahara bedeckte – denn der Planet ist rund und lässt derlei Unfug zu – weite Teile unseres Alpenraums. Diese auf allen Schneeflächen aufgetragene dunkle Farbe ließ die Gletscher in Rekordtempo schmelzen. Auf einer Wanderung am Tiroler Tisenjoch, an einer unmarkierten Wegstrecke, entdeckte das Ehepaar Simon aus Nürnberg an einem Septembertag eine Leiche. Helmut Simon dachte, es sei ein Haufen Müll, aber seine Frau Erika erkannte, dass es ein Mensch war. Bei der Bergung des Körpers wurde dieser um ein Haar zerstört. Der zur Fundstelle gerufene Polizist aus Innsbruck verwendete zur Befreiung der Leiche aus dem Eis einen Presslufthammer. Er zerfetzte damit Teile der Hüfte und des Mantels – dann ging die Batterie aus. Glücklicherweise trug niemand eine Ersatzbatterie mit sich, sonst wäre vermutlich alles vernichtet worden.

Clemens Setz ist Schriftsteller und lebt in Graz. Zuletzt erschien von ihm "Bot – Gespräch ohne Autor" (Suhrkamp Verlag)

Und um ein Haar wäre die Leiche kurz darauf beerdigt worden. Gerade noch rechtzeitig fiel den Gerichtsmedizinern auf, dass es eine außerordentlich alte Leiche war. Eine Radiokarbondatierung ergab ein Alter von 5300 Jahren, das Ende der Steinzeit in Europa. Ab da begann meine Angst. Nie konnte ich mit ruhiger Seele hinsehen, wenn das augenlose, eisverbrannte Gesicht des Mannes aus dem Eis mit der hochgezogenen Oberlippe und dem schmerzhaft streng abgewinkelten Arm in den Abendnachrichten gezeigt wurde. Erst nach und nach entwickelte ich eine eigenartig bringschuldige Faszination für ihn und las alles über ihn, was ich finden konnte. Es muss anderen Kindern damals ganz ähnlich gegangen sein, denn ich erinnere mich, dass einige im Fasching als Gletschermumie gingen.

Ötzi litt an Laktoseintoleranz, seine Augen waren braun, seine Blutgruppe war Null

Der Mann vom Tisenjoch ist ein glitch, ein Fehler im Zeitlauf. Er sollte längst verschwunden sein, aber wir können ihn immer noch sehen. Im Museum sieht man ihn allerdings nicht als Erstes – das wäre auch, zugegeben, miserables Storytelling. Zuerst kommen also seine Habseligkeiten. In einer Vitrine liegt sein Dolch, den er 5300 Jahre lang fest umklammert hielt. Erst der Gerichtsmediziner aus Innsbruck löste ihn aus der gefrorenen Faust. Wir wissen recht viel über seine letzten Tage. Sie waren sehr hart. Er muss große Schmerzen gehabt haben. Er war möglicherweise auf der Flucht oder zumindest ohne Anschluss an seinen Clan. Wir kennen sein letztes ausgiebiges Mahl genau, das er in seiner letzten Erdenstunde im Hochgebirge zu sich nahm, auf einer längeren Rast. Vieles spricht dafür, dass er da bereits verwundet war. Er aß das fettreiche Fleisch des Alpensteinbocks, dazu etwas Brot und Salat. Dann, etwa zehn bis zwanzig Minuten nach der Mahlzeit, muss ihn ein Pfeil getroffen haben, und zwar von hinten in die linke Schulter, wodurch es zu einer Ruptur der Halsschlagader kam, an der der Mann rasch verblutete. Der Magen hörte auf zu verdauen, und die Speisemasse blieb uns erhalten. Die Pfeilspitze steckt heute noch in ihm. Falls der Mann nicht sofort am Pfeilschuss gestorben ist, kann der Tod auch kurz darauf durch Schläge auf den Schädel eingetreten sein. Genau kann man es nicht sagen.

Jemand – vielleicht sein Mörder – entfernte kurz nach der Tat den hölzernen Pfeilschaft aus dem Körper, nahm aber sonst keinen der wertvollen Gegenstände mit sich. Wir dürfen annehmen, dass das sterbende Gehirn des Mannes bis zum endgültigen Übergang seines Bewusstseins in Nacht und Universum die Holzoberfläche seines Dolchgriffs registriert hat. Er führte selbst einige Pfeile mit sich, allerdings waren die meisten davon unfertig. Auch sein Bogen war noch nicht ganz einsatzbereit. Er hatte diese Dinge gerade erst neu zu bauen begonnen, während seiner Reise. Er führte außerdem zweierlei Pilze mit sich: Fomes fomentarius, den Zunderschwamm, der als Brennmaterial wie als Antibiotikum verwendbar ist, und Fomitopsis betulina, den Birkenporling, der antibakteriell und antiviral wirkt. Seine Kappe bestand aus Bärenfell, seine Kleidung aus Grasgeflecht und Ziegenhaut. Es war daher nur logisch, dass ich für den Tag meines Besuchs bei ihm meinen Hut trug, der aus dem Myzel des Zunderschwammpilzes gearbeitet ist. Verweilen wir noch kurz bei diesem Pilz. Hippokrates schrieb im 5. Jahrhundert vor Christus über Fomes fomentarius, dass dieser sich zur Behandlung von Wunden eigne. Und vor nicht allzu langer Zeit wurde durch die Forschungen des amerikanischen Mykologen Paul Stamets bekannt, dass Fomes fomentarius imstande ist, Honigbienen von jener globalen Plage zu heilen, an der sie gerade in diesem Augenblick, da Sie diesen Artikel lesen, in aller Welt zu Hunderttausenden sterben: dem Flügeldeformationsvirus. Dieses wird durch die gnadenlose Varroamilbe übertragen, die sich aufgrund der Erderwärmung immer eifriger überall verbreitet. Heute kommt Fomes fomentarius natürlicherweise nur noch in kleinen Urwaldresten Nordamerikas vor. Einigen Stämmen der First Nations Kanadas ist er noch als heiliger beziehungsweise heilbringender Pilz in Erinnerung.

Der Mann aus dem Eis hatte seine norditalienische Heimat sein ganzes Leben hindurch niemals verlassen. Stunden vor seinem Tod machte er eine sehr weite Wanderung durch das Schnalstal und das Etschtal und stieg zuletzt hoch zum Tisenjoch. Vermutlich kam er zu seinem Dorf zurück, wurde dort verwundet und floh ins Gebirge. Seine Bandscheiben müssen ihm dabei sehr wehgetan haben. Sein Körper wies allgemein bereits viele Verfallserscheinungen auf, die die Menschheit nach der Einführung der Agrarwirtschaft gegen Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren mehr und mehr zu plagen begannen: physische Degeneration an den Gelenken, Entzündung der Herzgefäße, Überhandnehmen von Helicobacter pylori in der Magenschleimhaut. Seine Diät bestand, so wie unsere, zu einem beträchtlichen Teil aus Getreide, vor allem aus Gerste. Unsere Gene haben sich immer noch nicht ganz an die Erfindung der Agrarwirtschaft gewöhnt. Einige von uns werden noch krank davon. – Seine Zähne waren abgenutzt, sein Zahnfleisch entzündet. Zu seiner Nahrung gehörte allerdings auch das außerordentlich gesunde Fleisch des Alpensteinbocks, der heute, nachdem er noch bis ins 17. Jahrhundert fast einen eigenen Zweig medizinischer Heilkunst begründete (etwa die an Bischof Guidobald von Thuns Hof in Salzburg von dessen Leibarzt Oswald Krembs geschaffene Ibex-Pharmakopöe ) und deshalb fleißig gejagt wurde, fast ausgestorben ist.

Der Mann aus dem Eis litt an Laktoseintoleranz, seine Augen waren braun, seine Blutgruppe war Null. In seinen Haaren wurde eine außerordentlich hohe Arsen-Belastung festgestellt, die wahrscheinlich ein Nebeneffekt von Kupferherstellung war. Gut möglich, dass er ein Schmied war. Mindestens einmal in seinem Leben hatte er sich die Nase gebrochen. Anhand seiner Fingernägel konnte man sehen, dass sein Immunsystem in seinen letzten Monaten mehrfach an den Rand des Zusammenbruchs gekommen war. Vielleicht starker Hunger, vielleicht eine öfter aufflammende Krankheit.

Die Lungen des Eismanns sind innen schwarz, vermutlich von dem seit frühester Kindheit eingeatmeten Rauch der Lagerfeuer. Er war die Heimat einiger Flöhe. Und er hatte Borreliose; der früheste bekannte Fall. Borreliose – auch das eine Sache, die man in letzter Zeit immer häufiger hört; vor Jahren war das noch eine obskure Doku auf Vimeo, heute haben oder hatten das fast alle mal. Die Krankheit wird durch korkenzieherförmige Bakterien verursacht, gegen die unser Immunsystem eigentlich seit Jahrtausenden gewappnet sein sollte, aber neuerdings setzen sich die Erreger durch.