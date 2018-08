Inhalt Seite 1 — Was der Fall Özil mit mir macht Seite 2 — Die Angst voreinander Auf einer Seite lesen

Ich muss erst einmal Luft holen und meine Gedanken sortieren. Man liest so viel, und natürlich hat jeder irgendeine Meinung, mit der er nicht hinter dem Berg halten kann. Es fällt mir schwer, mich jetzt auch noch dazu zu äußern. Denn eigentlich dürfte mich diese ganze Diskussion nichts angehen. Aber Rassismus geht mich sehr wohl etwas an.

Ich bin wütend. Die Geschichte wiederholt sich. Seit Jahrzehnten. Bei den Großeltern, den Eltern und den Kindern. Dazu kommt das vermaledeite Spiel von Täter- und Opfersein, das munter hin und her gewendet wird, bis es zu den Argumenten der jeweiligen Seite passt. Das Foto, das Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten gemacht hat, war nicht richtig. Punkt. Was aber anschließend passierte, und noch immer passiert, hat viel mehr mit Rassismus zu tun, als viele wahrhaben wollen. Ich kenne Rassismus von klein an. Allerdings von beiden Seiten. Im türkischen Zuhause und Umfeld wurde auf Kurden, Armenier, Araber geschimpft, aber auch auf Juden, Christen und Ungläubige. In der Schule war es dann umgekehrt auf uns Türken. Wir wurden Knoblauchfresser genannt. Wir wurden ausgeschlossen.

Ich bin traurig. Rassismus ist allgegenwärtig. Wir regen uns auf, weil in den USA häufiger Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert werden? Bei uns ist es doch genauso. Ich weiß von einem sehr guten Zweitligafußballer arabischer Herkunft, der Schwierigkeiten hatte, mit seinem Namen eine Wohnung in Hamburg zu finden. Ausgerechnet in Hamburg, der ach so weltoffenen Stadt. Es ist schon merkwürdig, dass ein Deutschitaliener oder Deutschpole, also Menschen mit christlichem Hintergrund, leichter angenommen wird als etwa der Deutschtunesier oder eben der Deutschtürke. Und noch merkwürdiger, dass von diesen holprigen Begriffen es nur der letzte in den regelmäßigen Sprachgebrauch geschafft hat, wo er doch heutzutage vor allem eines benennt: nämlich Menschen, die von Grund auf "deutsch" sind, hier geboren wurden, deutsch sprechen, einen deutschen Pass haben, nur dass ihre Eltern eben aus der Türkei stammen.

Sibel Kekilli Die Schauspielerin Sibel Kekilli, 1980 in Heilbronn geboren, wurde 2004 dank ihrer Hauptrolle in Gegen die Wand von Fatih Akin berühmt. Die meisten Zuschauer kennen sie aus dem Kieler Tatort in dem sie die Kommissarin Sarah Brandt spielte.

Ich bin sauer. Es ist problematisch für eine Gesellschaft, wenn wir, die Migranten und Kinder von Einwandererfamilien, es tatsächlich immer noch schwerer haben, in der Mitte anzukommen. Ich habe erlebt, dass Deutschrussen oder Deutschrumänen in der Schule gezielt gefördert wurden. Ich als Deutsche mit türkischen Eltern wurde nicht unterstützt, obwohl ich die Textaufgaben aufgrund mangelnder Sprachkenntnis nicht bewältigen konnte und schlechte Noten bekam. Doch das ist über 30 Jahre her. In der Zwischenzeit habe ich viel gelernt, mich mal angepasst, mal auch nicht. Ich möchte selbst entscheiden, wie ich zu leben habe, ohne mich einer Kultur verpflichtet zu fühlen, nur weil meine Eltern zufällig die "falsche" Nationalität haben. Trotzdem gibt man auch mir oftmals das Gefühl, ich gehöre nicht richtig dazu. Mein Nachbar etwa, der mir am Briefkasten sagt: "Und? Hat Ihnen das Paket Herr Erdoğan geschickt?" oder "Was macht Ihr Präsident denn gerade wieder für Sachen?!" Ich versuche dann ruhig zu erklären, dass mein Präsident Herr Steinmeier ist und im Paket selbstverständlich eine Bombe verschickt wurde. Nur, es ist schon beim ersten Mal nicht witzig. Es ermüdet. Und es nervt. Und irgendwann einmal ist es dann auch genug. Jemand, der nie Opfer von Rassismus geworden ist, kann sich tatsächlich nicht vorstellen, wie es sich anfühlt und wie unterschwellig er daherkommt. Aber dafür gibt es eigens das Wort: Alltagsrassismus. Und wie man sieht, hat er sich längst in das Sozialverhalten quer durch alle Bevölkerungsschichten eingeschlichen.

Ich bin frustriert. Es ändert sich so wenig, und ich muss so aufpassen, wie ich etwas sage. Denn wenn ich solche Probleme benenne, heißt es schnell: Ah, jetzt zieht sie die Rassismuskarte, ah, jetzt jammert sie aber wieder, wo sie doch nur mit Leistung überzeugen müsste, ah, jetzt stellt sie sich als Opfer dar. Doch wie soll ich das Problem ansprechen, wenn ich es nicht einmal offen aussprechen darf? Ich bin mir sicher, dass ich wegen meiner türkischen Herkunft auch weniger und andere Rollen bekomme. Dabei ist es noch nicht einmal so, dass ich besonders türkisch aussehe. In Italien spricht man mich italienisch an, in Frankreich französisch. Nur hierzulande ist in den Köpfen fest verankert: Sibel Kekilli ist eine Türkin.

Natürlich habe ich meinen Erfolg auch türkischen Rollen zu verdanken. Aber nicht nur. Ich habe fast sieben Jahre Sarah Brandt im Tatort gespielt. Doch auch da waren einige Medienvertreter jedes Mal von Neuem irritiert, warum ich denn eine Deutsche spiele. Entschuldigung, aber wie absurd ist es denn bitte, dass ich mich als Schauspielerin jahrelang für eine Rolle und deren Nationalität erklären musste?! Eine Journalistin meinte sogar tatsächlich, warum ich denn keine Türkin spielen würde, das wäre doch viel interessanter. Das ist Rassismus, wenn auch mal aus einer anderen Perspektive. Bei What a Man sagte eine Journalistin: "Jetzt spielen Sie ja wieder die Türkin!" In Wahrheit hieß meine Filmfigur Nele und war eine Deutsche. Obwohl sie den Film gesehen hat, hat sie es nicht wahrhaben wollen. Sie hat das gesehen, was sie sehen wollte.