Gang 1: "Tote Oma" mit Pellkartoffel

Robin Pietsch ärgert sich darüber, dass die Ostdeutschen nicht gerade als Gourmets gelten. Er mag die bodenständigen Rezepte seiner Eltern und Großeltern – weshalb er gleich zugesagt hat, als die ZEIT ihn fragte, ob er Lust hätte, typische DDR-Mahlzeiten hochwertig nachzukochen. Gerichte, die er in seinem Sternerestaurant sonst nie anbieten würde. Wobei: Im Zeitwerk in Wernigerode serviert er extrem regionales Essen und ist damit überaus erfolgreich. Im vergangenen Jahr zeichnete ihn der Guide Michelin mit einem Stern aus. Als einzigen Koch in Sachsen-Anhalt und als einen von nur 19 Köchen im Osten – Berlin nicht mitgezählt. Wir besuchen Pietsch an einem heißen Tag im Juli. Um gemeinsam zu kochen. Und über guten Geschmack zu reden

DIE ZEIT: Herr Pietsch, unter Feinschmeckern heißt es, die Ostdeutschen würden nicht gut essen. Ist das wahr?

Robin Pietsch: Nö, da würde ich immer das Gegenteil behaupten. Wenn ich gefragt werde, was mein Lieblingsessen ist, dann sage ich: Nudeln mit Jagdwurst und Tomatensoße, gekocht von meiner Oma. Typisch ostdeutsch. Ich liebe das, wirklich!

ZEIT: Der Gastro-Kritiker Wolfram Siebeck schrieb einst in der ZEIT, für die Ostküche sei nicht einmal das Wort "Zivilisation" gerechtfertigt. Er korrigierte das irgendwann – bekam aber viel Zustimmung: Das Essen der Ostdeutschen gilt als schwer, deftig, fett.

Pietsch: Alle traditionellen Gerichte in Deutschland sind so! Sie sind erdig, bodenständig, fett. Nahrhaft eben. Das liegt daran, dass die Zeiten, in denen wir alles im Überfluss haben, ein ziemlich neues Phänomen sind. Es ist ja gar nicht so lange her, da hatten die Leute nicht viel mehr als Kartoffeln und Butter, Zucker war nur schwer zu bekommen. Und die Ostdeutschen haben noch vor 30 Jahren im Mangel gelebt. Klar braucht man da einfache Rezepte.

ZEIT: Was essen wir denn heute?

Pietsch: Sie haben sich ja klassisches DDR-Essen gewünscht, das wir neu interpretieren. Ich habe mir überlegt, dass wir mit Toter Oma als Vorspeise anfangen.

ZEIT: Das war doch immer das Hass-Essen vieler Kinder! Besteht das nicht aus Blutwurst?

Pietsch: Ja, aus mit Blut gebundener Wurst, manche sagen auch Rotwurst dazu. Das kenne ich von zu Hause, meine Mutter hat das gern gekocht.

Pietsch hat schon etwas vorbereitet. Er holt einen Topf, darin: ein dunkler Wurst-Brei. Sieht nicht sehr appetitlich aus.

Pietsch: Ich glaube, der Name Tote Oma kommt tatsächlich vom Aussehen dieses Essens. Früher gab es das in jeder Schulkantine. Klar, da hat es oft nicht geschmeckt. Aber wenn man eine frische Blutwurst von einem ordentlichen Fleischer besorgt, die klein würfelt und mit Zwiebel anschwitzt, ein bisschen würzt und das ziehen lässt – das ist ein so tolles Gericht!

ZEIT: Wo haben Sie denn die Wurst her?

Pietsch: Von dem Hof, der mir all mein Fleisch liefert. Da kannst du den Tieren beim Wachsen zuschauen. Wir kaufen nichts im Großmarkt, sondern alles von kleinen Betrieben. Oder sogar von Privatleuten: In der Nähe gibt es ein Rentnerpärchen, das uns mit Streuobst und Nüssen versorgt. Die Kräuter liefert eine Gärtnerei. Es gibt bei uns im Restaurant nichts, was nicht aus der Region kommt, aus dem Harz. Vom Salz und Olivenöl abgesehen.

ZEIT: Brutal regionale Küche, damit versuchen es inzwischen ja viele Restaurants.

Pietsch: Wir haben das schon vor dem Hype gemacht! Und so konsequent wie wir arbeiten wenige. Das fordert einen auch als Koch. Ich kann nicht mit Jakobsmuscheln arbeiten, die gibt es hier nicht. Wir kochen sehr gemüselastig, sehr fischlastig, denn in den Seen der Umgebung gibt’s Stör, Lachsforelle, Aal. In unserem Menü heißt ein Gang einfach: Karotte. Da bekommen Sie alles von der Karotte, auch Karotteneis, Karottenpulver, getrocknetes Karottenpapier. Mir gefällt, dass ein Umdenken stattfindet in Bezug auf Essen.

ZEIT: Ist das so?

Pietsch: Ja. Langsam verstehen wir in Deutschland, was Franzosen oder Italiener schon lange wissen: Essen ist wichtig, Kultur. Die Leute haben keinen Bock mehr, in einem Touristenschuppen ein Fritteusenschnitzel auf den Teller geworfen zu bekommen. Viele sagen: Ich bezahle fünf Euro mehr, wenn ich weiß, es ist ein ordentliches Stück Fleisch, und jemand hat sich Mühe gegeben.

ZEIT: Das muss man sich aber leisten können.

Pietsch: Wir Deutschen kippen Öl in unsere Autos – für 13 Euro pro Liter, aber beklagen uns, dass eine Flasche Wasser 89 Cent kostet. Die Franzosen fahren zerbeulte Autos, aber essen für 200 Euro. Wir müssen nicht für alles viel Geld ausgeben, aber sollten bewusst essen und trinken.