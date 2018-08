Wenn man Serap Güler nach ihrer Kindheit fragt, dann erzählt sie, wie sie sich zu Hause versteckte. Es war der Sommer 1993, in den vorangegangenen Wochen hatten in Deutschland immer wieder Häuser von Einwanderern gebrannt. Jetzt war der Terror plötzlich ganz nah gekommen. Rechtsextreme hatten in Solingen ein Mehrfamilienhaus angezündet, eine türkische Familie war in den Flammen ums Leben gekommen. Von Solingen nach Marl, der Heimat Serap Gülers, ist es nicht weit. In der Bergarbeitersiedlung herrschte Angst. Viele türkische Familien wohnten hier. Deshalb traute sich Serap Güler kaum raus, nur zu Hause fühlte sie sich sicher. Wenn die Nazis kommen, dachte sie, schauen sie bestimmt auf die Klingelschilder, und da die Gülers die einzigen Türken im Haus waren, würden die Nazis das Gebäude schon nicht anzünden.

25 Jahre ist das nun her. Heute eilt Serap Güler, 38, von Termin zu Termin, sitzt in Talkshows und wird in der Tagesschau interviewt. Offiziell ist sie Staatssekretärin im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Nordrhein-Westfalen. Aber eigentlich ist sie so etwas wie die heimliche Integrationsbeauftragte der CDU. Die einzige Muslimin im Bundesvorstand der Partei und, so sagen manche, das migrantische Gewissen der Union. Sie wirkt nicht wie eine, die sich je versteckt hat.

In der CDU sind gerade viele froh, dass sie diese eloquente Staatssekretärin haben. Denn noch immer ist die Union bedroht von latenter Gleichförmigkeit. Wer anders ist, etwas jünger zum Beispiel, eine Frau oder gar ein Migrant, der fällt bis heute auf. Bei Serap Güler, Tochter türkischer Gastarbeiter, kommt alles zusammen.

"Güler zeigt, dass bei uns nicht immer nur weiße Männer über Integration reden", sagt ein Mitglied des CDU-Vorstandes. Und ein enger Vertrauter der Kanzlerin ergänzt: "Sie bringt die migrantische Perspektive in unsere Gremien." Beide klingen dabei ziemlich stolz.

Aber was heißt das überhaupt, eine migrantische Perspektive? Und wie lebt es sich damit in einer Partei, für die Migration zuletzt vor allem etwas war, das man begrenzen sollte?

Güler, das merkt man im Gespräch schnell, will ihre Herkunft nicht verbergen. Sie wird ja auch ständig damit konfrontiert, gerade erst in der Debatte um den Ex-Fußballnationalspieler Mesut Özil. Natürlich, sagt sie, hätten die Anfeindungen gegen ihn auch sie persönlich betroffen gemacht. "Schließlich thematisiert er etwas, was viele Deutschtürken gerade bewegt: die Frage der Zugehörigkeit. Damit spricht er vielen aus der Seele."

Das Gefühl, du musst nur einen Fehler machen, und schon bist du wieder der Türke, das kenne sie von vielen. Akzeptanz gebe es nur unter Vorbehalt, das Misstrauen verschwinde nie ganz. Wem wolle man es da verdenken, dass sich die Minderheit von der Mehrheit irgendwann entnervt abwendet?

Andererseits, fügt sie rasch hinzu, eröffne einem dieses Land eine Vielzahl von Möglichkeiten. Es gebe so viele Menschen, die den Zugewanderten helfen und Integration erst möglich machen würden. Manche würden es sich auch bequem machen in ihrer Rolle als Ausgegrenzte.

Diese Melodie des Ausgleichs hört man bei Güler häufig. Sie weiß selbst, wie es ist, wenn man sich fremd fühlt. Aber sie hat es geschafft. Durch Bildung, Ehrgeiz und Geschick bis zur Spitzenpolitikerin, die nun in ihrem Ministeriumsbüro in Düsseldorf sitzt und darüber spricht, was sie alles gerne besser machen würde in der Integrationspolitik. Eine Leitkultur? Brauche es, damit Integration gelinge. Aber sie müsse zwischen Politik und Gesellschaft ausgehandelt und nicht von oben vorgegeben werden. Der Doppelpass? Ein Modell vergangener Tage. Jetzt gehe es um einen Generationenschnitt, bei dem die Staatsbürgerschaft nicht noch an die dritte Einwanderergeneration weitervererbt werde – und um Loyalität zum Geburtsland. Das kommunale Wahlrecht für Migranten? Wer seit 30 Jahren hier lebe, von dem könne man erwarten, dass er sich einbürgern lasse.