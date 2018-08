Aktualisierung: In dem im Text genannten Missbrauchsprozess in Freiburg wurden die Mutter und ihr Lebensgefährt am Dienstag zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Die 48 Jahre alte Mutter muss zwölf Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Für ihren 39 Jahre alten Lebensgefährten verhängten die Richter des Landgerichts Freiburg zwölf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

In den Berichten zum Missbrauchsprozess, der seit einigen Wochen am Freiburger Landgericht geführt wird, kommt neben dem Entsetzen über die angeklagten Taten auch ein Erschauern zum Ausdruck, das dem Gebaren des Hauptangeklagten gilt. Christian L., ein vorbestrafter Kinderschänder, hat gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin deren heute neunjährigen Sohn nicht nur selbst missbraucht, sondern darüber hinaus zwangsprostituiert und im Darknet zur Vergewaltigung angeboten.

Mit verstörendem Selbstbewusstsein, heißt es, trete Christian L. im Gerichtssaal auf. In der Rolle des Verbrechers mit Prominenzstatus gefalle er sich ebenso wie in der des beflissenen Informanten, dem das Privileg zukommt, über das Martyrium, das der Junge durch ihn erlitt, exklusiv und detailliert berichten zu können. Keineswegs sei er bestrebt, einen möglichst großen Anteil der Schuld auf die Mutter abzuwälzen. Vielmehr sei ihm daran gelegen, als maßgeblicher Regisseur der Hölle zu gelten. "Ich", wird der Angeklagte zitiert, "bin hier die Hauptperson."

So widerwärtig das Imponiergehabe auch ist, dem sich der Satz verdankt, so wenig lässt sich übersehen, dass er, wenn auch auf verdrehte Weise, ein Stück Wahrheit enthält: Sexuelle Gewalt jedweder Art und Abstufung, vom justiziablen Schwerverbrechen über die Nötigung in hierarchischen Strukturen bis zur übergriffigen körperlichen Berührung, ist längst ein Haupttopos gesellschaftlicher Selbstauseinandersetzung. Sie prägt das Bild der Gegenwart wie kaum ein anderes Phänomen – und in seiner ganzen Anmaßung darf sich Christian L. darauf verlassen, dieses Bild zu vertiefen.

Vorausgesetzt, es gibt auch in hundert Jahren noch Kultursoziologen, die historische Mentalitätsforschung betreiben, was werden sie sehen, wenn sie auf uns zurückblicken? Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie bemerken, dass Themen wie Inzest und Missbrauch um die Jahrtausendwende eine immer größere Bedeutung erlangten, sowohl im öffentlichen Diskurs als auch in der Rechtsprechung. Zweifellos werden sie sich mit der im Herbst 2017 einsetzenden #MeToo-Bewegung befassen, vermutlich auch auf den schockierenden Freiburger Missbrauchsfall stoßen. Und sie werden feststellen, dass in der ersten Hälfte des Jahres 2018, als dieser Fall vor Gericht kam, keine Woche, ja kaum ein Tag ohne einen Skandal oder ein Ereignis verging, das dem Themenfeld sexueller Gewalt zuzurechnen ist:

Der Axel-Springer-Konzern trennte sich von seinem Digital-Chef Jens Müffelmann, dem von Mitarbeiterinnen sexuelle Belästigung vorgeworfen worden war. Aus denselben Gründen wurde dem Fernsehspielchef des WDR, Gebhard Henke, fristlos gekündigt. Der Musikwissenschaftler Siegfried Mauser, aufgrund sexueller Entgleisungen bereits aus dem Rektorenamt der Münchner Musikhochschule entlassen, wurde zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten wegen sexueller Nötigung verurteilt. Der Schriftsteller Christian Kracht begann eine Poetik-Vorlesung mit dem persönlichen Bekenntnis, als zwölfjähriger Schüler eines kanadischen Internats von einem Priester missbraucht worden zu sein.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet der Schriftsteller Bodo Kirchhoff in seinem neuen Roman Dämmer und Aufruhr . Journalistische Recherchen rückten die Kreise um den Dichter Stefan George und seine geistigen Nachfahren aus dem Licht kunstreligiöser Erhabenheit in den Schatten organisierter Pädokriminalität. Die Ermordung und mutmaßliche Vergewaltigung der vierzehnjährigen Susanna F. durch den irakischen Asylbewerber Ali B. entfachte eine landesweite Debatte über das Versagen staatlicher Behörden und das Gefahrenpotenzial der Migration. Am größten Gericht Deutschlands, dem Berliner Landgericht, begannen allein in der ersten Aprilwoche vier Missbrauchsprozesse.

So unterschiedlich all diese lange nicht vollzählig aufgelisteten Ereignisse in ihren kulturellen und rechtlichen Facetten auch sein mögen, sie haben einen gemeinsamen Nenner: das Verhältnis von Sexualität und Gewalt. Die Kultursoziologen unserer Ururenkelgeneration dürften zu dem Ergebnis kommen, dass die Menschen des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts Möglichkeiten sexueller Freizügigkeit genossen, die es bis dahin kaum je gegeben hatte – zugleich aber in einem ebenfalls nie da gewesenen Maß von Konflikten heimgesucht wurden, die aus den Abgründen des Sexuellen aufstiegen. Es wird ihnen nicht schwerfallen, den dialektischen Zusammenhang von Freiheit und destruktiver Intimität zu entschlüsseln.