An manchen Tagen, sagt Simon Mraz, komme er sich vor wie in einer Schatzkiste. Umgeben von Rohdiamanten, wo man nur hinschaue. Wie hier, im obersten Stock des Plattenbaus, inmitten verwaister Industrieruinen an der Peripherie von Moskau. Über ein modriges Stiegenhaus gelangt man zu dem aufblasbaren Regenbogen-Einhorn, das in einem Plastikbecken treibt. Trübes Licht fällt durch die Fensterkacheln, der Bass wummert aus den Boxen. Eine Discokugel zeichnet Rechtecke auf die Wände, auf dem Boden liegt noch das bunte Konfetti von der letzten Party.

Dass die Künstler der Gruppe Archiv in ihrem Projektraum, einem der letzten Offspace-Orte der russischen Hauptstadt, Besuch bekommen, ist nichts Ungewöhnliches. Doch Simon Mraz, der das Österreichische Kulturforum in Moskau leitet, ist nicht einfach nur als Gast erschienen. Die Künstler haben um diesen Termin gebeten, um offene Fragen zu klären. In wenigen Tagen wollen sie das Atelier für einen Abend in ein altes Kino verwandeln. Baikonur now, ein symbolischer Abgesang auf 39 sowjetische Kinos in der russischen Hauptstadt, die ein Investor abreißen lassen will. Wie soll der Flyer aussehen? Wo bekommen wir die Kinosessel her? Mraz überlegt, während er an einem Apfelsaft aus dem Plastikbecher nippt. Denn initiiert haben das Projekt nicht die russischen Künstler selbst. Sondern er.

Als Leiter des Österreichischen Kulturforums in Moskau ist der füllige Mann so etwas wie der oberste Kulturbotschafter Österreichs in Russland. Eine "Servicestelle für die österreichischen Kulturschaffenden" ist der Posten per Definition, doch der 41-Jährige mischt daneben auch noch in der Moskauer Untergrundszene mit. Er hat einen Atomeisbrecher im arktischen Murmansk mit russischen und österreichischen Künstlern bespielt, das 100-jährige Jubiläum der Oktoberrevolution in einem alten Lenin-Museum in der sibirischen Stadt Krasnojarsk organisiert und eine Sternwarte im Kaukasus in eine Ausstellung verwandelt. Als einen "Doyen der zeitgenössischen Moskauer Kunstszene" hat ihn das angesehene britische Calvert Journal porträtiert. Auf Wikipedia gibt es einen Eintrag über Mraz; auf Russisch, nicht auf Deutsch.

Mraz ist nicht so, wie man sich einen Diplomaten vorstellt. Er ist indiskret, extrovertiert und selbstironisch. Er schwärmt von der letzten Kunstaktion an einem aufgelassenen Bahnsteig in der Moskauer Pampa, hat ein ansteckendes Lachen und flucht gern auf Wienerisch. Manchmal fällt es ihm schwer, ernst zu bleiben. Die Worte sprudeln aus ihm heraus, er lacht immer wieder schrill auf und klatscht in die Hände, begeistert, wie ein Kind. Heute trägt er ein helles Sakko, ein rosa Hemd und eine blaue Stoffhose, darüber einen eleganten beigen Trenchcoat. Die Füße stecken in abgetretenen Turnschuhen. Fast so, als wolle er sich auch modisch alles offen lassen, ob er jetzt ein Kulturdiplomat ist oder doch eher ein kulturaffiner Hipster.

Mraz organisiert Auftritte für Trachtenkapellen ebenso wie bunte und skurrile Ausstellungen

Nur eine halbe Stunde Autofahrt ist es vom Offspace in der aufgelassenen Fabrik bis zum neoklassizistischen Gebäude der österreichischen Botschaft, aber es ist eine andere Welt. Ein Bau mit Säulen und Reliefs, von einem hohen Metallzaun umgeben. Besucher werden an der Türglocke abgeholt. Hier, in seinem hellen Büro, durch dessen Fensterfront die goldenen Türme der Christ-Erlöser-Kathedrale blitzen, zeigt sich ein anderer Mraz. Das Telefon klingelt. Jemand aus dem Tiroler Landhaus ruft an, eine Delegation suche nach Aufführungsorten für eine Trachtenkapelle in Russland. Mraz blättert geschäftig in seinen Unterlagen und diktiert Kontakte. Plötzlich wirkt er ernst und verbindlich. "Auch das gehört zum Job", sagt er, als er sich nach dem Telefongespräch in seinen Bürosessel fallen lässt. Immerhin findet in diesem Jahr das österreichisch-russische Musikjahr statt. "Dazu bin ich hier, und das mache ich ja gerne", sagt er. Auch wenn seine Augen dabei nicht so leuchten wie zuvor im Refugium der Avantgarde.

Weltweit gibt es 29 Österreichische Kulturforen, von Tokio über Teheran bis Ottawa. Sie sollen das "zeitgenössische und kreative Schaffen aus Österreich" fördern, so steht es auf der Homepage des Außenministeriums über die kulturellen Außenstellen, die meist bei den Botschaften angesiedelt sind. Aber auch die traditionelle Kunst solle als "Teil der Außenpolitik" verstanden werden, heißt es weiter.

Den Gedanken hat Mraz für sich weitergesponnen. "Alle sprechen immer vom Brückenbauen", sagt er, umgeben von einem Plastikkopf, einer pinkfarbenen Flamingo-Skulptur im Eck und einem grellen Aquarell an der Wand. "Da gehört es für mich aber dazu, sich auch mit der zeitgenössischen Kunst vor Ort auseinanderzusetzen."