Was macht das Wetter?

Ein Hoch kommt nicht vom Fleck, die Tage sind auf Rekordkurs

Der gefühlte Sommer hat dieses Jahr schon im April angefangen, die erste Hitzewelle hatten wir im Mai. Wenn wir die Sommertage betrachten, also die Tage, an denen es wärmer als 25 Grad wurde, liegen wir aktuell bei 45. Normal in Hamburg sind 20 Sommertage. Wir haben also schon mehr als doppelt so viele wie im langjährigen Mittel. Der Rekord liegt bei 51 im Jahr 1947. Das können wir im August noch übertreffen, da bin ich sehr optimistisch. Wir sind auf Rekordkurs! Von den heißen Tagen, an denen es wärmer als 30 Grad wurde, hatten wir dieses Jahr schon zwölf. Normal sind drei. Der Rekord liegt bei 18 heißen Tagen im Jahr 1994, auch das können wir vielleicht noch schaffen.

Ob wir von einem Jahrhundertsommer sprechen können, ist aber noch fraglich. Der meteorologische Sommer geht von Juni bis August, der August kommt noch. Was man schon sagen kann: In den ersten beiden Sommermonaten Juni und Juli ist dieses Jahr nur die Hälfte der normalen Niederschlagsmenge gefallen. Die durchschnittliche Temperatur liegt bei 18,6 Grad, das sind 2,5 Grad mehr als normal. Aber der heißeste Monat in Hamburg aller Zeiten war der Juli 2006, da betrug die Abweichung 5,5 Grad. Damals gab es auch noch mehr Sonnenstunden, das war die Zeit des berühmten Sommermärchens.

Alexander Hübener 33, ist Meteorologe am Institut für Wetter- und Klimakommunikation.

Dennoch ist die derzeitige Hitzewelle außergewöhnlich. Sie passt in das Bild, das wir in Zukunft häufiger erwarten: steigende Temperaturen, mehr Sommer- und Hitzetage. Wir erwarten auch mehr von diesen blockierenden Wetterlagen, bei denen wie im Moment ein Hochdruckgebiet über uns festhängt. Das muss nicht immer ein Hoch sein, es geht in beide Richtungen. Im letzten Jahr kam ein Tief nicht vom Fleck, es gab viel Regen, der unwetterartig über uns kam. Diese beiden Extrema werden wir wegen des Klimawandels häufiger erleben.

Protokoll: Marc Widmann

Sommer in Hamburg © Vedad Divovic für DIE ZEIT

Was machen die Menschen?

Ältere trinken zu wenig, Jüngere schützen sich

Normalerweise haben wir in der Notaufnahme zu dieser Jahreszeit eher weniger zu tun, weil viele Leute im Urlaub sind. Dieses Jahr ist das anders, wir haben genauso viele Patienten wie im Winter während der Grippezeit.

Die häufigsten Probleme sind Flüssigkeitsmangel und Kreislaufprobleme, hauptsächlich bei älteren Menschen. Die haben sowieso schon ein geringeres Durstgefühl und sollten am besten eine Wasserflasche in Sichtweite haben, damit sie ans Trinken denken. Kommt noch vermehrtes Schwitzen dazu, gelingt es ihnen oft nicht, ihre Trinkmenge weiter anzupassen.

Ältere Patienten, die zu uns kommen, sind oft durch den Flüssigkeitsmangel so durcheinander, dass sie gar nicht verstehen, was los ist. Wir geben ihnen pro Tag zwei Liter Flüssigkeit über eine Infusion, dann geht es ihnen schnell wieder besser. Nach zwei Tagen können wir sie entlassen. Ich schätze, wir behandeln derzeit doppelt so viele alte Menschen mit Kreislaufproblemen wie sonst. Einen Anstieg der Todesfälle aufgrund der Hitze sehen wir im Krankenhaus nicht, denn hier werden die Leute ja engmaschig kontrolliert. Die Gefahr, dass ältere Menschen, die alleine wohnen, einen Hitzetod durch Kreislauf- oder Nierenversagen erleiden, ist aber real.

Nicola Wedde 41, ist Oberärztin in der Notaufnahme des Albertinen-Krankenhauses.

Hitzschlagpatienten kommen sehr selten, wenn, dann meist wohnungslose Personen. Auch Patienten mit Sonnenbränden sehen wir kaum. Die Leute sind heute besser aufgeklärt als vor zehn oder zwanzig Jahren. Sie wissen, wie man sich bei solchen Temperaturen verhält. Viele Menschen, vor allem jüngere, reisen viel und haben dadurch Erfahrung damit. Zudem wird in den Medien regelmäßig berichtet. Aber ausgerechnet die am stärksten betroffene Generation erreichen diese Informationen oft nicht – die Achtzigjährige googelt nicht, wie viel mehr sie jetzt trinken muss.

Protokoll: Ruth Eisenreich

Was machen die Tiere?

Bären werden gesellig, Paviane bleiben cool

Temperaturen über 30 Grad, das macht den meisten Tieren im Zoo schon zu schaffen. Selbst Kamtschatkabären, die heiße sibirische Sommer gewohnt sind, schlafen zurzeit viel und verbringen die meiste Zeit des Tages im Schatten. Die Bären Leonid und Mascha, beide elf Jahre alt, liegen neuerdings, da es so warm ist, sogar zusammen herum. Normalerweise sucht sich jeder ein Plätzchen für sich, denn bei Bären gilt: Jeder macht sein eigenes Ding. Jetzt aber teilen sie sich den besten Schattenplatz. Der Einzelgängerreflex nimmt ab.

Tobias Taraba 30, arbeitet als Tierpfleger im Tierpark Hagenbeck.

Beim Essen ist es wie beim Menschen: Wenn die Temperaturen steigen, sinkt der Nahrungs- und Energiebedarf. Für die Bären werfen wir Eisbomben mit eingefrorener Nahrung ins Wasser. Die holen sie sich fix aus dem Becken und pulen sich die leckeren Sachen heraus. Das kann Fisch sein, Obst oder Gemüse. Für die Tiere ist das nett, weil sie beschäftigt sind – so einen gefrorenen Fisch zu fressen dauert nun mal länger und ist abwechslungsreicher, als wenn das Essen aufgetaut ist. Und es kühlt die Tiere noch mal ein bisschen ab.

Auch die Tiger sind zurzeit viel im Wasser, die Jungtiere fangen jetzt schneller mit dem Schwimmen an.

Mantelpaviane kommen am besten klar, sie stammend aus Afrika und sind hervorragend an die Hitze angepasst. An den Händen, Füßen und am Po haben sie richtige Schwielen. So können sie sich nicht verbrennen auf dem heißen Beton der Kunstfelsen.

Anders als Menschen sind Tiere bei diesem Wetter nicht gereizt. Sie sind einfach nur träge.

Protokoll: Daniel Haas

Anders als Menschen sind Tiere bei Hitze nicht gereizt. © Vedad Divovic für DIE ZEIT

Was machen die Obstbäume?

Äpfel schrumpfen, die Aprikosen blühen auf

Mit den Früchten ist es wie mit den Leuten: Manche kommen gut mit der Hitze klar, andere nicht. Die Apfelbäume etwa sind längst in den Sparmodus gegangen und rollen ihre Blätter ein, um der Sonne weniger Angriffsfläche zu bieten. Die Äpfel sind wie mangelernährt, wachsen schlecht, bleiben klein. Auch die Erdbeere leidet kräftig. Sie welkt, ehe sie reif ist. Wir haben 25 Prozent der Ernte eingebüßt. Da verliert man schnell mehrere Tausend Euro.

Aber ich führe den Hof in dritter Generation und habe mich arrangiert. Anders als zu Großvaters Zeiten ist auf das Wetter kein Verlass. Warum das Risiko nicht als Chance begreifen? Im Alten Land bauen alle Obst an, buhlen um die Gunst der Kunden. Vor zwölf Jahren fragte ich mich, was muss ich bieten, um anbautechnisch sexy zu sein? So kam ich auf die Aprikose. Die wächst im Mittelmeerraum und in Zentralasien, wird aber mittlerweile auch in Süddeutschland angebaut. Ich dachte mir, vielleicht klappt das auch hier. Ich kaufte meine ersten zwei Bäume, machte mit ihnen alle Höhen und Tiefen durch.

Peter Stechmann 54, ist Obstbauer in Buxtehude.

Heute gedeihen bei mir mehr als 350 Bäume unter einem Ganzjahresdach, damit bringe ich sie sicher durch den Winter. In dieser Saison ernte ich nun Früchte, so lecker, als hätte ich sie direkt in Südfrankreich vom Baum geholt. Prall und süß, mit einer feinen säurebetonten Note. Finden Sie das einmal im Supermarkt! Die Aprikosen aus Südeuropa werden für den Export unreif geerntet, ich pflücke sie dagegen mundreif. Die Nähe zur Nordsee verleiht ihnen den zusätzlichen Kick. Die Luft schmeckt nach Meer, das macht das Obst einmalig saftig. Ich bin Bauer und leide wie alle unter dem Klimawandel, aber eines muss ich sagen: Der Aprikose im Alten Land kann kaum etwas Besseres passieren.

Protokoll: Steffi Hentschke