Wenn ich auf meinem Smartphone die App für Sprachmemos öffne und in der Liste von Aufnahmen knapp vier Jahre nach unten scrolle, kann ich mich irgendwann drei Minuten leise weinen hören. Ich stehe, das sage ich gleich am Anfang der Aufnahme, auf meinem Balkon und schaue auf die Straße. Der Wind rauscht ins Mikrofon. Ich höre die Autos in der Ferne, der Kirchturm drüben schlägt sechs Uhr. Ich warte die Glockenschläge ab, bevor ich etwas von meinem Wechsel von einer Stadt in die andere erzähle. "Ich werde wieder in Berlin sein", sage ich. Und ich weine vor Glück.

So froh bin ich, ich kann das an meinem Atem hören. Ich schnappe zwischen den Worten nach Luft und presse dann dazwischen die Freude hervor. So nah geht mir das auch jetzt noch, dass ich fast wieder weinen mag. Und zugleich denke ich erstaunt: Was für ein Mensch weint da eigentlich? Wie eigenartig klingt er? Was ist los mit ihm? Was glaubt er, was mit ihm passiert ist? Und was ist eigentlich aus ihm in der Zwischenzeit geworden?

Nun gut, mag man sagen: Das ist der bekannte Tagebucheffekt. Der ergibt sich immer, wenn man nach einiger Zeit wieder liest, was man notiert hat. Doch ich schwöre: Sich wieder zu hören ist so intensiv, dass Geschriebenes nicht mithalten kann!

Ich erhöhe sogar noch und behaupte: Nicht mal ein Foto, das ich mit dem Smartphone von mir auf dem Balkon gemacht hätte, würde mich so sehr berühren. Und sehr sicher bin ich mir auch: Selbst ein Video hätte nicht diese Kraft, mich in jenen Glücksmoment zurückzuholen.

Wenn Sie das hier lesen, versuchen Sie es vielleicht selbst. Schreiben Sie kurz etwas zu diesem Moment auf. Und dann machen Sie dazu ein paar Aufnahmen von sich. Einen kurzen Film, ein Foto, eine Audio-Datei. Und das alles klicken Sie dann in vier Jahren wieder an. Na gut, in vier Wochen geht auch. Hören Sie die Audio-Aufnahme, und schließen Sie die Augen. Dann können Sie etwas erleben, das über eine simple Dokumentation hinausgeht. Es öffnet ganz neue Dimensionen.

Denn nicht nur wirkt alles, was uns durchs Ohr erreicht, ganz unmittelbar. Wer sich aufs Hören konzentriert, wird herausgefordert. Man muss sich die Welt zum Gehörten entwerfen. Klänge rufen ab, was in unserem Gedächtnis gespeichert ist: als Bild, als Bewegung, als Stimmung, als Gefühl, als Kraft, als etwas, das durch die Welt und uns hindurch gewoben ist. Zugleich hören wir noch tiefer hinein in diese Verbindung, um an den Klängen Neues zu entdecken und zu verstehen.

Zusammen ergibt das eine geradezu hypnotische Wirklichkeit. Man könnte sicher irgendwelche Drogen nehmen, um diesen Effekt zu erzielen. Aber warum sollte man? Es geht viel einfacher.

Man muss ja nur die App für die Sprachmemos öffnen. Man muss sich das Smartphone vor den Mund halten. Und man muss sagen, was einem gerade durch den Kopf geht. Dann drückt man auf Stopp. Speichert es ab. Und legt es ins Archiv, um es erst mal zu vergessen. Es muss da liegen und langsam, aber sicher fremd werden. So fremd, dass man sich dann irgendwann mit der eigenen Stimme überraschen kann.

Dabei muss es aber nicht einmal die eigene Stimme sein. Solche Experimente kann man auch mit anderen Stimmen machen. Aus dem selbst gesprochenen Tagebuch kann dann das Journal der vielen Stimmen werden. Es wäre ein Zeitdokument, eine Zeitkapsel, in der etwas aufgehoben wird, was sich jetzt ganz selbstverständlich anhört, aber noch gar nicht richtig gehört werden kann.