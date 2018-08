Ich könnte vom Bett aus spülen. Oder vom Wohnzimmer aus kochen. Ohne App, ohne Roboter. Das hier ist nicht die Zukunft, noch nicht. Es ist die Gegenwart, und die ist beengt. Die Spüle stößt ans Bett, der Herd steht neben dem Wohnzimmersessel. Meine Tochter läuft immerhin 15 Schritte von der Couch bis zur Toilette, die größte Distanz in der Wohnung. Vor der Haustür erhebt sich die Gegengerade vom Millerntor. Man könnte sagen, wir wohnen im Stadion. Tatsächlich wohnen wir in einem Tiny House am Stadionvorplatz. 13,2 Quadratmeter. Wie es dazu kam?

Es beginnt mit unserer Wohnungssuche und der Frage, wie viel Platz eine dreiköpfige Familie braucht. Ob wir Jahre oder Jahrzehnte unser halbes Einkommen in Miete stecken möchten. Eigentum in Hamburg kann sich derzeit ja nur leisten, wer erbt – oder extrem gut verdient. Die Stadt denkt über allerlei Ideen für bezahlbaren Wohnraum nach. Über die Umwidmung leerer Bürogebäude, Veränderungen beim Vorkaufsrecht von Grundstücken, preiswerte Baulösungen. In Wilhelmsburg steht seit Kurzem ein Wohnhaus, das aus 371 Holz-Containern zusammengesetzt wird. Ein bis vier Einheiten bilden eine Wohnung, die Module können nach Bedarf umgebaut werden. Derzeit wohnten Studenten darin. Der Bund fördert solche Variowohnungen, wie sie in der Fachsprache heißen, mit bis zu 500 Euro pro Quadratmeter.

Der erste Eindruck: Alles gequetscht. Der zweite: Eigentlich ganz schön hier

Tiny Housing, platzoptimiertes Wohnen auf maximal 37 Quadratmetern, also das, was wir ausprobieren, ist in den USA entstanden und findet auch hierzulande immer mehr Fans. Van Bo Le-Mentzel, deutscher Tiny-House-Pionier, hat ein Tiny House mit nur 6,4 Quadratmetern gebaut, das schon für 100 Euro Miete nutzbar wäre. Tchibo verkaufte im Frühsommer drei Modelle ab 40.000 Euro. Ein Paar aus Altona ist in ein selbst gebautes, zweistöckiges Tiny House gezogen und muss ab jetzt nur ein wenig Pachtgebühr für das Grundstück zahlen, auf dem es wohnt. Dafür mussten sie allerdings ins Wendland umsiedeln.

Schließlich stieß ich auf zwei Studentinnen, die mit einem Hamburger Sozialunternehmen ein Tiny House bauten, das möglichst nachhaltig sein sollte, faires Holz, Seegras statt Isolierwolle, Komposttoilette, Solarzellen auf dem Dach. Sie gewannen einen Nachhaltigkeitswettbewerb der Uni Kiel und durften das Haus bei der Millerntor Gallery ausstellen. Hier wohne ich vorab mit Freund und Kind zur Probe.

Am Einzugstag brennt die Sonne. Wir steigen die improvisierte Treppe aus Getränkekästen hinauf, in Erwartung saunaähnlicher Temperaturen. Aber ich friere beim Eintreten. Das Seegras wirkt.

Das Interieur: pragmatisch. Man wolle erst austesten, was man wirklich brauche an Einbauten, Möbeln, Stauraum, erklären die Baufrauen und -herren. Rechts ein Etagenbett, mittig Spüle und ein winziger Gasherd, links das Wohnzimmer mit Couch und Sesseln aus Pressholz. Eine Schiebetür trennt die Komposttoilette ab. Erster Gesamteindruck: gequetscht. Zweiter: eigentlich ganz schön hier. Es riecht nach frischem Holz, hinter dem Wohnzimmerfenster tanzen die Türme der Reeperbahn im Nachmittagslicht.

Entworfen hat das Haus Julia Wehdeking mit einer Kommilitonin. Wehdeking, 26, Masterstudentin der Architektur in Hannover, beschäftigt das Thema Wohnraum schon lange: "Bald weiß man nicht mehr, wo die ganzen Leute wohnen sollen in der Stadt. Unter der Autobahn? Über der Autobahn?" Im Bachelorstudium mietete sie in Cottbus ein großes Altbauzimmer für kleines Geld. Nun in Hannover hat sie gerade mal 14 Quadratmeter und musste Lösungen finden, um trotzdem alles zu verstauen. Es geht. Zwischen Bachelor und Master zeichnete sie an Entwürfen, irgendwann stand der Bauplan für das Tiny House. Ein Bekannter, Zimmermann, besorgte das Holz zum Einkaufspreis. 8000 Euro und 25 Arbeitstage später war das Tiny House fertig, nur die Duche und die Solarpanels auf dem Dach fehlen noch. Der Strom kommt derzeit über ein Verlängerungskabel.

Fürs Mittagessen koche ich Nudeln, die Sauce ohne Zwiebeln oder Fisch – am späten Abend im Etagenbett wollen wir uns ungern geruchlich wie auf dem Fischmarkt vorkommen. Wegen der zwei müden Kochplatten wird das Zubereiten zur meditativen Übung. Irgendwann ist es geschafft. Wir essen am Couchtisch, der eigentlich zu niedrig ist, mich aber an Tatort-Abende zu WG-Zeiten erinnert. Meist dinierten wir zu acht im kleinen Wohnzimmer, während auf dem Bildschirm Börne, Lindholm oder Batic ermittelten.

Herausfordernd wird es, auf 13,2 Quadratmetern mit einem Kind zu spielen, das sehr gern rennt. Drinnen stößt die Kleine sich ständig. Also spielen wir mit dem Besteck, trommeln, bauen, essen Luft. Dann wird es fad. Wir gehen raus.

Zwei Stufen, Tür zu, losrennen. Glück und Gefahr zugleich, wenn man mit einem Kind in der Stadt wohnt. Mit dem Minihaus könnten wir natürlich auf die grüne Wiese ziehen, das entspricht womöglich auch eher dem verklärten Bild, das von dieser Sorte Haus ständig reproduziert wird: Hippe Menschen, die in Türrahmen ihrer meisterhaft ausgebauten Minihäuser stehen, und ringsherum ist es grün, der Himmel blau, und vielleicht liegt sogar ein See hinterm Grundstück. Städter, die gegen die dreckige Enge rebellieren und ihr Glück auf dem Land suchen, wo Platz kein Problem ist und Kinder freien Auslauf haben. Dabei will der Städter ja eigentlich gar nicht aus der Stadt raus.