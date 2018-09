Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Facharbeit kostet Geld. So viel kann als bekannt vorausgesetzt werden. Ihren Wert muss man allerdings sehr häufig im Symbolischen suchen, also dort, wo er sich nicht mehr mit einem konkreten Betrag beziffern lässt. Diese alte Binsenweisheit wird in Wien, der Stadt des ewigen Nörgelns, immer wieder in Zweifel gezogen. Es gehört ja zum Wesen dieser Stadt, die Augen vor den Tatsachen zu verschließen und sich stattdessen über eine Phantomrealität zu ereifern. Schon aus nichtigem Anlass. Wenn etwa beim Bau eines neues Krankenhauses ein Brunnen nötig erscheint, dann entstehen eben 600.000 Euro an Mehrkosten. Selbst wenn dieser Brunnen nie gebaut wird. Oder besonders dann. Aber, so ist man geneigt zu fragen, ist diese Summe für einen Wasserspender wirklich auch gerechtfertigt? Welch kindischer Einwand: mehr als das. Der ideelle Wert eines möglichen Brunnens übersteigt den vergleichsweise geradezu lächerlichen Aufwand bei Weitem. Das scheinen all die Brunnenvergifter zu vergessen, die reflexartig die Augenbrauen kräuseln, wenn von Geld die Rede ist. Sie mögen bedenken, dass die Brunnenbauer Geld für eine Leistung erhalten, die sie nicht erbracht haben. Man könnte daher auch von einem Nullsummenspiel sprechen. Das erinnert uns an die Philosophen des antiken Griechenland. Entscheidend für die geistige Vitalität einer Gesellschaft ist nicht nur das Zählbare, sondern vor allem auch das Erzählbare. Und die Geschichte vom Brunnen, den es gar nicht gibt und der nur viel kostet, ist gut, denn dieses Geld wurde nicht in den Sand des Wiener Beckens gesetzt, nein, es handelt sich um ein Symbol für das Aufbäumen gegen allzu borniertes kapitalistisches Denken. Wenn der Mensch zählt, erspart sich der Auftraggeber das Zählen. In dieselbe Kerbe schlägt auch die große Idee, Bauzäune im Gegenwert von rund 800.000 Euro vorläufig doch nicht zu errichten und, wer weiß, vielleicht niemals, selbst wenn die Auftragssumme längst überwiesen worden ist. Da spielt es nicht die geringste Rolle, dass für diesen Auftrag ein Gegenangebot vorlag, das nur einen Bruchteil, nämlich läppische 13.000 Euro, für diese Bauaufgabe forderte. Auch hier entschied man sich, wie im Fall des virtuellen Brunnens, im Sinne der Humanität. Der schnöde Profit wurde zugunsten persönlicher Hinwendung hintangestellt. Nicht was du bietest ist von Interesse, sondern wer du bist. Das wollen die Weisen des Wiener Krankenanstaltenverbundes ihren Mitbürgern damit sagen. Sich kennen ist besser denn sich auskennen, und bestechlich ist hier gar nichts. Höchstens bestechend ist diese Art des kreativen Umgangs mit öffentlichen Geldern. Möglicherweise steht der Stadt die höchste Stufe dieser Weisheit sogar noch bevor. Nämlich dass wir alle sehr viel Geld zahlen für ein Krankenhaus, das es nie geben wird.