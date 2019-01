I won’t explain, I’ll use no words ist ein Versprechen, das die ZEIT nie einlöst. Wir nichts erklären? Wir ohne Worte? Never ever!

Und doch hört jeder, der im Hamburger Pressehaus anruft, seit vielen Jahren diese Zeile, während er darauf wartet, durchgestellt zu werden.

Ich hab sie selbst schon oft gehört. Manchmal ist man als Reporter ja draußen in der Welt unterwegs, will sich mit jemandem in der Redaktion beraten und hängt dann in der Schleife, weil keiner drangeht. Dauert zum Glück selten lange.

Aber immerhin lange genug, dem kräftigen Beat zu lauschen und der lasziven Stimme, von der ich immer dachte, sie gehöre Amy Winehouse, bis ich letztens mein Smartphone mit der Musikerkennungs-App an die Ohrmuschel des Festnetztelefons hielt, von dem aus ich anrief.

Nix Amy.

Jennifer Yaa Akoto Kieck, genannt Y’akoto, singt die Ballade Without You, die vom Titel her zwar zu einer Warteschleife passt, in der man ohne Gegenüber ist, die vom Rest des Textes her aber gar nicht passen will, denn ihr geht es nicht um Termine, Artikellängen oder brandheiße News, sondern um eine heftige Liebe, die sie sprachlos macht.

I won’t explain, I’ll use no words

For what I feel when you’re near

Google verrät mir, dass Y’akoto 1988 in Hamburg geboren wurde, in Ghana aufwuchs und auch in Kamerun, Togo und dem Tschad weilte. Heute soll sie in Hamburg, Lomé und Paris leben. Wow!

Bei nächster Gelegenheit werde ich mal recherchieren, wie sie es in unsere Telefonanlage geschafft hat.