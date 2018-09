Von der Zukunft, auf die er so lange gewartet hat, verpasst Dirk Ihlo die ersten zwei Minuten. Zu viel Gedränge, zu viele Leute. Doch auf diese zwei Minuten kommt es ihm jetzt auch nicht mehr an. Was sind schon zwei Minuten im Vergleich mit 17 Jahren.

Nordtribüne, Block 3, Stehplatz. Dirk Ihlo, 50, begrüßt seine Frau, die schon da ist, genau wie seine beiden Töchter. Und seine Freunde. Von denen hat er hier viele: "Tach, Dirki!", rufen sie. Dirki grüßt zurück. Er sei aufgeregt, sagt er. Sehr sogar. Denn heute ist der Tag, von dem er nie gedacht hätte, dass er ihn je erleben würde.

Sonntag, 13.30 Uhr, es ist knallheiß, der 1. FC Magdeburg bestreitet sein erstes Spiel in der Zweiten Bundesliga, gegen St. Pauli. Fast 25.000 Zuschauer sind gekommen, das Haus ist ausverkauft, natürlich. Die Stimmung: riesig. "Dauergänsehaut", sagt seine Frau und zeigt zum Beweis ihren Unterarm. Dirk Ihlo klatscht laut in seine Hände. Dann singen sie gemeinsam: "Der FCM ist wieder da!"

Und das stimmt ja auch. Wobei: Genau genommen ist der FCM nicht wieder da, sondern zum ersten Mal überhaupt da, in der Zweiten Bundesliga. Und das Ticket für diese Premiere hat sich Dirk Ihlo bereits im Jahr 2001 besorgt.

Damals war sein Verein in finanzielle Schieflage geraten. Der 1. FC Magdeburg brauchte dringend Geld – und verkaufte seine Zukunft. Für 250 Mark konnten sich Fans eine "Future Card" sichern: Die berechtigte zum Zugang zum ersten Spiel in der dritten Liga (direkt 2001 eingelöst), zum Eröffnungsspiel im neu gebauten Stadion (2007 eingelöst) und eben auch zum ersten Spiel in der Zweiten Bundesliga.

Dirk Ihlo hat sich damals zwei Karten geholt, für zusammen 500 Mark. Viel Geld für ihn, aber es ging ja um das Wichtigste: seinen Club. Insgesamt setzte der Verein 2.687 Future Cards ab. "Da haben Kinder ihre Sparschweine kaputt gehauen – das war einmalig", sagt Dirk Ihlo. Mehr als eine Million Euro spendeten die Fans insgesamt, und Banken aus der Region leisteten Bürgschaften. Das Geld reichte für ein Jahr, dann musste der 1. FC Magdeburg trotzdem Insolvenz anmelden. Es kam zum Zwangsabstieg in die Oberliga.

Wenn Dirk Ihlo von diesem Abstieg, vom Jahr 2002 erzählt, wird er emotional.

Ihlo, gelernter Betonwerker, hat Anpacker-Arme. Nichts wirft ihn so schnell aus der Bahn, denkt man. Aber doch: "Ich kenne niemanden, der damals keine Tränen vergossen hat." Das ist seine Art zu sagen: Ich habe geheult. Im Dom haben sie eine Kerze angezündet. "Das tat schon weh inne Brust", sagt Dirk Ihlo.