In dieser Muschel hebe ich meine Ohrringe auf. Sie stammt aus einem kleinen, verwunschenen See im Allgäu. Einem See wie aus dem Märchen. Er lag – und ich hoffe, er liegt noch – kreisrund inmitten von Wiesen, auf denen im Sommer so viele mir unbekannte Blumen blühten, dass ich beschloss, ihre seltsamen Namen zu lernen, die mich begeisterten: Günsel, Rainfarn, Schlangen-Knöterich, Barbarakraut und Bach-Nelkenwurz, Springkraut, Blutweiderich, Sommerwurz und Knabenkraut, Gänsefingerkraut und Ehrenpreis. Nur die Bauern und Dorfbewohner der nächsten Umgebung wussten von dem See. Er hatte keinen offiziellen Namen, er wurde von manchen der "bodenlose See" genannt.

Doris Dörrie, 62, ist Regisseurin und Schriftstellerin.

Tatsächlich konnte man seinen Grund nicht sehen, so tief man auch tauchte. Das Wasser war moorig und seidenweich. Gelbe Seerosen blühten auf ihm, blaue Libellen schwirrten umher, die Luft war erfüllt von Grillengezirpe. Man musste durch Wiesen und Felder zu ihm wandern, und vielleicht blieb er deshalb verschont von großen Badegruppen. Ein netter Mensch hatte einen groben Holzsteg gezimmert, von dem man in den auch im Hochsommer ziemlich kalten See hüpfen konnte.

Die schönsten Badeerinnerungen von vor vielen, vielen Jahren verknüpfen sich mit ihm und dieser Muschel: flirrende Sommertage auf dem Steg, vom Schwimmen erschöpfte Kinder auf Badehandtüchern, die LTBs lasen, die "Lustigen Taschenbücher", Bäuerinnen, die vom Heumachen kamen, von ihrem Trecker stiegen und in schlottrigen Bikinis und Badeanzügen direkt in den See sprangen, der Geruch von Autan gegen Bremsen, mitgebrachte Brezn, Pfirsiche und Aprikosen als Snack, eine rosa Kinderplastiksandale, die ins Wasser fiel und die ich wieder herausfischen und dabei in das tiefe, weiche Moor am Ufer steigen musste. Die Sandale fand ich nicht, aber ich stieß auf riesige, leere, braun gefärbte Muscheln mit schillernder Perlmutt-Innenseite.

Die Kinder nannten sie Dinosauriermuscheln, weil sie so groß waren. Wie ich lernte, handelte es sich um Bachmuscheln, die inzwischen als höchst gefährdet eingestuft werden. So wie eigentlich alles aus der Zeit: ein fast unberührter See, die vielen Insekten und Wiesenblumen, endlos lange, verplemperte Sonntage, Lustige Taschenbücher, Frauen in schlottrigen Bikinis und analoge Kinder.