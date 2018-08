An einem Freitag Ende Juni trifft die Parteispitze der AfD eine Entscheidung. Künftig, so die Mitglieder des Vorstands, werde man dem "Verein zum Erhalt der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten" verbieten, Logo und Namen der Partei zu verwenden. Bei der Abstimmung gibt es keine Gegenstimme, erzählt ein Teilnehmer. Kurz darauf verschickt die Bundesgeschäftsstelle ein Schreiben an alle Landesverbände, in dem sie über die Details des Vorstandsbeschlusses unterrichtet. Die Distanzierung von dem Verein zeigt: Die Partei ist nervös.

