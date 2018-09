"Kartoffel", "Biodeutscher", "Alman". Wem diese schockierenden Hasswörter schon einmal im Internet begegnet sind, der weiß: Unser Land hat ein Problem mit Rassismus. Mit Rassismus gegen Deutsche. Aber wie schlimm ist es für die Betroffenen wirklich? Jürgen Jochenmann, Key-Account-Manager in einer Berliner Kreativagentur, ist einer von vielen, die Deutschenfeindlichkeit täglich zu spüren bekommen. "Natürlich werde ich als Deutscher diskriminiert", erzählt der 42-Jährige, den wir auf ein Bananenweizen in seiner FKK-Sauna treffen. Er habe sich an den Gedanken selbst erst einmal gewöhnen müssen. "Irgendwann habe ich gemerkt: Dass zwanzigjährige Frauen nicht auf meine Twitter-Nachrichten antworten, teilweise angewidert reagieren auf unverlangt zugesandte Badehosen-Bilder vom letzten Teneriffa-Urlaub – das ist pure Deutschenfeindlichkeit!" Auch im Berufsleben ist seine Herkunft noch immer keine Selbstverständlichkeit. Neulich, erzählt Jürgen Jochenmann aufgewühlt, habe ein japanischer Geschäftspartner ihn mit Jochen Jürgenmann aus dem Controlling verwechselt. "Dabei sieht der ganz anders aus als ich. Er trägt weiße Socken in seinen Sandalen, ich zieh die weißen Socken über die Sandalen drüber!" Es ist vor allem diese Ignoranz, die ihn stört: dass viele gar nicht bereit seien, sich mit seiner Kultur zu beschäftigen. Im Restaurant getrennt zahlen, Wischtechnik Toskana, bei der heute-show richtig ablachen – für seine Kollegen mit Migrationshintergrund bleiben das oft fremde Bräuche, die irritieren. Inzwischen weiß Jochenmann, dass es auch anderen Deutschen so geht wie ihm. Im Netz tauscht er sich auf Portalen wie Focus online oder eBay Kleinanzeigen über seine Erfahrungen aus. Auch mit der langen, traurigen Geschichte der Deutschenfeindlichkeit hat er sich intensiv auseinandergesetzt: Deutsche wurden immer wieder die Opfer verfahrener geopolitischer Weltlagen (Erster Weltkrieg) oder ihrer eigenen Leidenschaften (Zweiter Weltkrieg); ab ihrem 55. Lebensjahr müssen sie sogar zur Darmspiegelung (fachsprachlich "Kolonialismus"). Jürgen Jochenmann nimmt noch einen Schluck vom Bier, bevor es wegschwimmt. Wir sitzen inzwischen auf der Terrasse, der Sturmregen, der seit einer Stunde über die Stadt peitscht, macht ihm nichts. "Ich bin Deutscher, ich sitze gern draußen", lacht er laut wie eine Panzerhaubitze. In solchen Momenten kann einer wie er entspannt, fast selbstironisch mit seinem Deutschsein umgehen. Wer weiß: Vielleicht sind wir als Land schon weiter, als wir denken? FINIS