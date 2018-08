Die Stadt Laramie, Wyoming, USA, war einst der Außenposten der Zivilisation am Ende der Union Pacific Railroad. Das Old Laramie, Spiekeroog, Ostfriesische Inseln, liegt am Ende der Museumspferdebahn – und ist die Mutter aller Strandbars. Schon 1899 wurde das Gebäude eröffnet, als "Warmbadeanstalt". Nach einem kriegsbedingten Zwischenspiel als Flughafengebäude ist es nun schon lange das, was das schöne Wort Ausflugslokal meinte, bevor es von so einem Speckrand aus Spießigkeit verunstaltet wurde.

