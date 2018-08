Ich will mich hier und heute einer historischen Aufgabe stellen. Dieses Land braucht mich, es hat keinen Sinn, sich zu drücken. Ich werde ein für alle Mal definieren, was Deutschsein bedeutet, was es heißt, ein Deutscher zu sein und eine Deutsche gleich mit. Mein Allgefühl, um mal einen zutiefst deutschen Begriff zu verwenden, reicht aus für ein, zwei, drei, für x Geschlechter. Die *innen definiere ich auch. Niemand, niemander, niemandie, niemandes muss sich ausgeschlossen fühlen.

