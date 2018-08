In Indien, wo der Rezensent lebt, ist P. G. Wodehouse ein populärer Autor. In den Buchhandlungen füllen seine Romane (er hat Dutzende geschrieben) so viel Regalplatz wie sonst nur Agatha Christie. Die Inder haben die britische Kolonialherrschaft gehasst. Aber für manche ältere ist eine Art Märchenengland mit Landhäusern, Gurkensandwiches und Cricket-Matches immer noch der Inbegriff höherer Zivilisation.

In diesem Märchenengland spielt Ehrensache, Jeeves!, Wodehouse’ komisches Meisterwerk aus dem Jahr 1938, das jetzt in deutscher Übersetzung erschienen ist. Der junge Bertie Wooster und sein Butler Jeeves verbringen ein Wochenende auf dem Landsitz des pensionierten Richters Sir Watkyn Bassett. Die Tage wären für Bertie schon hart genug, wenn er lediglich für seine Tante Dahlia das silberne Sahnekännchen aus Sir Watkyns Sammlung zu stehlen hätte, von dem sie glaubt, dass es in Wahrheit ihrem Mann zusteht. Dass Bertie außerdem noch die Verlobung seines Freundes, des Molchforschers Gussie Fink-Nottle, mit Sir Watkyns Tochter retten und sich selbst damit vor der Gefahr schützen muss, seinerseits dieser Tochter als Ehemann anheimzufallen – das hätte auch größere Geister als den liebenswürdigen Tropf Bertie Wooster überfordert. Nur der Diener Jeeves ist, wie stets in den Wooster-Abenteuern, der Lage gewachsen und dirigiert alles zum glücklichen Ende.

Und solchen Blödsinn soll man lesen? Wer es probiert hat, wird es nicht bereuen; viele werden süchtig danach. Dass die Wodehouse-Geschichten "Blödsinn" sind, freischwebende Albernheiten ohne hinderliche Anbindung an irgendwelche Tatsachen, das ist gerade der Punkt: Sie verkörpern das Komische in Reinform, ohne Zugeständnisse an den Realismus und ohne belehrende Nebenabsichten, wie sie die Satire hat. Wodehouse ist nicht gesellschaftskritisch, er ist aber ebenso wenig gesellschaftsaffirmativ; er nimmt Wooster und Jeeves oder den trotteligen Lord Emsworth, dessen ganzes Dasein um das Wohlbefinden seiner Prachtsau, der "Kaiserin von Blandings", kreist, so selbstverständlich wie Homer die griechischen Götter. Daher die eigentümliche Atmosphäre eines ewigen Sonntags in diesen Büchern, einer von keinem Wirklichkeitsschatten verdunkelten Kunstwelt.

Thomas Schlachter hat Ehrensache, Jeeves! treffend und flüssig übersetzt. Kein Übersetzer kann freilich das Problem lösen, dass es den Oberschichten-Slang, in dem Wodehouse seinen Wooster die Geschichte im Englischen erzählen lässt, auf Deutsch einfach nicht gibt. Der Reiz eines halb verblödeten, halb durch Selbstironie vor der kompletten Verblödung geretteten klassenspezifischen Jargons geht verloren. Doch mindestens so sehr wie im Ton liegt bei Wodehouse der Zauber in den Bildern, und die lassen sich zum Glück übersetzen. "Nun sah ich ihn hoffnungsvoll an, wie eine Robbe, die auf einen Fisch lauert": So beschreibt Wooster sich selbst, in Erwartung der genialen Ratschläge, mit denen Jeeves ihm hoffentlich gleich aus einer Verlegenheit helfen wird. Und wie die Robbe voller Verlangen dem leckeren Fisch entgegensieht – so wird auch der Wodehouse-Leser ungeduldig darauf warten, dass ihm der nächste Roman zugeworfen wird.



P. G. Wodehouse: Ehrensache, Jeeves! Roman; a. d. Engl. v. Thomas Schlachter; Insel Verlag, Berlin 2018; 359 S., 18,– €, als E-Book 15,99 €