Bekanntlich stehen liberale Ideale heute weltweit unter Druck. Mitten in der EU errichtet Viktor Orbán stolz einen "illiberalen Staat"; von Ankara bis Washington wird regierungsamtlich gegen Minderheiten mobilisiert; Rechtspopulisten in ganz Europa setzen die Idee einer offenen Gesellschaft mit einem Geheimplan zum Bevölkerungsaustausch gleich. Da kommt ein Buch über die historisch bislang größte Krise des Liberalismus zur richtigen Zeit. Jens Hackes bemerkenswerte ideengeschichtliche Studie über liberale Denker während der Weimarer Republik offeriert, anders als politische Selbsthilfefibeln mit schön kompakten "Lehren aus der Geschichte", welche derzeit auf den Markt geworfen werden, keine klipp und klaren Handlungsanleitungen; dafür ist Hacke zu sensibel für grundverschiedene geschichtliche Kontexte. Aber lernen lässt sich hier trotzdem einiges.

Der Politikwissenschaftler Hacke rekapituliert die Schwierigkeiten, vor denen Weimar von Anfang an stand – nicht zuletzt geistig in einer Epoche der Extreme, in der ein Oswald Spengler den Liberalismus kurzerhand als Sache für Tröpfe abtat. Aber er sieht Weimars Scheitern nicht durch die vermeintliche historische Schwäche des deutschen Liberalismus vorgezeichnet oder an Einzelschicksale gebunden (nach dem Motto: "Wenn doch nur der große Max Weber nicht so früh gestorben wäre ..."). Deutschland, so Hacke, sei nicht schon immer auf einem antiliberalen Sonderweg unterwegs gewesen; es habe auch in den Zwanzigern einen liberalen Mainstream mit "moralischem Selbstbehauptungswillen" gegeben.

Diese Ehrenrettung richtet sich vor allem gegen eine altbekannte Kritik von links: Wer vom Liberalismus reden wolle, so heißt es da, dürfe vom Kapitalismus und auch vom Opportunismus der Bürgerlichen nicht schweigen. Schließlich hätten deutsche Liberale für das Ermächtigungsgesetz gestimmt, italienische hätten einen Mussolini an die Regierung gebracht. Um seine Gegenthese – sowie die Vorstellung, die Zwischenkriegszeit sei denkerisch äußerst produktiv gewesen – plausibel zu machen, geht Hacke mit seinem Liberalismusbegriff recht liberal um. Erklärte Sozialisten wie Hermann Heller werden vereinnahmt. Das hilft wiederum, zu zeigen, dass eine der "Anpassungsleistungen des Liberalismus" darin bestand, die Krise des Kapitalismus durch eine sozialpolitische Erweiterung liberaler Programmatik anzugehen – vergleichbar Entwicklungen in den USA, wo das Wort liberalism bis heute im Sinne von "sozialdemokratisch" verstanden wird.

Hacke plädiert für die Wiederentdeckung einer ganzen Reihe von Denkern, allen voran des kosmopolitischen Nationalökonom Moritz Julius Bonn, welcher sich als der eigentliche Held von Hackes Erzählung über einen militanten Liberalismus erweist. Nur: Eher unabsichtlich zeigt er auch, dass bei vielen dieser dezidierten Anti-Antiliberalen für die politische Theorie offenbar nicht viel zu holen ist. Hacke unterstreicht den "situativen" Charakter ihres Denkens und lobt ihre Verteidigung eines "Common-Sense-Liberalismus". Common Sense ist aber bekanntlich auch nur Theorie, über die keiner mehr nachdenkt; in Momenten, in denen die politischen Verhältnisse nicht mehr selbstverständlich sind, hilft der vermeintlich "gesunde Menschenverstand" nicht viel weiter.

Hacke zeichnet akribisch die Öffnung des elitären Honoratiorenliberalismus für die repräsentative Demokratie nach; der heute gängige Ausdruck "liberale Demokratie" verbreitete sich erst in den zwanziger und dreißiger Jahren, nicht zuletzt als Absetzung von einem "identitären" Demokratiebegriff, wie er von Carl Schmitt vertreten wurde: Hier waren Volk und Führer eins, und Letzterer konnte durch Akklamation, statt durch das rein "arithmetische" Auszählen von Wahlzetteln, legitimiert werden. Dabei übersieht Hacke jedoch, dass Liberale noch bis weit in die fünfziger Jahre lieb gewonnene kulturpessimistische Vorbehalte gegenüber der "Massendemokratie" pflegten. Das Bild eines Wilhelm Röpke, eines der Väter des Ordoliberalismus, fällt viel zu rosig aus, ebenso wie das eines Karl Löwenstein, des Erfinders der "wehrhaften Demokratie", die in ihrer Originalkonzeption von Vorbehalten gegenüber den emotionalen, stets verführbaren Massen nur so strotzte. Entgegen dem Common-Sense-Eindruck, Zweiter Weltkrieg und Holocaust müssten zwangsläufig einen Bruch im politischen Denken herbeigeführt haben, erstaunen im Rückblick die Kontinuitäten.

Jan-Werner Müller ist Professor für Politische Theorie in Princeton und forscht derzeit am Wissenschaftszentrum Berlin.

Am Ende sieht Hacke den Lernprozess der Liberalen zum einen in einer "Pragmatisierung", zum anderen in der Erkenntnis, dass man für eine lebensfähige Demokratie demokratisch gesinnte Bürger brauche. Es ist aber fraglich, ob "zu viel Theorie" wirklich das Problem war in den zwanziger Jahren (wie auch heute) oder ob nicht gerade das zu "situative" (weniger höflich gesagt: nicht ganz so prinzipientreue) Balance-Denken zu unnötigen Konzessionen an alte und neue Antiliberale führt. Das Besondere an den derzeitigen Herausforderungen ist, dass die Autoritären nicht offiziell von der Demokratie Abschied nehmen wollen – und sich in Polen, Ungarn und der Türkei auch keine Mehrheiten für einen solchen Abschied finden ließen. Um diese neuartigen Situationen zu erklären, braucht’s wohl gerade Theorie.

Jens Hacke: Existenzkrise der Demokratie. Zur politischen Theorie des Liberalismus in der Zwischenkriegszeit; Suhrkamp Verlag, Berlin 2018; 455 S., 26,– €, als E-Book 25,99 €