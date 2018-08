Als Feuerqualle kann man in diesen Tagen nur den Kopf schütteln, also: könnte man, wenn man einen hätte. Aber die Feuerqualle hat nicht einmal ein Gehirn, das hat kein Nesseltier, und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist, wie so oft, der Mensch mit seiner Kurzsichtigkeit. Da leuchtet die Qualle schon wie ein glühend heißer Feuerball, und dennoch wird sie übersehen.

