Kunstsinnige Habsburgerin und machtbewusste Herrscherin: Katharina von Österreich, Königin von Portugal © Cristóvão Lopes nach Anthonis Mor, Museu de São Roque/Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Die meisten Frauen der Habsburger gelten als historische Randerscheinungen, bestenfalls als Spielfiguren in der Heiratspolitik der Herrscherfamilie. Mit ein paar Ausnahmen waren ihr politisches Tun und ihr Einfluss für Historiker uninteressant. Eine Ausstellung im Innsbrucker Schloss Ambras ist angetreten, um das zu ändern.

Frauen, Kunst und Macht widmet sich drei Frauen der Habsburger, die in ihrer Zeit herausragend waren, in der Forschung bislang aber eher wenig beachtet wurden: Margarete von Österreich (1480–1530), die Tochter Kaiser Maximilians I., und seine beiden Enkelinnen, die Schwestern von Kaiser Karl V.: Maria von Ungarn (1505–1558) und Katharina von Österreich (1507–1578), die Königin von Portugal.

Wer waren nun diese drei Frauen? Alle drei waren wichtige Kunstsammlerinnen und -mäzeninnen. Sie alle wurden mit Mächtigen ihrer Zeit verheiratet, waren aber auffallend eigenständig und wussten, wie sie mit ihren pompösen Kunstsammlungen das Marketing der Habsburger als mächtigstes Herrschergeschlecht Europas unterstreichen konnten. Ganz im Sinne Maximilians, der als einer der ersten römisch-deutschen Kaiser die ungeheure Macht der Bilder und Texte erkannte und einsetzte.

Im zweiten Stock des Hochschlosses von Ambras, passenderweise in den dunklen ehemaligen Wohngemächern von Philippine Welser, werden Teile der Sammlungen der Frauen gezeigt. Sie interessierten sich für alles, was in der höheren Gesellschaft der frühen Neuzeit hip war: Allerlei Nippes ist zu sehen, dazu Luxusartikel der Renaissance, Fächer aus Elfenbein, Schälchen aus Indien, Tafelaufsätze und viele Porträts. Jede der drei Frauen engagierte unterschiedliche Hofmaler für die jeweiligen Staatsporträts, Maria wandte sich dafür etwa an Tizian. Viele Objekte sollten den Herrschaftsanspruch unterstreichen, selbst eindrucksvolle Spielsteine aus Nussholz waren mit den Konterfeis der wichtigsten Herrscher verziert.

In den Tapisserien finden sich immer wieder die persönlichen Wappen der Frauen, Margarete wählte dazu noch einen eigenen Wahlspruch für sich: Fortune – Infortune – Fort une ("Glück – Unglück – starke Frau"). Als Tochter aus der Ehe Maximilians mit Maria von Burgund entstammte sie gleich zwei einflussreichen Familien. Ihre beiden Ehemänner verstarben früh, als Witwe war sie finanziell gut ausgestattet und finanzierte große Kunstprojekte.

Ihre Nichte, Maria von Ungarn, auch früh verwitwet, tat sich als Bauherrin hervor und ließ im belgischen Binche eine gewaltige Residenz errichten, ein imposantes Schloss, in das schon bald große Teile ihrer Sammlung gebracht wurden: Skulpturen, Tapisserien oder Jan van Eycks Gemälde Arnolfini-Hochzeit.

Und dann war da noch Katharina, die lange Jahre als die große Unbekannte galt. Sie wuchs mit ihrer Mutter Johanna – die den Beinamen "die Wahnsinnige" bekam – mehr oder minder in Gefangenschaft auf. Nur wenige aus der eigenen Familie hatten Katharina je zu Gesicht bekommen. Mit Maria von Ungarn führte sie zwar einen angeregten Briefverkehr, doch auch die Schwestern sind einander nie begegnet.

Verheiratet wurde Katharina von den ihr unbekannten Verwandten mit dem König von Portugal. Sie wurde rasch zu einer mächtigen Monarchin, übte großen Einfluss aus und kontrollierte mitunter den Warenverkehr. Legte ein Schiff aus Übersee in Lissabon an, ließ sie es nach wertvollen Kunstgegenständen durchsehen und verteilte sie über ihr Familiennetzwerk in ganz Europa.

Katharinas Sammlung wurde nach ihrem Tod aufgelöst. Eine Inventarliste wurde nicht erstellt. Einige Stücke davon kamen aber nach Tirol, auf Schloss Ambras, Gebetbücher etwa oder Ming- und Kinrande-Porzellan – als Dank dafür, dass der Tiroler Erzherzog Ferdinand II., ein kunstsinniger Sammler, Katharinas Neffen Philipp II. bei der Rückeroberung Portugals tatkräftig mit Soldaten unterstützte.

Wer durch die von Veronika Sandbichler, der Direktorin von Schloss Ambras, und den beiden Historikerinnen Dagmar Eichberger und Annemarie Jordan Gschwend kuratierte Ausstellung geht, bekommt einen eindrucksvollen Einblick in die höfische Lebenswelt der Habsburger in der frühen Neuzeit. Es geht um Luxus, Religion und den dynastischen Anspruch der eigenen Familie. Je exotischer ein Gegenstand war, desto begehrter. Ein Daumenring aus Konstantinopel, eine Matte aus Westafrika oder eine Elfenbeinschatulle aus Ceylon – es sind Objekte aus jener Zeit, in der Karl V. ein Reich regierte, in dem die Sonne zwar auf- und unterging, das aber dennoch größer war, als alles, was ein einzelner Habsburger jemals wieder beherrschen sollte.

Dazwischen finden sich Objekte, die das Selbstbewusstsein der drei Frauen unterstreichen, die eigenen Symbole der Macht und selbst frühe feministische Bücher, wie Le trésor de la cité des dames (Der Schatz der Stadt der Frauen) von Christine de Pizan sind zu sehen. Die Werke der französischen Schriftstellerin waren unter den Frauen der Zeit schwer angesagt und fanden sich in vielen Bücherregalen.

Natürlich hätte man gerne noch mehr über das politische Gewicht der drei Frauen erfahren, über den Einfluss Margaretes auf ihren Vater Kaiser Maximilian I. oder die Rolle Katharinas bei der Bekämpfung des Protestantismus in Portugal, der brutalen Ausbeutung Amerikas und dem Sklavenhandel, der unter der Herrschaft ihres Bruders schwungvoll betrieben wurde. Überhaupt wird die politische Gemengelage Europas in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stark ausgespart. Doch auch so bietet die Ausstellung einen lohnenden Einblick in die Lebenswelten dreier Frauen zu Beginn der Neuzeit, die ihre eigene Rolle in der habsburgischen Machtkonstellation für sich beansprucht haben.

Die Ausstellung "Frauen, Kunst und Macht" ist noch bis 7. Oktober im Schloss Ambras in Innsbruck zu sehen. Der Katalog kostet 24,95 €