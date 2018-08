Auch am dritten Tag in Lhasa waren die Kopfschmerzen noch nicht verschwunden. Eine Stunde nach dem Frühstück war ich schon wieder zurück im Zimmer, nix Potala-Palast, nix Einkaufsbummel, mein Kopf fühlte sich an, als fegte eine Armee kleiner Himalayageister ihn mit groben Reisigbesen aus. Im Hotel gab man sich buddhistisch gelassen. Die Symptome seien eindeutig, Höhenkrankheit, hätte eigentlich jeder, bei mir würden sie eben länger anhalten. Die Luft, meinte der Hotelbesitzer, zu wenig Sauerstoff. Er reckte die Arme nach oben, stellte sich an die Wand und tat so, als klettere er sie nach oben. Wie am Everest, rief er, wie am Everest! Zwei amerikanische Touristinnen, die soeben in die Lobby gekommen waren, verließen sie sofort wieder.

Kann man höhenkrank werden, ohne dass überhaupt ein Berg in der Nähe ist? Natürlich kann man das. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob Berge da sind, sonst hieße es ja auch Bergkrankheit. Entscheidend ist einzig und allein die Höhe über dem Meeresspiegel, auf der man sich befindet, völlig egal, ob es gebirgig oder flach ist. Bei empfindlichen Menschen können die ersten Symptome bereits ab 2000 Metern auftreten: Mattigkeit, Übelkeit, kein Appetit, übelste Kopfschmerzen. Tibets Hauptstadt Lhasa liegt auf 3650 Metern.

Trekking-Wanderer und Bergsteiger kennen das Problem und akklimatisieren sich deswegen Schritt für Schritt: Jeden Tag ein bisschen höher, zwischendrin Pausen, zur Not wieder ein Stück hinunter, einige Hundert Höhenmeter weniger reichen meistens aus, um die Beschwerden verschwinden zu lassen. Leider funktioniert das mit dem allmählichen Akklimatisieren nicht, wenn man mit dem Flugzeug gleich auf 3650 Metern landet. Neben Lhasa stehen das nordindische Leh (3500 Meter), Cusco in Peru (3400) und Boliviens Hauptstadt La Paz (je nach Hanglage zwischen 3200 und 4100 Meter) auf der Liste der Städte, in denen man nach Ankunft vorsichtig sein sollte.

Der Tipp, bei einsetzender Höhenkrankheit besser mal 500 Höhenmeter zurück Richtung Tal zu gehen, ist in Städten wenig hilfreich; der Abstieg vom achten Stock übers Treppenhaus hinunter in die Hotellobby lässt die Beschwerden in der Regel nicht verschwinden. Trotzdem kann man vielen Ratschlägen von Alpinisten auch als Städtereisender folgen: viel trinken (keinen Alkohol!), viel schlafen und es langsam angehen lassen. Und möglichst keine Tabletten gegen die Kopfschmerzen einnehmen. Denn dann bemerkt man möglicherweise nicht, wenn die Symptome sich verstärken.

Ist das der Fall: Bitte zum Arzt gehen. Höhenkrankheit kann sehr ernste Folgen haben. Ärzte in hoch gelegenen Städten kennen sich damit aus. In Lhasas Altstadt stehen sogar Erste-Hilfe-Häuschen herum. Als die kleinen Himalayageister in meinem Kopf nicht länger nur fegten, sondern zu hämmern begonnen hatten, bin ich da hingegangen. Der Sanitäter holte ein uraltes, verschrumpeltes Männlein zur Verstärkung herbei. Das Männlein packte meinen Kopf und drehte ihn blitzschnell, es machte Knack, und die Kopfschmerzen waren weg.

War gar keine Höhenkrankheit. War ein Wirbel.