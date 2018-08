Der Hamburger Jens Sroka ist dieser Tage heilfroh, dass er viel an der Küste zu tun hat. Dort ist es kühler als in der Stadt. Sroka, 42, betreibt in St. Peter-Ording und Heiligenhafen mehrere Hotels, die den Tourismus an Nord- und Ostsee aufgemischt haben: Sie heißen Beach Motel oder Bretterbude.

DIE ZEIT: Herr Sroka, ist es okay, wenn wir uns siezen?

Jens Sroka: Klar, warum nicht?

ZEIT: In Ihren Hotels wird der Gast geduzt.

Sroka: Wir haben gemerkt, dass es den Gästen dabei hilft, sich zu entspannen. Und es senkt auch die Distanz zwischen Gast und Mitarbeiter.

ZEIT: Ihre Eltern besaßen in Hamburg ein Hotel am Berliner Tor. Haben Sie einen Teil Ihrer Kindheit an der Rezeption verbracht?

Sroka: An Wochenenden schwamm ich oft im Pool von unserem Hotel Ambassador, ich war aber auch unterwegs im Backoffice, in der Küche, den Lagern. Das war aufregend! Manchmal ließ ich Süßigkeiten mitgehen, Schoki und Gummibärchen von der Hausdame, die als Betthupferl gedacht waren.

ZEIT: Warum der Name "Ambassador"?

Sroka: Mein Vater fand, es muss ein Name sein, der mit A anfängt, damit er im Telefonbuch vorn steht.

ZEIT: Sie sind dann selbst Hotelier geworden. Angefangen haben Sie in den Neunzigern im ehrwürdigen Hamburger Atlantic.

Sroka: Ja, zunächst als Page, als Junge für alles. Ich war gerade 18, hatte kaum den Führerschein und durfte dicke Oberklasseschlitten in die Garage fahren oder Gäste zum Flughafen. Es war erstaunlich, wie gut ich verdient habe. An manchen Tagen erhielt ich mit einem netten Lächeln 100 Mark Trinkgeld. Im Monat kam da einiges zusammen. Weit mehr als mein Azubi-Gehalt von anfangs 400 Mark.

ZEIT: Wie ging es im Atlantic weiter?

Sroka: Nach der Ausbildung, mit 22 als junger Salesmanager, durfte ich mich dort um die Promis kümmern. Ich ging mit Tina Turner shoppen, bin mit Steve Martin um die Alster geradelt, war zwei Wochen lang Mädchen für alles für die Rolling Stones.

ZEIT: Wie kamen Sie zum ersten eigenen Hotel?

Sroka: Ich habe zunächst einige Jahre in Amerika, Thailand und Vietnam gearbeitet. Mein Vater hatte nicht mehr das Hotel in Hamburg, sondern eines in St. Peter-Ording, nun wollte er mit 63 in Rente gehen. Mein Bruder und ich sahen das als Chance, uns selbstständig zu machen. So haben wir unseren Eltern das Hotel für 5,6 Millionen Euro abgekauft.

ZEIT: Woher hatten Sie das Geld?

Sroka: Das Ersparte ging drauf. Unser Vater hat etwas vorgeschossen, das haben wir später mit Zinsen zurückgezahlt. Der Rest kam von der Bank.

ZEIT: Sie hatten keine Angst vor dem Scheitern?

Sroka: Von meinen Eltern habe ich ein Urvertrauen mitbekommen, dass, wer richtig Gas gibt, auch Erfolg haben kann. Und der Erfolg trat ein: Mit Umgestaltungen und guter Werbung haben wir die Belegung im Hotel in zwei Jahren von 57 auf 80 Prozent gesteigert. Mein Bruder war der Mann für Zahlen und Personal. Ich habe mich um Verkauf, Marketing und die Gäste gekümmert.

ZEIT: Seit 2007 haben Sie vier Hotels eröffnet und beschäftigen heute 260 Mitarbeiter. Wie viel Geld steckt in einem Hotelneubau?

Sroka: In Heiligenhafen sind es 49 Millionen Euro für zwei Hotels. Etwa zehn Prozent steuerte das Land Schleswig-Holstein bei – pro Mitarbeiter, den wir einstellen, gibt es 35.000 Euro Zuschuss. In Büsum investieren wir gerade 35 Millionen Euro in ein neues Haus. Da ist der Hochwasserschutz aufwendig, denn wir bauen eine Tiefgarage in den Deich. Ich habe zwei Geschäftspartner, und wir teilen alles fair auf. Der eine kommt aus der Baubranche, der andere aus dem Geschäft mit Wind- und Solarenergie. Jeder hat ein Drittel.

ZEIT: Die Hotelbranche ist umkämpft. Hatten Sie nie Sorge, ob alles gut geht?

Sroka: In St. Peter-Ording hatte ich Nachbarn, die geklagt haben bis vors Landesverwaltungsgericht. Die erwirkten einen Baustopp, als längst das Fundament lag. Damals hatte ich die eine oder andere nicht so schöne Nacht, meine Existenz war gefährdet. Wir hatten ein Jahr Bauverzögerung, aber es ging noch mal gut aus.