Berlin, vor wenigen Tagen. Der heiße Sommertag fährt gerade herunter. Es beginnt zu dämmern. Das Brandenburger Tor wird in Farben getaucht, für die der Mensch das Wort Kitsch erfunden hat, der Himmel aber macht sich nichts daraus. Er hängt voller Selfie-Sticks der Touristen.

Nicht alle der Passanten scheinen allein zwecks Bauwerksbewunderung hier zu sein. Eine kleine Ansammlung von Menschen, ganz nah beim Tor, das gängige Amtsdeutsch würde sie "Personen südländischen Typs" nennen, setzt sich von den üblichen Berlin-Besuchern ab. Einige von ihnen breiten weiße Tücher auf dem Pflaster aus und drapieren unzählige Teelichter darauf, sie scheinen einen Schriftzug oder ein Symbol zu formen, so genau kann man es zwischen den Köpfen und Schultern und Knien der Leute nicht erkennen. Eine fast andächtige Stimmung zieht in ihren Bann.

Zwei junge Männer, die am Rande der Teelicht-Geschehnisse stehen, sprechen uns höflich an: "Möchten Sie etwas darüber erfahren, was wir hier machen?"

Was für eine bemerkenswert schöne Frage, denke ich. "Möchten Sie etwas darüber erfahren, was wir hier machen?" Müssten wir genau das einander nicht viel öfter fragen?

Wir wollen. Natürlich. Und erfahren: Es sind Jesiden, die sich an diesem Abend hier versammeln, um ihrer toten Landsleute zu gedenken. IS-Terroristen hatten im August 2014 die nordirakische Region Sindschar und deren Hauptstadt Shingal überfallen und Tausende Mitglieder der religiösen Minderheit getötet. Frauen und Kinder wurden entführt, um ihnen sexuelle Grausamkeiten anzutun, Hunderttausende flohen. Nach Shingal sind bislang nur wenige zurückgekehrt.

Der 3. August sei seitdem der traurigste Tag im kollektiven Gedächtnis, erzählen die beiden. Wir kommen ein bisschen ins Gespräch. Denn auch ich habe etwas dazu beizutragen. Ich habe nämlich ein Gedicht im Portemonnaie. Seit Mai trage ich es mit mir herum. Es ist das Gedicht meiner 17-jährigen Schülerin Lamiya. Lamiya ist Jesidin. Eine hübsche junge Frau, die mit ihrer Familie aufgrund genau jener furchtbaren Geschehnisse in Shingal nach Deutschland gekommen ist.

In Leipzig leben sie seit zwei Jahren, sie sind in dieser Zeit viermal umgezogen. Aber Lamiya ist froh und dankbar, die Familie zu haben, zu der außer den Eltern noch drei weitere Kinder gehören. Ich kenne sie mittlerweile alle. Die jüngeren Geschwister haben in der Vorbereitungsklasse, die ich unterrichtete, Deutsch gelernt, alle anderen bekomme ich regelmäßig über Handy-Videos vorgeführt. Die Familie ist ein Hort starken Zusammenhalts, das spürt man.

Alle müssen sie viel Verstörendes erlebt haben, man erfährt es jedoch nur sporadisch, ausschnittweise, denn auch sie sind in unserem Leben angekommen. Gott sei Dank. Lamiyas Bruder, ein Jahr jünger als sie, entdeckt gerade, dass man mit Deo und Haargel die Chancen weiblicher Aufmerksamkeit erhöhen kann, sie selbst macht auf Klassenausflügen Unmengen Selfies von sich – wie die anderen Mädchen eben auch.

Es ist alles ganz normal mit ihnen und doch: Dann und wann ist etwas anders. Als wir einen Filmausschnitt sehen über die Verbrechen in Auschwitz, in dem unter anderem auch ein Kleinkind zu Tode kommt, wartet Lamiya nach der Stunde auf mich und sagt: "Ich habe so etwas wirklich gesehen. Ich habe gesehen, wie ein Kind getötet wurde. Zu Hause. Im Irak. Ich vergesse das nie."

Was ich wiederum nicht vergessen werde, ist ein Vormittag, den mir Lamiya im Frühjahr dieses Jahres beschert hat. Sie hatte ein paar Wochen zuvor begonnen, einen Vortrag über ihre Heimat vorzubereiten. Die Sehnsucht nach Shingal, ihrer Stadt, war plötzlich greifbar. Mit ein wenig Hilfe war für diesen Morgen dieses Gedicht entstanden, mit dem sie in leiser, aber sehr akzentuierter Weise ihre Ausführungen beendete. Absolute Stille herrschte im Klassenraum, als Lamiya vorzutragen begann:

"Hier lernte ich meine erste Sprache. Ich meine meine Muttersprache, denn die Hälfte von meinem Herzen bleibt in der Heimat. Kann dich nicht vergessen, von dir hab ich die Narben.

Ich träume von dir, dass ich wieder da bin.

Ulrike Gastmann Unsere Kolumnistin lebt in Leipzig. Jede Woche beschreibt sie die kleinen Geschichten des Alltags und die großen Gefühle, die dahinterstecken.

Fühle mich fremd hier. Ich sehe das in ihren Augen. Ich fühle mich wie ein kleines Kind. Als hätte ich mich verlaufen.

Meine Heimat sehe ich im Fernsehen. Steinwüsten. Mama weint. Sie hat damals dort gespielt. Wir flüchten vor dem Krieg: Verlass, was du hast.

Manche meiner Freunde haben es leider nicht geschafft.

Ich wünsche mir, ich könnte die Zeit zurückdrehen."

Ich trage diese Sätze unordentlich zusammengefaltet immer bei mir seitdem. Ohne besondere Intention. Ohne Zweck. Doch an diesem Sommerabend am Brandenburger Tor verbanden sich schließlich die Ereignisse. Durch eine harmlose, freundliche Frage. "Möchten Sie etwas darüber erfahren, was wir hier machen?" Ein Gespräch entstand, ein Herausnesteln aus der Handtasche von Zeilen eines jungen Mädchens aus dem Irak, das jetzt in einer sächsischen Stadt 100 Kilometer südlich von Berlin auf das Ende der Sommerferien wartete, schuf einen Moment des Verstehens und Verstehenwollens.

Das sind die Momente, die ich mir für dieses Land so sehr wünsche. Momente, die durch Gespräche entstehen, die auf der Basis genau dieser Frage fußen: wirklich erfahren wollen, was der andere tut. Und warum er es tut.