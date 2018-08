Wenn man zu den wenigen gehört, die etwas Bestimmtes geschafft haben, ist man es irgendwann auch gewohnt, eine Pionierin zu sein. Kathrin Menges, 53, muss es bei ihrer Berufung in den Vorstand des Henkel-Konzerns im Jahr 2011 gleich in vielfacher Hinsicht so gegangen sein: Sie war die erste Frau in der 135-jährigen Unternehmensgeschichte in einer solchen Position – und gleichzeitig die erste Frau aus Ostdeutschland im Vorstand eines Dax-Unternehmens. Und auch als Menges 2014 zusätzlich in den Aufsichtsrat von Adidas berufen wurde, war sie dort die erste Frau.

Über ihre DDR-Herkunft möchte Menges nicht sprechen; auch nicht auf Anfrage der ZEIT. Was man weiß, ist: Sie wurde 1964 im brandenburgischen Pritzwalk geboren; Abitur machte sie 1983 in Pritzwalk an der Erweiterten Oberschule (EOS). Sie studierte an der Pädagogischen Hochschule Potsdam und wurde, so nannte man das in der DDR, Diplomlehrer für Englisch und Russisch. Das war 1988. Bis zur Wiedervereinigung arbeitete sie noch als Lehrerin für Englisch und Russisch. Dann wechselte sie in die Personalabteilung eines Unternehmens, ihre Karriere im Westen begann.

Lieber als über ihre Herkunft spricht sie über das Frau-Sein – auch, weil sie es muss. Denn im Henkel-Vorstand ist Menges für den Bereich Personal verantwortlich – mithin qua Amt dafür zuständig, den Anteil weiblicher Führungskräfte zu erhöhen. Allzu großen Applaus verdiene ihre Beförderung in den Vorstand nicht, schrieb 2011 die FAZ, schließlich sei es "nur" das Personalressort, das man ihr anvertraue. Das sei, anders als etwa das Finanzressort, eben ein "weiches Feld". Menges, so sagte sie es einmal, ärgerte sich darüber – denn einfach, und das suggeriere der Begriff "weich", sei die Verantwortung für fast 50.000 Mitarbeiter nicht.

Vielfalt schaffe Pluspunkte, findet die Personalerin; ebenso sagt sie, dass es viele Frauen in Führungsjobs geben müsse – gegen eine Quote ist sie trotzdem. Auch wenn bei Henkel die Regel gilt, dass unter den letzten drei Bewerbern mindestens eine oder einer ein Minderheitskriterium erfüllen muss ("weiblich" zählt dazu). Sie sei davon überzeugt, dass jeder für seine Karriere "in erster Linie selbst verantwortlich" sei, sagte Menges in einem Interview, allerdings müssten erfolgreiche Frauenkarrieren sichtbarer gemacht werden. Dafür teile sie ihre persönlichen Erfahrungen gern – und hoffe, dass ihr Weg für andere Frauen Ansporn sei, sich nicht "von vermeintlichen Grenzen" einschränken zu lassen.

Menges sagt, sie habe bei ihrer eigenen Karriere "keine gläserne Decke" gespürt, bei der Frauenförderung setzt sie trotzdem auf die klassischen Ideen: eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible Arbeitszeiten, Betriebskindergärten und neue Arbeitszeitmodelle. Gut wäre auch ein anderes, weniger klassisches Rollenbild, findet sie. Dennoch sei sie überzeugt, dass Leistung und Engagement entscheidend für Erfolg seien, außerdem die Fähigkeit, sich Neuem zu stellen; denn Karriere sei "nichts, was durch Zufall passiert".