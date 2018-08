Das Kreuzworträtsel als PDF

Waagerecht:

6 Locken uns, so viel es geht, Erfrischling zu sein 10 Gibt dem 34 waagerecht Gelegenheit, groß rauszukommen 13 Eins der lauschigeren Verstecke zwischen Pergola und Hecke 15 Eins der wenigen 21 waagerecht mit Anlass, das 17 waagerecht zu besuchen 17 Partynation? Kein Reiseziel für Atollaficionados! 20 Dame aus dem Verwandtenkreis von Margit und Rita 21 Ihr Tummelplatz; auch Sommerurlaubsrummelplatz, am Rande wenigstens 22 Zuständig fürs Amtliche zwischen Hain und Bruch und Aue 24 Wie der Repeat-Tasten-Nutzer seine Lieder hört 25 Allerwichtigster Nichtmitspieler 27 Nicht der Seaside wegen Ziel von Kanalquerverkehr vor knappem Jahrtausend 30 Auf dem Stadtschild in den Hautes-Alpes, auf dem Nummernschild in Oberbayern 32 Dielenware im Spiegel, Person geworden 33 Keine Beinekleinigkeit 34 Oft braucht’s den – z. B. um 40 senkrecht zu wichtiger Person zu ergänzen 35 Findet das Beschlendern roten Teppichs ganz selbstverständlich 36 Wie das Lied vom Quietschleben auf der Kreuzfidel zu spielen wäre 37 Kennt manch ein Geheimnis – auch das, Orte und Kreise sinnstiftend zu vermengen? 42 Das Schnittigste beim Schnitter 43 Denen begegnet man alle nadellang in sandigen Marken 44 Der Name von vieren mit fünf Preisen in Nobels Liste 45 Tränenkundiger? Andere Tropfen sind seine Expertise 46 Wer in den Bocksdorn gejagt wird, findet nach Wolf benannte

Senkrecht:

1 Auf die zu kommen: nicht nur Aufgabe für Radreisenplaner 2 Wächst lebenslang – hornhart, nagelfest, haarweich – nach 3 Eigentümlicher Denkerstart, besessenes Krabblerende 4 Gehhilfe für manches, was noch in den 39 senkrecht soll 5 Urlaubs-Unding: gemeinsames Ende von prügeln, trennen, kurieren 6 Stämmige Erscheinung in Fernsüd, der Stärke wegen begehrt 7 Ein Schluck zur sinnreichen Verschweißung von Edel und alle 8 Der Liebe leichte Schwingen trugen ihn, der alten Fehde Tücke bezwang ihn 9 Spitzenprodukt vergangener Tage, macht 32 waagerecht zum Gewinner 10 Im alten Rom: Gegenstand manchen Forums 11 Fassade für den Geistesblitzgenerator 12 Frühe Siedler in Miletnähe, im Halikarnassosumland 14 Mehr als ein Tipp: ist dafür gedacht, dass gewisse Schläge verteilt werden 16 Schweizer Fels? Gern getragen seiner Ziernatur wegen 18 An sich auch den Bemühtesten und Zielstrebigsten noch möglich 19 So gar nicht altgemäßigt: wie das aufgeweckte Kind, so der Nachbar am Zaun 23 Nicht immer trägt einen Spendenkoffer mit sich, wer ... geht 26 Seelenruhe in diesem, unserem einzigen Leben lehrte er 28 Freizeitvorhaben ersatzweise, wenn Tropenhitze abgesagt 29 Fern der Salatbar: Wo alte Karren herbeieiern, da ... auch Klapperkisten herum 31 Erlebte viel Skurriles nach der Kaninchenbegegnung 32 Nicht gerade des Einklangs wegen gepriesen 34 Am Donauufer: bekannt für eines von den prächtigsten 23 senkrecht 38 Yenseits des Kommas notiert 39 Hochgradig wichtiges Interieur von 28 senkrecht 40 Ostwärts gen Küste Strebender in Westmediterranien 41 Was den Nachkommen bleibt vom Porzellansplitter

So können Sie gewinnen: Finden Sie im Kreuzworträtsel auf der nächsten Seite das Lösungswort der Woche (25 waagerecht)! Es ergibt sich, wenn Sie die Buchstaben des in der Mitte des Kreuzwortgitters abgebildeten Kleidungsstücks (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren. Ein Beispiel: Aus KAE, einer HOSE im Bild und BEL ergibt sich KAESEHOBEL.

Entweder teilen Sie uns diese Lösung über unten stehendes Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Sommerpreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg

Teilnahmeschluss für die Folge 6 war Dienstag, der 21. August 2018

Teilnahmeschluss für die Folge 6 war Dienstag, der 21. August 2018

Und das sind unsere Preise:

1. Preis: Drei Übernachtungen im LA MAISON hotel in Saarlouis

Die historische Villa aus dem Jahr 1914 mit modernem Anbau und eigener Parkanlage befindet sich in unmittelbarer Nähe der Innenstadt. Günter Wagner, der Eigentümer des LA MAISON hotel, lädt Sie zu zweit ein. Sie wohnen in einem Park- oder Stadtzimmer inkl. Halbpension (exkl. Getränken) und erkunden mit den hoteleigenen Rädern die Umgebung

2. Preis: Ein Bugatti ®Design-Wasserkocher von Pro-Idee

Entworfen von Lorenzo Ruggieri und Innocenzo Rifino für Bugatti ®, ist der Wasserkocher Blickfang und Design-Objekt mit komfortabler 1-Knopf-Bedienung. Per App steuerbar sind Temperaturwahl, Einschaltzeit und vieles mehr







3. bis 7. Preis: Je ein "Eckstein Jumbo 7"-Rätselbuch

Soeben ist im S. Fischer Verlag wieder ein Sammelband mit Kreuzworträtseln aus dem ZEITmagazin mit 200 "Um die Ecke gedacht"-Rätseln erschienen

Lösung von Nr. 2443 (Sommerpreisrätsel Folge 4, ZEITmagazin Nr. 31/2018):

Waagerecht:

7 HOCHSOMMER 13 ADEBAR 15 "FURORE machen" 16 TIEF(-druckgebiet) 17 ANTRAEGE und an träge 20 Canal du MIDI 21 PUTZERFISCHE 22 HOTELIER 24 "SCHADE!" 26 REKLAME 28 CHERI = Liebling (franz.) 29 SUED 31 MIKROCHIPS mit Rock 33 ASTER in Aster-oidengürtel 34 ALS 35 LERCHE 37 TASCHE 39 Zeit-, Handels-SPANNE 44 "Wir sitzen alle in einem BOOT" 45 Sebastian VETTEL 46 REISE 47 ORESTES 48 FERIENGAST aus S-a-f-t-r-e-i-g-e-n 49 ENTEN in Konsum-enten

Senkrecht:

1 Papagei und Affe LORI 2 THRILLER 3 HEFE 4 HANF in Suc-hanf-rage 5 VERSCHIEBEN 6 ZAEH 7 HUMORISTEN 8 CODE 9 SEPIA 10 MITREISSEND 11 MEZ und MESZ, Mitteleuropäische (Sommer-)Zeit 12 RAR in Sammle-rar-gumentation 14 BACHE 16 Delfinart (Großer) TUEMMLER 18 TISCHLEREI 19 GEDICHTE 23 TESTAT 25 ARS = Kunst, in p-ars = Teil (lat.) 27 KUESTEN 30 DAHLIE 32 "PROST!" 36 COTES = Küsten (franz.) 38 CER in cer-veza = Bier (span.) 40 PIG = Schwein (engl., "Old MacDonald had a farm") 41 ASA = American Standards Association 42 NEST 43 NOT