Teufel Alkohol: Ein Plakat aus dem Jahr 1906 © Leonetto Cappiello/Foto: Corbis via Getty Images

Da das Feiern in unserer Gesellschaft meist mit geistig anregenden Getränken einhergeht, gibt es auch bei Vernissagen oft Weißwein, Champagner oder Bier. Rotwein seltener, denn Rotweinflecken sind nicht nur für Wände und Böden gefährlich, sondern auch für Kunstwerke. Überhaupt sind in den meisten Museen die Gläser beim Beginn des Ausstellungsrundgangs wieder abzugeben, während man sie in den Galerien oft in der Hand behalten darf.

An heißen Sommerabenden fühlt es sich zum Beispiel im New Yorker Galerienviertel Chelsea herrlich an, seinen Arm in eine Tonne voller Eiswürfel zu strecken, um weit unten nach einer der letzten Bierflaschen zu fischen. So erfrischt, lässt sich die Kunst erst recht genießen – und manchmal facht das Schlückchen Alkohol die Lust noch weiter an, die Bleistiftzeichnung einer jungen Künstlerin oder die Collage eines Unbekannten zu erwerben. Man kennt das ja aus anderen Bereichen: Die Hemmschwelle sinkt.

Anders läuft das auf Auktionen. Zwar sind die meisten Versteigerungen sehr nüchterne Angelegenheiten, doch auch ohne Alkohol kann es rauschhafte Momente geben: Wenn zwei oder mehr Interessenten sich ein Bietgefecht liefern, der Besitzhunger groß ist und keiner sich – zumal vor dem Publikum im Auktionssaal – geschlagen geben möchte, klettert der Preis für ein Werk schon mal weit nach oben. Käme dann noch eine gehörige Portion Champagner hinzu, der die Sinne zusätzlich vernebelt, würde manch ein Kunstliebhaber sicher tiefer in die Tasche greifen, als er es sonst getan hätte. Denn der Unterschied zwischen einer Galerie und einer Auktion ist ja eben, dass man sich während Zweiterer innerhalb von Sekunden entscheiden muss. Ein Gebot kann man schon durch ein leichtes Kopfnicken oder durch eine kleine Handbewegung signalisieren – und damit potenziell ein Geschäft über Millionen tätigen.

Deshalb wurde das Alkoholverbot 1961 rechtlich klar geregelt. "Der Versteigerer darf nicht zulassen, dass während der Versteigerung in den Versteigerungsräumen geistige Getränke verabreicht werden", hieß es in der Verordnung über gewerbsmäßige Versteigerungen. Seit 2003 ist der Ausschank zwar wieder erlaubt, aber die meisten Auktionshäuser machen von der Champagnerlaune bisher kaum Gebrauch. Warum eigentlich nicht? Manch eine Liebe hat beschwipst begonnen. Das könnte auch für den Kunstkauf gelten.